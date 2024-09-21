Пять осенних десертов, которые добавят тепла в ваш дом

Когда осень приносит с собой прохладу, хочется чего-то особенно уютного — того, что согреет не только тело, но и душу. Идеальный способ насладиться этими мгновениями — создать необычные десерты с сезонными ингредиентами. "Рамблер" поделится пятью оригинальными рецептами.

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1. Грушевый тарт с миндальным кремом и шафраном

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла (холодного, порезанного кубиками)

1 яйцо

1 ст.л. сахара

щепотка соли

Для миндального крема:

100 г миндальной муки

100 г сливочного масла (мягкого)

100 г сахара

2 яйца

1 ч.л. ванильного экстракта

Для начинки:

3 спелые груши

щепотка шафрана

2 ст.л. меда

сок половины лимона

Способ приготовления:

В миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте сливочное масло и разотрите до состояния крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до легкой массы. Добавьте яйца и ванильный экстракт. Затем постепенно введите миндальную муку, продолжая взбивать до получения гладкой массы. Очистите груши от кожуры и нарежьте дольками. В небольшую кастрюлю выложите груши, добавьте мед, лимонный сок и щепотку шафрана. Тушите на медленном огне пять–семь минут, пока груши слегка не размягчатся. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите его в форму для выпекания. Поверх распределите миндальный крем, а затем аккуратно уложите дольки груш. Выпекайте тарт 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или остывшим.

2. Тыквенно-карамельный чизкейк с орехами пекан

Ингредиенты:

Для основы:

200 г печенья (например, «Юбилейное»)

100 г сливочного масла

Для начинки:

400 г сливочного сыра

200 г тыквенного пюре

150 г сахара

3 яйца

1 ч.л. корицы

1/2 ч.л. молотого имбиря

1/2 ч.л. молотого мускатного ореха

100 мл сливок (33%)

Для карамели:

100 г сахара

50 г сливочного масла

100 мл сливок (33%)

Для посыпки:

100 г орехов пекан

Способ приготовления:

Измельчите печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в разъемную форму, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 20 минут. В миске взбейте сливочный сыр с сахаром до гладкости. Добавьте тыквенное пюре, пряности, яйца и сливки, продолжайте взбивать до однородности. Вылейте тыквенную начинку на охлажденную основу и выпекайте при 160°C 50–60 минут до полного застывания начинки. Остудите чизкейк и уберите в холодильник на несколько часов. В кастрюле растопите сахар на среднем огне, пока он не превратится в янтарную карамель. Добавьте сливочное масло и сливки, помешивая до получения однородной массы. Полейте чизкейк карамелью. Обжарьте орехи на сухой сковороде и посыпьте ими готовый чизкейк.

3. Пирог с айвой и кардамоном

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

1 яйцо

50 г сахара

щепотка соли

Для начинки:

4 айвы

150 г сахара

1 ч.л. молотого кардамона

1 ч.л. корицы

сок одного лимона

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте сливочное масло и растирайте руками до крошки. Вбейте яйцо и замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Очистите айву и нарежьте ее дольками. Выложите в кастрюлю, добавьте сахар, лимонный сок, кардамон, корицу и сливочное масло. Тушите на среднем огне 15 минут, пока айва не станет мягкой и ароматной. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и выложите его в форму. Поверх разложите начинку из айвы. Выпекайте пирог 40–45 минут до золотистой корочки.

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4. Пирожные с клюквенным муссом и белым шоколадом

Ингредиенты:

Для бисквита:

3 яйца

100 г сахара

100 г муки

1 ч.л. ванильного сахара

Для мусса:

200 г клюквы

100 г сахара

200 мл сливок (33%)

200 г белого шоколада

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до воздушной пены. Аккуратно введите муку. Выпекайте в форме 20 минут при 180°C. Охладите и разрежьте на небольшие прямоугольники. Проварите клюкву с сахаром до мягкости, затем измельчите в пюре. Взбейте сливки до устойчивых пиков, растопите белый шоколад и аккуратно смешайте все вместе. Выложите мусс поверх бисквитных прямоугольников. Поставьте пирожные в холодильник минимум на два часа перед подачей.

5. Смородиновый крем с медом и тимьяном

Ингредиенты:

300 г черной смородины

100 г меда

2 веточки свежего тимьяна

200 мл сливок (33%)

2 ст.л. сахара

2 яичных белка

Способ приготовления:

Смородину проварите с медом и тимьяном на среднем огне до размягчения. Измельчите массу в блендере и остудите. Взбейте сливки с сахаром до плотных пиков. Отдельно взбейте яичные белки в крепкую пену. Осторожно смешайте белки со сливками, а затем добавьте остывшее смородиновое пюре. Разложите крем по креманкам и уберите в холодильник на один-два часа для стабилизации. Перед подачей украсьте свежими ягодами и веточкой тимьяна.

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