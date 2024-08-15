Рецепты блюд из пищевых отходов
Многие из того, что обычно отправляется в мусорное ведро, может быть превращено в изысканные блюда. "Рамблер" опубликовал несколько идей, как использовать пищевые отходы на кухне.
Чипсы из картофельных очистков
Ингредиенты:
- картофельные очистки
- оливковое масло
- соль
- специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, сушеные травы)
Приготовление:
- Хорошо вымойте картофельные очистки, обсушите их.
- Смешайте с небольшим количеством оливкового масла, соли и любимых специй.
- Разложите на противне в один слой и запекайте в духовке при 200°C до хрустящей корочки (примерно 10-15 минут).
- Подавайте как закуску или гарнир.
Бульон из остатков овощей
Ингредиенты:
- морковные, луковые, сельдерейные обрезки, стебли зелени
- вода
- лавровый лист
- перец горошком
- соль
Приготовление:
- Соберите овощные остатки, промойте их и сложите в кастрюлю.
- Добавьте лавровый лист, перец и соль.
- Залейте водой так, чтобы она покрывала овощи, и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и варите на медленном огне 30-40 минут.
- Процедите бульон, используйте его для супов, соусов или заморозьте для дальнейшего использования.
Песто из морковной ботвы
Ингредиенты:
- свежая морковная ботва (верхние листья)
- чеснок (1-2 зубчика)
- оливковое масло
- кедровые орешки или любые другие орехи
- тертый сыр (пармезан или другой твердый сыр)
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Вымойте и обсушите морковную ботву.
- В блендере измельчите ботву, добавьте чеснок, орехи, сыр и оливковое масло.
- Перемешайте до однородной консистенции. При необходимости добавьте больше масла.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Используйте песто как соус для пасты, намазывайте на хлеб или добавляйте в салаты.
Спельта, киноа, амарант: польза древних зерновых культур
Фриттата с остатками овощей и хлеба
Ингредиенты:
- остатки овощей (перцы, помидоры, лук, грибы и т. д.)
- кусочки старого хлеба
- яйца (4-6 штук)
- молоко (пара столовых ложек)
- сыр (по желанию)
- соль, перец и специи по вкусу
Приготовление:
- Оставшиеся овощи нарежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла.
- Добавьте кусочки хлеба, чтобы они слегка подрумянились.
- Взбейте яйца с молоком, солью и перцем, залейте смесью овощи и хлеб.
- Сверху можно посыпать сыром.
- Готовьте на среднем огне до готовности яиц (примерно 10 минут). Можно довести до готовности в духовке, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Варенье из арбузных корок
Ингредиенты:
- арбузные корки (только белая часть)
- сахар
- лимонный сок
- вода
Приготовление:
- Белую часть арбузных корок нарежьте кубиками.
- В кастрюле смешайте арбузные корки с сахаром (в пропорции 1:1) и добавьте немного лимонного сока.
- Залейте водой так, чтобы она покрывала корки, и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и варите, пока корки не станут прозрачными, а сироп не загустеет.
- Остудите и переложите в чистые банки.
Использование пищевых отходов не только снижает количество мусора, но и открывает новые кулинарные возможности. Эти рецепты показывают, как можно проявить творчество на кухне и приготовить нечто вкусное и необычное из того, что часто оказывается в мусорном ведре.
Ранее мы писали, как оценить качество продуктов в домашних условиях.