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Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты

Кто сказал, что быстрый ужин не может быть ярким, оригинальным и даже экзотическим? В мире кулинарии есть множество рецептов, которые удивят не только вкусом, но и скоростью приготовления. "Рамблер" поделится рецептами изысканных ужинов за 15 минут.

Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты
© dreamstime.com

1. Паста с соусом из авокадо и базилика

Ингредиенты:

  • Паста — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Свежий базилик — 1/2 стакана
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Пармезан — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке (примерно восемь-десять минут).
  2. Пока варится паста, в блендере смешайте авокадо, базилик, чеснок, оливковое масло, лимонный сок и немного соли. Измельчите до однородной консистенции.
  3. Слейте воду с пасты и смешайте ее с авокадо соусом. При подаче посыпьте тертым пармезаном.

2. Севиче с грейпфрутом и креветками

Ингредиенты:

  • Сырые креветки (очищенные) — 200 г (или готовые)
  • Грейпфрут — 1 шт.
  • Красный лук — 1/2 шт.
  • Кинза — 1/4 стакана
  • Сок лайма — 2 ст. л.
  • Острый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Если креветки сырые, ошпарьте их кипятком на одну-две минуты, затем опустите в ледяную воду, чтобы прекратить варку. Если они уже готовы, пропустите этот шаг.
  2. Нарежьте грейпфрут на кусочки, мелко нарежьте красный лук и кинзу.
  3. Смешайте все ингредиенты в миске: креветки, грейпфрут, лук, кинзу и острый перец. Заправьте соком лайма. Дайте настояться пять минут и подавайте.

3. Пицца с инжиром, горгонзолой и прошутто

Ингредиенты:

  • Готовое тесто для пиццы — 1 основа
  • Инжир — 3 шт.
  • Горгонзола — 50 г
  • Прошутто — 50 г
  • Рукола — 1 горсть
  • Мед — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220°C.
  2. Раскатайте тесто на противне или пекарской бумаге. Слегка смажьте оливковым маслом.
  3. Нарежьте инжир тонкими ломтиками и выложите его на тесто. Раскрошите горгонзолу сверху.
  4. Выпекайте пиццу 10-12 минут, пока корочка не станет золотистой.
  5. Выложите прошутто и руколу на готовую пиццу, полейте медом перед подачей.

4. Рамен с яйцом и грибами

Ингредиенты:

  • Быстрый рамен — 1 упаковка
  • Грибы (шиитаке или другие) — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Кунжутное масло — 1 ч. л.
  • Зеленый лук — по вкусу

Приготовление:

  1. Сварите рамен, следуя инструкции на упаковке, добавив в бульон соевый соус.
  2. В отдельной сковороде обжарьте грибы с небольшим количеством масла, пока они не станут мягкими (примерно три-четыре минуты).
  3. В той же воде, где варится рамен, сварите яйцо всмятку (варите около шести минут), затем погрузите его в холодную воду, очистите и разрежьте пополам.
  4. Выложите рамен в миску, добавьте обжаренные грибы, яйцо, полейте кунжутным маслом и украсьте нарезанным зеленым луком.

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5. Кесадилья с козьим сыром и шпинатом

Ингредиенты:

  • Кукурузные лепешки — 2 шт.
  • Козий сыр — 100 г
  • Свежий шпинат — 1 стакан
  • Мед — 1 ст. л.
  • Орехи — 1/4 стакана

Приготовление:

  1. Выложите козий сыр на одну половину лепешки, добавьте свежий шпинат и немного меда.
  2. Сверху посыпьте орехами, затем сложите лепешку пополам.
  3. Обжарьте кесадилью на сухой сковороде по две-три минуты с каждой стороны, пока сыр не расплавится, а лепешка не станет хрустящей. Разрежьте на треугольники и подавайте.

6. Салат с карамелизированной грушей и голубым сыром

Ингредиенты:

  • Груша — 1 шт.
  • Голубой сыр — 50 г
  • Листья салата (микс) — 1 горсть
  • Грецкие орехи — 1/4 стакана
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте грушу ломтиками и обжарьте ее на сковороде с медом две-три минуты, пока она не станет мягкой и слегка карамелизированной.
  2. Выложите листья салата на тарелку, добавьте карамелизированную грушу, раскрошите голубой сыр и посыпьте грецкими орехами.
  3. Полейте салат бальзамическим уксусом и подавайте.

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