Торт-мороженое: лучшие домашние рецепты
Торт-мороженое — великолепный десерт, который объединяет в себе два любимых лакомства. Он станет украшением любого праздничного стола. В этой статье "Рамблер" поделится лучшими домашними рецептами тортов-мороженых.
Рецепт 1: Классический ванильный торт-мороженое
Ингредиенты:
- 500 мл ванильного мороженого
- 200 г шоколадного печенья
- 100 г растопленного сливочного масла
- 250 мл взбитых сливок
- 100 г сахара
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Инструкции:
- Раздробите шоколадное печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в форму для торта и утрамбуйте, затем поместите в морозилку на 30 минут.
- Взбейте взбитые сливки с сахаром и ванильным экстрактом до мягких пиков. Аккуратно смешайте с размягченным ванильным мороженым.
- Выложите смесь на основу из печенья, разровняйте и заморозьте в течение четырех-шести часов.
- Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками, тертым шоколадом или свежими ягодами.
Рецепт 2: Шоколадно-мятный торт-мороженое
Ингредиенты:
- 500 мл шоколадного мороженого
- 500 мл мятного мороженого
- 200 г шоколадного печенья
- 100 г растопленного сливочного масла
- 100 г шоколадной стружки
- 50 г свежей мяты для украшения
Инструкции:
- Раздробите шоколадное печенье и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите в форму и утрамбуйте, затем заморозьте на 30 минут.
- Выложите размягченное шоколадное мороженое на основу и разровняйте. Заморозьте в течение часа.
- Выложите размягченное мятное мороженое поверх шоколадного слоя и снова заморозьте на четыре-шесть часов.
- Перед подачей украсьте торт шоколадной стружкой и свежей мятой.
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Рецепт 3: Фруктовый торт-мороженое
Ингредиенты:
- 500 мл клубничного мороженого
- 500 мл мангового мороженого
- 200 г печенья савоярди
- 100 мл апельсинового сока
- 250 мл взбитых сливок
- Свежие фрукты для украшения (клубника, манго, киви)
Инструкции:
- Смочите печенье савоярди в апельсиновом соке и выложите на дно формы для торта.
- Выложите размягченное клубничное мороженое на основу и разровняйте. Заморозьте в течение часа.
- Выложите размягченное манговое мороженое поверх клубничного слоя и снова заморозьте на четыре-шесть часов.
- Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками и свежими фруктами.
Рецепт 4: Ореховый торт-мороженое с карамелью
Ингредиенты:
- 500 мл ванильного мороженого
- 200 г грецких орехов
- 100 г карамельного соуса
- 200 г шоколадного печенья
- 100 г растопленного сливочного масла
- 250 мл взбитых сливок
Инструкции:
- Раздробите шоколадное печенье и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите в форму и утрамбуйте, затем заморозьте на 30 минут.
- Смешайте размягченное ванильное мороженое с нарезанными грецкими орехами и карамельным соусом.
- Выложите смесь на основу из печенья, разровняйте и уберите в морозилку на четыре-шесть часов.
- Перед подачей украсьте торт взбитыми сливками и дополнительными орехами.
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