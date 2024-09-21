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Пять осенних десертов, которые добавят тепла в ваш дом

Когда осень приносит с собой прохладу, хочется чего-то особенно уютного — того, что согреет не только тело, но и душу. Идеальный способ насладиться этими мгновениями — создать необычные десерты с сезонными ингредиентами. "Рамблер" поделится пятью оригинальными рецептами.

Пять осенних десертов, которые добавят тепла в ваш дом
© dreamstime.com

1. Грушевый тарт с миндальным кремом и шафраном

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла (холодного, порезанного кубиками)
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли

Для миндального крема:

  • 100 г миндальной муки
  • 100 г сливочного масла (мягкого)
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Для начинки:

  • 3 спелые груши
  • щепотка шафрана
  • 2 ст.л. меда
  • сок половины лимона

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте сливочное масло и разотрите до состояния крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до легкой массы. Добавьте яйца и ванильный экстракт. Затем постепенно введите миндальную муку, продолжая взбивать до получения гладкой массы.
  3. Очистите груши от кожуры и нарежьте дольками. В небольшую кастрюлю выложите груши, добавьте мед, лимонный сок и щепотку шафрана. Тушите на медленном огне пять–семь минут, пока груши слегка не размягчатся.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите его в форму для выпекания. Поверх распределите миндальный крем, а затем аккуратно уложите дольки груш. Выпекайте тарт 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или остывшим.

2. Тыквенно-карамельный чизкейк с орехами пекан

Ингредиенты:

Для основы:

  • 200 г печенья (например, «Юбилейное»)
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 400 г сливочного сыра
  • 200 г тыквенного пюре
  • 150 г сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/2 ч.л. молотого имбиря
  • 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
  • 100 мл сливок (33%)

Для карамели:

  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 100 мл сливок (33%)

Для посыпки:

  • 100 г орехов пекан

Способ приготовления:

  1. Измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в разъемную форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 20 минут.
  2. В миске взбейте сливочный сыр с сахаром до гладкости. Добавьте тыквенное пюре, пряности, яйца и сливки, продолжайте взбивать до однородности.
  3. Вылейте тыквенную начинку на охлажденную основу и выпекайте при 160°C 50–60 минут до полного застывания начинки. Остудите чизкейк и уберите в холодильник на несколько часов.
  4. В кастрюле растопите сахар на среднем огне, пока он не превратится в янтарную карамель. Добавьте сливочное масло и сливки, помешивая до получения однородной массы. Полейте чизкейк карамелью.
  5. Обжарьте орехи на сухой сковороде и посыпьте ими готовый чизкейк.

3. Пирог с айвой и кардамоном

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 50 г сахара
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 4 айвы
  • 150 г сахара
  • 1 ч.л. молотого кардамона
  • 1 ч.л. корицы
  • сок одного лимона
  • 50 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте сливочное масло и растирайте руками до крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Очистите айву и нарежьте ее дольками. Выложите в кастрюлю, добавьте сахар, лимонный сок, кардамон, корицу и сливочное масло. Тушите на среднем огне 15 минут, пока айва не станет мягкой и ароматной.
  3. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите его в форму. Поверх разложите начинку из айвы. Выпекайте пирог 40–45 минут до золотистой корочки.

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4. Пирожные с клюквенным муссом и белым шоколадом

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч.л. ванильного сахара

Для мусса:

  • 200 г клюквы
  • 100 г сахара
  • 200 мл сливок (33%)
  • 200 г белого шоколада

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до воздушной пены. Аккуратно введите муку. Выпекайте в форме 20 минут при 180°C. Охладите и разрежьте на небольшие прямоугольники.
  2. Проварите клюкву с сахаром до мягкости, затем измельчите в пюре. Взбейте сливки до устойчивых пиков, растопите белый шоколад и аккуратно смешайте все вместе.
  3. Выложите мусс поверх бисквитных прямоугольников. Поставьте пирожные в холодильник минимум на два часа перед подачей.

5. Смородиновый крем с медом и тимьяном

Ингредиенты:

  • 300 г черной смородины
  • 100 г меда
  • 2 веточки свежего тимьяна
  • 200 мл сливок (33%)
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 яичных белка

Способ приготовления:

  1. Смородину проварите с медом и тимьяном на среднем огне до размягчения. Измельчите массу в блендере и остудите.
  2. Взбейте сливки с сахаром до плотных пиков. Отдельно взбейте яичные белки в крепкую пену. Осторожно смешайте белки со сливками, а затем добавьте остывшее смородиновое пюре.
  3. Разложите крем по креманкам и уберите в холодильник на один-два часа для стабилизации. Перед подачей украсьте свежими ягодами и веточкой тимьяна.

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