Полезно и вкусно: рецепты овощных десертов

Овощи в десертах? Звучит, вероятно, необычно. Они не только улучшают вкус и текстуру, но и дают возможность добавить в рацион больше витаминов и клетчатки. "Рамблер" поделится оригинальными рецептами.

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Пряный морковный пирог

Ингредиенты:

2 стакана тертой моркови

1,5 стакана муки

1 стакан сахара

1/2 стакана растительного масла

3 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы

1/2 ч. л. мускатного ореха

1/2 стакана измельченных грецких орехов

щепотка соли

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Постепенно добавьте масло, затем тертую морковь. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте орехи. Выложите тесто в смазанную форму и выпекайте при 180°C около 40 минут. Готовый пирог можно украсить кремом из сливочного сыра.

Шоколадно-кабачковый торт

Ингредиенты:

2 стакана натертого кабачка

1,5 стакана муки

1 стакан сахара

1/2 стакана какао-порошка

1/2 стакана растительного масла

1/2 стакана греческого йогурта

3 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

щепотка соли

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и йогуртом. Добавьте масло, затем какао-порошок и тертый кабачок. Смешайте муку с разрыхлителем, содой и солью, затем добавьте к влажным ингредиентам. Выпекайте при 180°C около 35-40 минут. Кабачок делает торт мягким и влажным, при этом его вкус остается незаметным.

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Свекольный брауни

Ингредиенты:

1,5 стакана тертой вареной свеклы

1 стакан муки

1/2 стакана какао-порошка

1/2 стакана растительного масла

3 яйца

1 стакан сахара

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте масло и свеклу, перемешайте. Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, затем добавьте к свекольной смеси. Выпекайте при 180°C около 30 минут. Готовые брауни будут насыщенного шоколадного цвета с легким свекольным привкусом.

Тыквенный чизкейк

Ингредиенты:

2 стакана тыквенного пюре

500 г сливочного сыра

1 стакан сахара

3 яйца

1 ч. л. ванильного экстракта

1 ч. л. корицы

1/2 ч. л. мускатного ореха

250 г измельченного печенья

125 г сливочного масла

Приготовление:

Смешайте печенье с растопленным маслом и выложите в форму, утрамбовав основу. Взбейте сливочный сыр с сахаром, добавьте яйца, тыквенное пюре, специи и ваниль. Вылейте смесь на основу и выпекайте при 160°C около 60 минут. Охладите перед подачей.

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