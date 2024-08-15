Рецепты блюд из пищевых отходов

Многие из того, что обычно отправляется в мусорное ведро, может быть превращено в изысканные блюда. "Рамблер" опубликовал несколько идей, как использовать пищевые отходы на кухне.

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Чипсы из картофельных очистков

Ингредиенты:

картофельные очистки

оливковое масло

соль

специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, сушеные травы)

Приготовление:

Хорошо вымойте картофельные очистки, обсушите их. Смешайте с небольшим количеством оливкового масла, соли и любимых специй. Разложите на противне в один слой и запекайте в духовке при 200°C до хрустящей корочки (примерно 10-15 минут). Подавайте как закуску или гарнир.

Бульон из остатков овощей

Ингредиенты:

морковные, луковые, сельдерейные обрезки, стебли зелени

вода

лавровый лист

перец горошком

соль

Приготовление:

Соберите овощные остатки, промойте их и сложите в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, перец и соль. Залейте водой так, чтобы она покрывала овощи, и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне 30-40 минут. Процедите бульон, используйте его для супов, соусов или заморозьте для дальнейшего использования.

Песто из морковной ботвы

Ингредиенты:

свежая морковная ботва (верхние листья)

чеснок (1-2 зубчика)

оливковое масло

кедровые орешки или любые другие орехи

тертый сыр (пармезан или другой твердый сыр)

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Вымойте и обсушите морковную ботву. В блендере измельчите ботву, добавьте чеснок, орехи, сыр и оливковое масло. Перемешайте до однородной консистенции. При необходимости добавьте больше масла. Приправьте солью и перцем по вкусу. Используйте песто как соус для пасты, намазывайте на хлеб или добавляйте в салаты.

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Фриттата с остатками овощей и хлеба

Ингредиенты:

остатки овощей (перцы, помидоры, лук, грибы и т. д.)

кусочки старого хлеба

яйца (4-6 штук)

молоко (пара столовых ложек)

сыр (по желанию)

соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

Оставшиеся овощи нарежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Добавьте кусочки хлеба, чтобы они слегка подрумянились. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем, залейте смесью овощи и хлеб. Сверху можно посыпать сыром. Готовьте на среднем огне до готовности яиц (примерно 10 минут). Можно довести до готовности в духовке, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Варенье из арбузных корок

Ингредиенты:

арбузные корки (только белая часть)

сахар

лимонный сок

вода

Приготовление:

Белую часть арбузных корок нарежьте кубиками. В кастрюле смешайте арбузные корки с сахаром (в пропорции 1:1) и добавьте немного лимонного сока. Залейте водой так, чтобы она покрывала корки, и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, пока корки не станут прозрачными, а сироп не загустеет. Остудите и переложите в чистые банки.

Использование пищевых отходов не только снижает количество мусора, но и открывает новые кулинарные возможности. Эти рецепты показывают, как можно проявить творчество на кухне и приготовить нечто вкусное и необычное из того, что часто оказывается в мусорном ведре.

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