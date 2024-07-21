Торт-мороженое: лучшие домашние рецепты

Торт-мороженое — великолепный десерт, который объединяет в себе два любимых лакомства. Он станет украшением любого праздничного стола. В этой статье "Рамблер" поделится лучшими домашними рецептами тортов-мороженых.

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Рецепт 1: Классический ванильный торт-мороженое

Ингредиенты:

500 мл ванильного мороженого

200 г шоколадного печенья

100 г растопленного сливочного масла

250 мл взбитых сливок

100 г сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

Инструкции:

Раздробите шоколадное печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в форму для торта и утрамбуйте, затем поместите в морозилку на 30 минут. Взбейте взбитые сливки с сахаром и ванильным экстрактом до мягких пиков. Аккуратно смешайте с размягченным ванильным мороженым. Выложите смесь на основу из печенья, разровняйте и заморозьте в течение четырех-шести часов. Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками, тертым шоколадом или свежими ягодами.

Рецепт 2: Шоколадно-мятный торт-мороженое

Ингредиенты:

500 мл шоколадного мороженого

500 мл мятного мороженого

200 г шоколадного печенья

100 г растопленного сливочного масла

100 г шоколадной стружки

50 г свежей мяты для украшения

Инструкции:

Раздробите шоколадное печенье и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите в форму и утрамбуйте, затем заморозьте на 30 минут. Выложите размягченное шоколадное мороженое на основу и разровняйте. Заморозьте в течение часа. Выложите размягченное мятное мороженое поверх шоколадного слоя и снова заморозьте на четыре-шесть часов. Перед подачей украсьте торт шоколадной стружкой и свежей мятой.

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Рецепт 3: Фруктовый торт-мороженое

Ингредиенты:

500 мл клубничного мороженого

500 мл мангового мороженого

200 г печенья савоярди

100 мл апельсинового сока

250 мл взбитых сливок

Свежие фрукты для украшения (клубника, манго, киви)

Инструкции:

Смочите печенье савоярди в апельсиновом соке и выложите на дно формы для торта. Выложите размягченное клубничное мороженое на основу и разровняйте. Заморозьте в течение часа. Выложите размягченное манговое мороженое поверх клубничного слоя и снова заморозьте на четыре-шесть часов. Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками и свежими фруктами.

Рецепт 4: Ореховый торт-мороженое с карамелью

Ингредиенты:

500 мл ванильного мороженого

200 г грецких орехов

100 г карамельного соуса

200 г шоколадного печенья

100 г растопленного сливочного масла

250 мл взбитых сливок

Инструкции:

Раздробите шоколадное печенье и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите в форму и утрамбуйте, затем заморозьте на 30 минут. Смешайте размягченное ванильное мороженое с нарезанными грецкими орехами и карамельным соусом. Выложите смесь на основу из печенья, разровняйте и уберите в морозилку на четыре-шесть часов. Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками и дополнительными орехами.

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