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Полезно и вкусно: рецепты овощных десертов

Овощи в десертах? Звучит, вероятно, необычно. Они не только улучшают вкус и текстуру, но и дают возможность добавить в рацион больше витаминов и клетчатки. "Рамблер" поделится оригинальными рецептами.

Полезно и вкусно: рецепты овощных десертов
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Пряный морковный пирог

Ингредиенты:

  • 2 стакана тертой моркови
  • 1,5 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. мускатного ореха
  • 1/2 стакана измельченных грецких орехов
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
  2. Постепенно добавьте масло, затем тертую морковь.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех.
  4. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте орехи.
  5. Выложите тесто в смазанную форму и выпекайте при 180°C около 40 минут. Готовый пирог можно украсить кремом из сливочного сыра.

Шоколадно-кабачковый торт

Ингредиенты:

  • 2 стакана натертого кабачка
  • 1,5 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 стакана какао-порошка
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и йогуртом.
  2. Добавьте масло, затем какао-порошок и тертый кабачок.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем, содой и солью, затем добавьте к влажным ингредиентам.
  4. Выпекайте при 180°C около 35-40 минут. Кабачок делает торт мягким и влажным, при этом его вкус остается незаметным.

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Свекольный брауни

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана тертой вареной свеклы
  • 1 стакан муки
  • 1/2 стакана какао-порошка
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 3 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
  2. Добавьте масло и свеклу, перемешайте.
  3. Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, затем добавьте к свекольной смеси.
  4. Выпекайте при 180°C около 30 минут. Готовые брауни будут насыщенного шоколадного цвета с легким свекольным привкусом.

Тыквенный чизкейк

Ингредиенты:

  • 2 стакана тыквенного пюре
  • 500 г сливочного сыра
  • 1 стакан сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. мускатного ореха
  • 250 г измельченного печенья
  • 125 г сливочного масла

Приготовление:

  1. Смешайте печенье с растопленным маслом и выложите в форму, утрамбовав основу.
  2. Взбейте сливочный сыр с сахаром, добавьте яйца, тыквенное пюре, специи и ваниль.
  3. Вылейте смесь на основу и выпекайте при 160°C около 60 минут. Охладите перед подачей.

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