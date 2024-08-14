Полезно и вкусно: рецепты овощных десертов
Овощи в десертах? Звучит, вероятно, необычно. Они не только улучшают вкус и текстуру, но и дают возможность добавить в рацион больше витаминов и клетчатки. "Рамблер" поделится оригинальными рецептами.
Пряный морковный пирог
Ингредиенты:
- 2 стакана тертой моркови
- 1,5 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана растительного масла
- 3 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. мускатного ореха
- 1/2 стакана измельченных грецких орехов
- щепотка соли
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
- Постепенно добавьте масло, затем тертую морковь.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех.
- Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте орехи.
- Выложите тесто в смазанную форму и выпекайте при 180°C около 40 минут. Готовый пирог можно украсить кремом из сливочного сыра.
Шоколадно-кабачковый торт
Ингредиенты:
- 2 стакана натертого кабачка
- 1,5 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана какао-порошка
- 1/2 стакана растительного масла
- 1/2 стакана греческого йогурта
- 3 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- щепотка соли
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и йогуртом.
- Добавьте масло, затем какао-порошок и тертый кабачок.
- Смешайте муку с разрыхлителем, содой и солью, затем добавьте к влажным ингредиентам.
- Выпекайте при 180°C около 35-40 минут. Кабачок делает торт мягким и влажным, при этом его вкус остается незаметным.
Воздушный десерт: рецепт итальянской меренги
Свекольный брауни
Ингредиенты:
- 1,5 стакана тертой вареной свеклы
- 1 стакан муки
- 1/2 стакана какао-порошка
- 1/2 стакана растительного масла
- 3 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
- Добавьте масло и свеклу, перемешайте.
- Соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, затем добавьте к свекольной смеси.
- Выпекайте при 180°C около 30 минут. Готовые брауни будут насыщенного шоколадного цвета с легким свекольным привкусом.
Тыквенный чизкейк
Ингредиенты:
- 2 стакана тыквенного пюре
- 500 г сливочного сыра
- 1 стакан сахара
- 3 яйца
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. мускатного ореха
- 250 г измельченного печенья
- 125 г сливочного масла
Приготовление:
- Смешайте печенье с растопленным маслом и выложите в форму, утрамбовав основу.
- Взбейте сливочный сыр с сахаром, добавьте яйца, тыквенное пюре, специи и ваниль.
- Вылейте смесь на основу и выпекайте при 160°C около 60 минут. Охладите перед подачей.
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