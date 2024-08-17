Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты

Кто сказал, что быстрый ужин не может быть ярким, оригинальным и даже экзотическим? В мире кулинарии есть множество рецептов, которые удивят не только вкусом, но и скоростью приготовления. "Рамблер" поделится рецептами изысканных ужинов за 15 минут.

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1. Паста с соусом из авокадо и базилика

Ингредиенты:

Паста — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Свежий базилик — 1/2 стакана

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Пармезан — по вкусу

Приготовление:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente, следуя инструкции на упаковке (примерно восемь-десять минут). Пока варится паста, в блендере смешайте авокадо, базилик, чеснок, оливковое масло, лимонный сок и немного соли. Измельчите до однородной консистенции. Слейте воду с пасты и смешайте ее с авокадо соусом. При подаче посыпьте тертым пармезаном.

2. Севиче с грейпфрутом и креветками

Ингредиенты:

Сырые креветки (очищенные) — 200 г (или готовые)

Грейпфрут — 1 шт.

Красный лук — 1/2 шт.

Кинза — 1/4 стакана

Сок лайма — 2 ст. л.

Острый перец — по вкусу

Приготовление:

Если креветки сырые, ошпарьте их кипятком на одну-две минуты, затем опустите в ледяную воду, чтобы прекратить варку. Если они уже готовы, пропустите этот шаг. Нарежьте грейпфрут на кусочки, мелко нарежьте красный лук и кинзу. Смешайте все ингредиенты в миске: креветки, грейпфрут, лук, кинзу и острый перец. Заправьте соком лайма. Дайте настояться пять минут и подавайте.

3. Пицца с инжиром, горгонзолой и прошутто

Ингредиенты:

Готовое тесто для пиццы — 1 основа

Инжир — 3 шт.

Горгонзола — 50 г

Прошутто — 50 г

Рукола — 1 горсть

Мед — 1 ст. л.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220°C. Раскатайте тесто на противне или пекарской бумаге. Слегка смажьте оливковым маслом. Нарежьте инжир тонкими ломтиками и выложите его на тесто. Раскрошите горгонзолу сверху. Выпекайте пиццу 10-12 минут, пока корочка не станет золотистой. Выложите прошутто и руколу на готовую пиццу, полейте медом перед подачей.

4. Рамен с яйцом и грибами

Ингредиенты:

Быстрый рамен — 1 упаковка

Грибы (шиитаке или другие) — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Соевый соус — 1 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Зеленый лук — по вкусу

Приготовление:

Сварите рамен, следуя инструкции на упаковке, добавив в бульон соевый соус. В отдельной сковороде обжарьте грибы с небольшим количеством масла, пока они не станут мягкими (примерно три-четыре минуты). В той же воде, где варится рамен, сварите яйцо всмятку (варите около шести минут), затем погрузите его в холодную воду, очистите и разрежьте пополам. Выложите рамен в миску, добавьте обжаренные грибы, яйцо, полейте кунжутным маслом и украсьте нарезанным зеленым луком.

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5. Кесадилья с козьим сыром и шпинатом

Ингредиенты:

Кукурузные лепешки — 2 шт.

Козий сыр — 100 г

Свежий шпинат — 1 стакан

Мед — 1 ст. л.

Орехи — 1/4 стакана

Приготовление:

Выложите козий сыр на одну половину лепешки, добавьте свежий шпинат и немного меда. Сверху посыпьте орехами, затем сложите лепешку пополам. Обжарьте кесадилью на сухой сковороде по две-три минуты с каждой стороны, пока сыр не расплавится, а лепешка не станет хрустящей. Разрежьте на треугольники и подавайте.

6. Салат с карамелизированной грушей и голубым сыром

Ингредиенты:

Груша — 1 шт.

Голубой сыр — 50 г

Листья салата (микс) — 1 горсть

Грецкие орехи — 1/4 стакана

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Нарежьте грушу ломтиками и обжарьте ее на сковороде с медом две-три минуты, пока она не станет мягкой и слегка карамелизированной. Выложите листья салата на тарелку, добавьте карамелизированную грушу, раскрошите голубой сыр и посыпьте грецкими орехами. Полейте салат бальзамическим уксусом и подавайте.

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