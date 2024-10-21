Рецепты домашних джемов из осенних плодов

Осень — время изобилия, когда яркие, спелые фрукты и овощи радуют своими вкусами и ароматами. Приготовление джема — отличный способ сохранить это богатство на зиму. "Рамблер" поделится оригинальными рецептами джемов.

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1. Джем из груши с имбирем и лимоном

Ингредиенты:

1 кг груш (очищенных и нарезанных)

300 г сахара

сок и цедра 1 лимона

50 г свежего имбиря (натертого)

Приготовление:

Груши нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю. Добавьте сахар, сок и цедру лимона, а также натертый имбирь. Доведите смесь до кипения на среднем огне, помешивая, до растворения сахара. Уменьшите огонь и варите джем, помешивая, около 30-40 минут, пока он не загустеет. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам и закройте крышками.

2. Джем из яблок с корицей и орехами

Ингредиенты:

1,5 кг яблок (очищенных и нарезанных)

500 г сахара

1 ч. ложка корицы

100 г грецких орехов (измельченных)

Приготовление:

В большой кастрюле смешайте яблоки, сахар и корицу. Оставьте на 30 минут, чтобы яблоки пустили сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите около 20 минут. Добавьте орехи и продолжайте варить еще 10-15 минут до загустения. Перелейте джем в стерилизованные банки и закройте.

Домашний сидр из осенних яблок

3. Джем из слив с красным вином и розмарином

Ингредиенты:

1 кг слив (очищенных и нарезанных)

300 мл красного вина

500 г сахара

2 веточки свежего розмарина

Приготовление:

В кастрюлю поместите сливы, сахар, красное вино и розмарин. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился. Уменьшите огонь и варите 30-40 минут, пока смесь не загустеет. Уберите розмарин, разлейте джем по банкам и закройте.

4. Джем из хурмы с мандаринами и медом

Ингредиенты:

1 кг хурмы (очищенной и нарезанной)

500 г мандаринов (очищенных и нарезанных)

300 г меда

сок 1 лимона

Приготовление:

В большой кастрюле смешайте хурму, мандарины, мед и лимонный сок. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая, до растворения меда. Уменьшите огонь и варите около 30 минут, пока джем не загустеет. Разлейте по стерилизованным банкам и плотно закрутите крышку.

5. Джем из тыквы с ананасом и кокосом

Ингредиенты:

1 кг тыквы (очищенной и нарезанной)

500 г консервированного ананаса (в собственном соку)

400 г сахара

100 г кокосовой стружки

Приготовление:

В кастрюле смешайте тыкву, ананас вместе с соком и сахар. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и варите около 30 минут. Добавьте кокосовую стружку и варите еще 10-15 минут. После приготовления поместите джем в стерилизованную банку и закройте.

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