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Торт-мороженое: лучшие домашние рецепты

Торт-мороженое — великолепный десерт, который объединяет в себе два любимых лакомства. Он станет украшением любого праздничного стола. В этой статье "Рамблер" поделится лучшими домашними рецептами тортов-мороженых.

Торт-мороженое: лучшие домашние рецепты
© dreamstime.com

Рецепт 1: Классический ванильный торт-мороженое

Ингредиенты:

  • 500 мл ванильного мороженого
  • 200 г шоколадного печенья
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 250 мл взбитых сливок
  • 100 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Инструкции:

  1. Раздробите шоколадное печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в форму для торта и утрамбуйте, затем поместите в морозилку на 30 минут.
  2. Взбейте взбитые сливки с сахаром и ванильным экстрактом до мягких пиков. Аккуратно смешайте с размягченным ванильным мороженым.
  3. Выложите смесь на основу из печенья, разровняйте и заморозьте в течение четырех-шести часов.
  4. Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками, тертым шоколадом или свежими ягодами.

Рецепт 2: Шоколадно-мятный торт-мороженое

Ингредиенты:

  • 500 мл шоколадного мороженого
  • 500 мл мятного мороженого
  • 200 г шоколадного печенья
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 100 г шоколадной стружки
  • 50 г свежей мяты для украшения

Инструкции:

  1. Раздробите шоколадное печенье и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите в форму и утрамбуйте, затем заморозьте на 30 минут.
  2. Выложите размягченное шоколадное мороженое на основу и разровняйте. Заморозьте в течение часа.
  3. Выложите размягченное мятное мороженое поверх шоколадного слоя и снова заморозьте на четыре-шесть часов.
  4. Перед подачей украсьте торт шоколадной стружкой и свежей мятой.

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Рецепт 3: Фруктовый торт-мороженое

Ингредиенты:

  • 500 мл клубничного мороженого
  • 500 мл мангового мороженого
  • 200 г печенья савоярди
  • 100 мл апельсинового сока
  • 250 мл взбитых сливок
  • Свежие фрукты для украшения (клубника, манго, киви)

Инструкции:

  1. Смочите печенье савоярди в апельсиновом соке и выложите на дно формы для торта.
  2. Выложите размягченное клубничное мороженое на основу и разровняйте. Заморозьте в течение часа.
  3. Выложите размягченное манговое мороженое поверх клубничного слоя и снова заморозьте на четыре-шесть часов.
  4. Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками и свежими фруктами.

Рецепт 4: Ореховый торт-мороженое с карамелью

Ингредиенты:

  • 500 мл ванильного мороженого
  • 200 г грецких орехов
  • 100 г карамельного соуса
  • 200 г шоколадного печенья
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 250 мл взбитых сливок

Инструкции:

  1. Раздробите шоколадное печенье и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите в форму и утрамбуйте, затем заморозьте на 30 минут.
  2. Смешайте размягченное ванильное мороженое с нарезанными грецкими орехами и карамельным соусом.
  3. Выложите смесь на основу из печенья, разровняйте и уберите в морозилку на четыре-шесть часов.
  4. Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками и дополнительными орехами.

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