Пять осенних десертов, которые добавят тепла в ваш дом
Когда осень приносит с собой прохладу, хочется чего-то особенно уютного — того, что согреет не только тело, но и душу. Идеальный способ насладиться этими мгновениями — создать необычные десерты с сезонными ингредиентами. "Рамблер" поделится пятью оригинальными рецептами.
1. Грушевый тарт с миндальным кремом и шафраном
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла (холодного, порезанного кубиками)
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
Для миндального крема:
- 100 г миндальной муки
- 100 г сливочного масла (мягкого)
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Для начинки:
- 3 спелые груши
- щепотка шафрана
- 2 ст.л. меда
- сок половины лимона
Способ приготовления:
- В миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте сливочное масло и разотрите до состояния крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до легкой массы. Добавьте яйца и ванильный экстракт. Затем постепенно введите миндальную муку, продолжая взбивать до получения гладкой массы.
- Очистите груши от кожуры и нарежьте дольками. В небольшую кастрюлю выложите груши, добавьте мед, лимонный сок и щепотку шафрана. Тушите на медленном огне пять–семь минут, пока груши слегка не размягчатся.
- Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите его в форму для выпекания. Поверх распределите миндальный крем, а затем аккуратно уложите дольки груш. Выпекайте тарт 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или остывшим.
2. Тыквенно-карамельный чизкейк с орехами пекан
Ингредиенты:
Для основы:
- 200 г печенья (например, «Юбилейное»)
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 400 г сливочного сыра
- 200 г тыквенного пюре
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 1 ч.л. корицы
- 1/2 ч.л. молотого имбиря
- 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
- 100 мл сливок (33%)
Для карамели:
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 100 мл сливок (33%)
Для посыпки:
- 100 г орехов пекан
Способ приготовления:
- Измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в разъемную форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 20 минут.
- В миске взбейте сливочный сыр с сахаром до гладкости. Добавьте тыквенное пюре, пряности, яйца и сливки, продолжайте взбивать до однородности.
- Вылейте тыквенную начинку на охлажденную основу и выпекайте при 160°C 50–60 минут до полного застывания начинки. Остудите чизкейк и уберите в холодильник на несколько часов.
- В кастрюле растопите сахар на среднем огне, пока он не превратится в янтарную карамель. Добавьте сливочное масло и сливки, помешивая до получения однородной массы. Полейте чизкейк карамелью.
- Обжарьте орехи на сухой сковороде и посыпьте ими готовый чизкейк.
3. Пирог с айвой и кардамоном
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- щепотка соли
Для начинки:
- 4 айвы
- 150 г сахара
- 1 ч.л. молотого кардамона
- 1 ч.л. корицы
- сок одного лимона
- 50 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте сливочное масло и растирайте руками до крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Очистите айву и нарежьте ее дольками. Выложите в кастрюлю, добавьте сахар, лимонный сок, кардамон, корицу и сливочное масло. Тушите на среднем огне 15 минут, пока айва не станет мягкой и ароматной.
- Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите его в форму. Поверх разложите начинку из айвы. Выпекайте пирог 40–45 минут до золотистой корочки.
Торт-мороженое: лучшие домашние рецепты
4. Пирожные с клюквенным муссом и белым шоколадом
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 100 г муки
- 1 ч.л. ванильного сахара
Для мусса:
- 200 г клюквы
- 100 г сахара
- 200 мл сливок (33%)
- 200 г белого шоколада
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до воздушной пены. Аккуратно введите муку. Выпекайте в форме 20 минут при 180°C. Охладите и разрежьте на небольшие прямоугольники.
- Проварите клюкву с сахаром до мягкости, затем измельчите в пюре. Взбейте сливки до устойчивых пиков, растопите белый шоколад и аккуратно смешайте все вместе.
- Выложите мусс поверх бисквитных прямоугольников. Поставьте пирожные в холодильник минимум на два часа перед подачей.
5. Смородиновый крем с медом и тимьяном
Ингредиенты:
- 300 г черной смородины
- 100 г меда
- 2 веточки свежего тимьяна
- 200 мл сливок (33%)
- 2 ст.л. сахара
- 2 яичных белка
Способ приготовления:
- Смородину проварите с медом и тимьяном на среднем огне до размягчения. Измельчите массу в блендере и остудите.
- Взбейте сливки с сахаром до плотных пиков. Отдельно взбейте яичные белки в крепкую пену. Осторожно смешайте белки со сливками, а затем добавьте остывшее смородиновое пюре.
- Разложите крем по креманкам и уберите в холодильник на один-два часа для стабилизации. Перед подачей украсьте свежими ягодами и веточкой тимьяна.
Ранее мы опубликовали четыре рецепта сладкой выпечки на сковороде.