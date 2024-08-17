Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты
Кто сказал, что быстрый ужин не может быть ярким, оригинальным и даже экзотическим? В мире кулинарии есть множество рецептов, которые удивят не только вкусом, но и скоростью приготовления. "Рамблер" поделится рецептами изысканных ужинов за 15 минут.
1. Паста с соусом из авокадо и базилика
Ингредиенты:
- Паста — 200 г
- Авокадо — 1 шт.
- Свежий базилик — 1/2 стакана
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Пармезан — по вкусу
Приготовление:
- Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке (примерно восемь-десять минут).
- Пока варится паста, в блендере смешайте авокадо, базилик, чеснок, оливковое масло, лимонный сок и немного соли. Измельчите до однородной консистенции.
- Слейте воду с пасты и смешайте ее с авокадо соусом. При подаче посыпьте тертым пармезаном.
2. Севиче с грейпфрутом и креветками
Ингредиенты:
- Сырые креветки (очищенные) — 200 г (или готовые)
- Грейпфрут — 1 шт.
- Красный лук — 1/2 шт.
- Кинза — 1/4 стакана
- Сок лайма — 2 ст. л.
- Острый перец — по вкусу
Приготовление:
- Если креветки сырые, ошпарьте их кипятком на одну-две минуты, затем опустите в ледяную воду, чтобы прекратить варку. Если они уже готовы, пропустите этот шаг.
- Нарежьте грейпфрут на кусочки, мелко нарежьте красный лук и кинзу.
- Смешайте все ингредиенты в миске: креветки, грейпфрут, лук, кинзу и острый перец. Заправьте соком лайма. Дайте настояться пять минут и подавайте.
3. Пицца с инжиром, горгонзолой и прошутто
Ингредиенты:
- Готовое тесто для пиццы — 1 основа
- Инжир — 3 шт.
- Горгонзола — 50 г
- Прошутто — 50 г
- Рукола — 1 горсть
- Мед — 1 ст. л.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220°C.
- Раскатайте тесто на противне или пекарской бумаге. Слегка смажьте оливковым маслом.
- Нарежьте инжир тонкими ломтиками и выложите его на тесто. Раскрошите горгонзолу сверху.
- Выпекайте пиццу 10-12 минут, пока корочка не станет золотистой.
- Выложите прошутто и руколу на готовую пиццу, полейте медом перед подачей.
4. Рамен с яйцом и грибами
Ингредиенты:
- Быстрый рамен — 1 упаковка
- Грибы (шиитаке или другие) — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Кунжутное масло — 1 ч. л.
- Зеленый лук — по вкусу
Приготовление:
- Сварите рамен, следуя инструкции на упаковке, добавив в бульон соевый соус.
- В отдельной сковороде обжарьте грибы с небольшим количеством масла, пока они не станут мягкими (примерно три-четыре минуты).
- В той же воде, где варится рамен, сварите яйцо всмятку (варите около шести минут), затем погрузите его в холодную воду, очистите и разрежьте пополам.
- Выложите рамен в миску, добавьте обжаренные грибы, яйцо, полейте кунжутным маслом и украсьте нарезанным зеленым луком.
Суп из стрекоз и другие необычные рецепты обеденных блюд
5. Кесадилья с козьим сыром и шпинатом
Ингредиенты:
- Кукурузные лепешки — 2 шт.
- Козий сыр — 100 г
- Свежий шпинат — 1 стакан
- Мед — 1 ст. л.
- Орехи — 1/4 стакана
Приготовление:
- Выложите козий сыр на одну половину лепешки, добавьте свежий шпинат и немного меда.
- Сверху посыпьте орехами, затем сложите лепешку пополам.
- Обжарьте кесадилью на сухой сковороде по две-три минуты с каждой стороны, пока сыр не расплавится, а лепешка не станет хрустящей. Разрежьте на треугольники и подавайте.
6. Салат с карамелизированной грушей и голубым сыром
Ингредиенты:
- Груша — 1 шт.
- Голубой сыр — 50 г
- Листья салата (микс) — 1 горсть
- Грецкие орехи — 1/4 стакана
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
Приготовление:
- Нарежьте грушу ломтиками и обжарьте ее на сковороде с медом две-три минуты, пока она не станет мягкой и слегка карамелизированной.
- Выложите листья салата на тарелку, добавьте карамелизированную грушу, раскрошите голубой сыр и посыпьте грецкими орехами.
- Полейте салат бальзамическим уксусом и подавайте.
Ранее мы писали про рецепты блюд из пищевых отходов.