Рецепты настоящих марокканских тажинов

Само слово "тажин" обозначает как глиняный горшок с крышкой, так и саму еду, приготовленную в нем. Традиции его приготовления уходят вглубь веков, и сегодня это одно из самых известных и любимых блюд не только в Марокко, но и далеко за его пределами. "Рамблер" расскажет, как готовить это блюдо.

© dreamstime.com

Тажин — это тушеное мясо или овощи, приготовленные медленно в одноименном керамическом сосуде. Он отличается от других тушеных блюд тем, что готовится на очень низком огне, за счет чего сохраняется вся палитра вкусов и текстур ингредиентов. В зависимости от региона и рецепта, тажин может включать различные виды мяса, овощей, сухофруктов и специй.

Тажин с курицей и маринованными лимонами

Ингредиенты:

1 целая курица, разделанная на куски (или четыре куриных бедра)

2 маринованных лимона (можно купить или приготовить самостоятельно)

2 большие луковицы, нарезанные полукольцами

4 зубчика чеснока, измельченных

2 моркови, нарезанные крупными кусками

3-4 картофелины, разрезанные на половинки

1/2 стакана оливок (зеленых или фиолетовых)

2 ч. л. молотого имбиря

2 ч. л. молотой куркумы

1 ч. л. молотого черного перца

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. зиры

Пучок свежей кинзы и петрушки

3 ст. л. оливкового масла

1 стакан воды или куриного бульона

Приготовление:

В глубокой сковороде или непосредственно в тажине разогрейте оливковое масло и слегка обжарьте лук с чесноком до мягкости. Добавьте курицу, специи (имбирь, куркуму, перец, паприку, зиру) и тщательно перемешайте. Обжарьте курицу на среднем огне несколько минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. Влейте воду или бульон, добавьте морковь, картофель и оливки. Перемешайте и доведите до слабого кипения. Нарежьте маринованные лимоны на четвертинки и добавьте их в тажин. Если используете лимоны домашнего приготовления, вы можете положить как цедру, так и мякоть. Накройте крышкой и оставьте тушиться на слабом огне около 1,5-2 часов. Время от времени проверяйте, чтобы блюдо не подгорело, и при необходимости добавьте немного воды. За 15 минут до готовности посыпьте блюдо рубленой петрушкой и кинзой. Готовый тажин подавайте с кус-кусом, свежим хлебом или рисом. Каждая порция будет источать потрясающий аромат специй и цитрусовых нот.

Тажин с бараниной и черносливом

Ингредиенты:

1 кг баранины (можно использовать лопатку или ребра)

1 большая луковица, мелко нарезанная

3-4 зубчика чеснока, измельченные

200 г чернослива

1 ст. л. меда

50 г миндаля, обжаренного (по желанию)

2 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. молотого черного перца

1/2 ч. л. шафрана (замочить в небольшом количестве теплой воды)

1/2 ч. л. куркумы

2 ст. л. оливкового масла

500 мл воды или бульона

Пучок свежей петрушки и кинзы

Соль по вкусу

Кунжут для украшения (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте оливковое масло в тажине или глубокой сковороде. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета. Затем добавьте куски баранины, посыпьте их имбирем, куркумой, корицей и черным перцем. Обжаривайте мясо до появления корочки. Добавьте воду или бульон, шафрановую воду, закройте крышкой и тушите на слабом огне 1,5-2 часа. Мясо должно стать очень мягким. Пока мясо тушится, отдельно залейте чернослив небольшим количеством воды и добавьте мед. Варите на слабом огне до мягкости, примерно 10-15 минут. Затем можно слегка обжарить чернослив, чтобы он стал карамелизированным. Когда мясо будет готово, добавьте к нему чернослив с медом и тушите еще 10 минут, чтобы все ароматы смешались. Посыпьте блюдо рубленой зеленью петрушки и кинзы, добавьте обжаренный миндаль и посыпьте кунжутом (по желанию). Тажин подают с кус-кусом, рисом или хлебом. Сладкие нотки чернослива и пряности сделают это блюдо настоящим пиром для гурманов.

Рецепты блюд, которые даже остывшие останутся вкусными

Вегетарианский тажин

Ингредиенты:

2 больших моркови, нарезанные крупными кусками

2 картофелины, нарезанные на дольки

1 баклажан, нарезанный кубиками

1 цукини, нарезанный кружочками

1 сладкий перец, нарезанный полосками

1 большая луковица, нарезанная полукольцами

3-4 зубчика чеснока, измельченные

200 г нута (замоченного и отваренного, можно использовать консервированный)

1/2 ч. л. молотой куркумы

1 ч. л. молотой паприки

1 ч. л. молотого кориандра

1 ч. л. зиры

1/2 ч. л. молотого имбиря

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. оливкового масла

500 мл овощного бульона

Соль и перец по вкусу

Пучок свежей кинзы

Сухофрукты (чернослив или курага) для сладкого акцента (по желанию)

Лимон для подачи

Приготовление:

Разогрейте оливковое масло в тажине или глубокой сковороде. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте специи (куркуму, паприку, кориандр, зиру и имбирь) и томатную пасту. Обжарьте все вместе в течение 2-3 минут, чтобы специи раскрылись. Добавьте в сковороду морковь, картофель и баклажан. Хорошо перемешайте, чтобы овощи пропитались специями, и залейте овощным бульоном. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 30 минут. Когда морковь и картофель станут мягкими, добавьте цукини, перец, нут и сухофрукты (если используете). Тушите еще 10-15 минут, пока все овощи не будут полностью готовы. Готовый вегетарианский тажин посыпьте свежей кинзой и подавайте с кус-кусом, булгуром или свежим хлебом. Ломтики лимона можно подать отдельно, чтобы добавить немного цитрусовой свежести в каждую порцию.

Ранее мы опубликовали четыре простых рецепта с азиатскими нотками.