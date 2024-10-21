Рецепты домашних джемов из осенних плодов
Осень — время изобилия, когда яркие, спелые фрукты и овощи радуют своими вкусами и ароматами. Приготовление джема — отличный способ сохранить это богатство на зиму. "Рамблер" поделится оригинальными рецептами джемов.
1. Джем из груши с имбирем и лимоном
Ингредиенты:
- 1 кг груш (очищенных и нарезанных)
- 300 г сахара
- сок и цедра 1 лимона
- 50 г свежего имбиря (натертого)
Приготовление:
- Груши нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю.
- Добавьте сахар, сок и цедру лимона, а также натертый имбирь.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне, помешивая, до растворения сахара.
- Уменьшите огонь и варите джем, помешивая, около 30-40 минут, пока он не загустеет.
- Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам и закройте крышками.
2. Джем из яблок с корицей и орехами
Ингредиенты:
- 1,5 кг яблок (очищенных и нарезанных)
- 500 г сахара
- 1 ч. ложка корицы
- 100 г грецких орехов (измельченных)
Приготовление:
- В большой кастрюле смешайте яблоки, сахар и корицу. Оставьте на 30 минут, чтобы яблоки пустили сок.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите около 20 минут.
- Добавьте орехи и продолжайте варить еще 10-15 минут до загустения.
- Перелейте джем в стерилизованные банки и закройте.
Домашний сидр из осенних яблок
3. Джем из слив с красным вином и розмарином
Ингредиенты:
- 1 кг слив (очищенных и нарезанных)
- 300 мл красного вина
- 500 г сахара
- 2 веточки свежего розмарина
Приготовление:
- В кастрюлю поместите сливы, сахар, красное вино и розмарин.
- Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился.
- Уменьшите огонь и варите 30-40 минут, пока смесь не загустеет.
- Уберите розмарин, разлейте джем по банкам и закройте.
4. Джем из хурмы с мандаринами и медом
Ингредиенты:
- 1 кг хурмы (очищенной и нарезанной)
- 500 г мандаринов (очищенных и нарезанных)
- 300 г меда
- сок 1 лимона
Приготовление:
- В большой кастрюле смешайте хурму, мандарины, мед и лимонный сок.
- Доведите до кипения на среднем огне, помешивая, до растворения меда.
- Уменьшите огонь и варите около 30 минут, пока джем не загустеет.
- Разлейте по стерилизованным банкам и плотно закрутите крышку.
5. Джем из тыквы с ананасом и кокосом
Ингредиенты:
- 1 кг тыквы (очищенной и нарезанной)
- 500 г консервированного ананаса (в собственном соку)
- 400 г сахара
- 100 г кокосовой стружки
Приготовление:
- В кастрюле смешайте тыкву, ананас вместе с соком и сахар.
- Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.
- Уменьшите огонь и варите около 30 минут.
- Добавьте кокосовую стружку и варите еще 10-15 минут.
- После приготовления поместите джем в стерилизованную банку и закройте.
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