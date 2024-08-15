$90.01-2.65100.31-0.25
Почта

Рецепты блюд из пищевых отходов

Многие из того, что обычно отправляется в мусорное ведро, может быть превращено в изысканные блюда. "Рамблер" опубликовал несколько идей, как использовать пищевые отходы на кухне.

Рецепты блюд из пищевых отходов
© dreamstime.com

Чипсы из картофельных очистков

Ингредиенты:

  • картофельные очистки
  • оливковое масло
  • соль
  • специи по вкусу (паприка, чесночный порошок, сушеные травы)

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте картофельные очистки, обсушите их.
  2. Смешайте с небольшим количеством оливкового масла, соли и любимых специй.
  3. Разложите на противне в один слой и запекайте в духовке при 200°C до хрустящей корочки (примерно 10-15 минут).
  4. Подавайте как закуску или гарнир.

Бульон из остатков овощей

Ингредиенты:

  • морковные, луковые, сельдерейные обрезки, стебли зелени
  • вода
  • лавровый лист
  • перец горошком
  • соль

Приготовление:

  1. Соберите овощные остатки, промойте их и сложите в кастрюлю.
  2. Добавьте лавровый лист, перец и соль.
  3. Залейте водой так, чтобы она покрывала овощи, и доведите до кипения.
  4. Уменьшите огонь и варите на медленном огне 30-40 минут.
  5. Процедите бульон, используйте его для супов, соусов или заморозьте для дальнейшего использования.

Песто из морковной ботвы

Ингредиенты:

  • свежая морковная ботва (верхние листья)
  • чеснок (1-2 зубчика)
  • оливковое масло
  • кедровые орешки или любые другие орехи
  • тертый сыр (пармезан или другой твердый сыр)
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Вымойте и обсушите морковную ботву.
  2. В блендере измельчите ботву, добавьте чеснок, орехи, сыр и оливковое масло.
  3. Перемешайте до однородной консистенции. При необходимости добавьте больше масла.
  4. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  5. Используйте песто как соус для пасты, намазывайте на хлеб или добавляйте в салаты.

Спельта, киноа, амарант: польза древних зерновых культур

Фриттата с остатками овощей и хлеба

Ингредиенты:

  • остатки овощей (перцы, помидоры, лук, грибы и т. д.)
  • кусочки старого хлеба
  • яйца (4-6 штук)
  • молоко (пара столовых ложек)
  • сыр (по желанию)
  • соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

  1. Оставшиеся овощи нарежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла.
  2. Добавьте кусочки хлеба, чтобы они слегка подрумянились.
  3. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем, залейте смесью овощи и хлеб.
  4. Сверху можно посыпать сыром.
  5. Готовьте на среднем огне до готовности яиц (примерно 10 минут). Можно довести до готовности в духовке, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Варенье из арбузных корок

Ингредиенты:

  • арбузные корки (только белая часть)
  • сахар
  • лимонный сок
  • вода

Приготовление:

  1. Белую часть арбузных корок нарежьте кубиками.
  2. В кастрюле смешайте арбузные корки с сахаром (в пропорции 1:1) и добавьте немного лимонного сока.
  3. Залейте водой так, чтобы она покрывала корки, и доведите до кипения.
  4. Уменьшите огонь и варите, пока корки не станут прозрачными, а сироп не загустеет.
  5. Остудите и переложите в чистые банки.

Использование пищевых отходов не только снижает количество мусора, но и открывает новые кулинарные возможности. Эти рецепты показывают, как можно проявить творчество на кухне и приготовить нечто вкусное и необычное из того, что часто оказывается в мусорном ведре.

Ранее мы писали, как оценить качество продуктов в домашних условиях.

Еда