Рецепты настоящих марокканских тажинов
Само слово "тажин" обозначает как глиняный горшок с крышкой, так и саму еду, приготовленную в нем. Традиции его приготовления уходят вглубь веков, и сегодня это одно из самых известных и любимых блюд не только в Марокко, но и далеко за его пределами. "Рамблер" расскажет, как готовить это блюдо.
Тажин — это тушеное мясо или овощи, приготовленные медленно в одноименном керамическом сосуде. Он отличается от других тушеных блюд тем, что готовится на очень низком огне, за счет чего сохраняется вся палитра вкусов и текстур ингредиентов. В зависимости от региона и рецепта, тажин может включать различные виды мяса, овощей, сухофруктов и специй.
Тажин с курицей и маринованными лимонами
Ингредиенты:
- 1 целая курица, разделанная на куски (или четыре куриных бедра)
- 2 маринованных лимона (можно купить или приготовить самостоятельно)
- 2 большие луковицы, нарезанные полукольцами
- 4 зубчика чеснока, измельченных
- 2 моркови, нарезанные крупными кусками
- 3-4 картофелины, разрезанные на половинки
- 1/2 стакана оливок (зеленых или фиолетовых)
- 2 ч. л. молотого имбиря
- 2 ч. л. молотой куркумы
- 1 ч. л. молотого черного перца
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. зиры
- Пучок свежей кинзы и петрушки
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 стакан воды или куриного бульона
Приготовление:
- В глубокой сковороде или непосредственно в тажине разогрейте оливковое масло и слегка обжарьте лук с чесноком до мягкости.
- Добавьте курицу, специи (имбирь, куркуму, перец, паприку, зиру) и тщательно перемешайте. Обжарьте курицу на среднем огне несколько минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы.
- Влейте воду или бульон, добавьте морковь, картофель и оливки. Перемешайте и доведите до слабого кипения.
- Нарежьте маринованные лимоны на четвертинки и добавьте их в тажин. Если используете лимоны домашнего приготовления, вы можете положить как цедру, так и мякоть.
- Накройте крышкой и оставьте тушиться на слабом огне около 1,5-2 часов. Время от времени проверяйте, чтобы блюдо не подгорело, и при необходимости добавьте немного воды.
- За 15 минут до готовности посыпьте блюдо рубленой петрушкой и кинзой.
- Готовый тажин подавайте с кус-кусом, свежим хлебом или рисом. Каждая порция будет источать потрясающий аромат специй и цитрусовых нот.
Тажин с бараниной и черносливом
Ингредиенты:
- 1 кг баранины (можно использовать лопатку или ребра)
- 1 большая луковица, мелко нарезанная
- 3-4 зубчика чеснока, измельченные
- 200 г чернослива
- 1 ст. л. меда
- 50 г миндаля, обжаренного (по желанию)
- 2 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. молотого черного перца
- 1/2 ч. л. шафрана (замочить в небольшом количестве теплой воды)
- 1/2 ч. л. куркумы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 500 мл воды или бульона
- Пучок свежей петрушки и кинзы
- Соль по вкусу
- Кунжут для украшения (по желанию)
Приготовление:
- Разогрейте оливковое масло в тажине или глубокой сковороде. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета. Затем добавьте куски баранины, посыпьте их имбирем, куркумой, корицей и черным перцем. Обжаривайте мясо до появления корочки.
- Добавьте воду или бульон, шафрановую воду, закройте крышкой и тушите на слабом огне 1,5-2 часа. Мясо должно стать очень мягким.
- Пока мясо тушится, отдельно залейте чернослив небольшим количеством воды и добавьте мед. Варите на слабом огне до мягкости, примерно 10-15 минут. Затем можно слегка обжарить чернослив, чтобы он стал карамелизированным.
- Когда мясо будет готово, добавьте к нему чернослив с медом и тушите еще 10 минут, чтобы все ароматы смешались.
- Посыпьте блюдо рубленой зеленью петрушки и кинзы, добавьте обжаренный миндаль и посыпьте кунжутом (по желанию). Тажин подают с кус-кусом, рисом или хлебом. Сладкие нотки чернослива и пряности сделают это блюдо настоящим пиром для гурманов.
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Вегетарианский тажин
Ингредиенты:
- 2 больших моркови, нарезанные крупными кусками
- 2 картофелины, нарезанные на дольки
- 1 баклажан, нарезанный кубиками
- 1 цукини, нарезанный кружочками
- 1 сладкий перец, нарезанный полосками
- 1 большая луковица, нарезанная полукольцами
- 3-4 зубчика чеснока, измельченные
- 200 г нута (замоченного и отваренного, можно использовать консервированный)
- 1/2 ч. л. молотой куркумы
- 1 ч. л. молотой паприки
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 ч. л. зиры
- 1/2 ч. л. молотого имбиря
- 2 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 500 мл овощного бульона
- Соль и перец по вкусу
- Пучок свежей кинзы
- Сухофрукты (чернослив или курага) для сладкого акцента (по желанию)
- Лимон для подачи
Приготовление:
- Разогрейте оливковое масло в тажине или глубокой сковороде. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета. Затем добавьте специи (куркуму, паприку, кориандр, зиру и имбирь) и томатную пасту. Обжарьте все вместе в течение 2-3 минут, чтобы специи раскрылись.
- Добавьте в сковороду морковь, картофель и баклажан. Хорошо перемешайте, чтобы овощи пропитались специями, и залейте овощным бульоном. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 30 минут.
- Когда морковь и картофель станут мягкими, добавьте цукини, перец, нут и сухофрукты (если используете). Тушите еще 10-15 минут, пока все овощи не будут полностью готовы.
- Готовый вегетарианский тажин посыпьте свежей кинзой и подавайте с кус-кусом, булгуром или свежим хлебом. Ломтики лимона можно подать отдельно, чтобы добавить немного цитрусовой свежести в каждую порцию.
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