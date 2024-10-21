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Рецепты домашних джемов из осенних плодов

Осень — время изобилия, когда яркие, спелые фрукты и овощи радуют своими вкусами и ароматами. Приготовление джема — отличный способ сохранить это богатство на зиму. "Рамблер" поделится оригинальными рецептами джемов.

Рецепты домашних джемов из осенних плодов
© dreamstime.com

1. Джем из груши с имбирем и лимоном

Ингредиенты:

  • 1 кг груш (очищенных и нарезанных)
  • 300 г сахара
  • сок и цедра 1 лимона
  • 50 г свежего имбиря (натертого)

Приготовление:

  1. Груши нарежьте небольшими кусочками и положите в кастрюлю.
  2. Добавьте сахар, сок и цедру лимона, а также натертый имбирь.
  3. Доведите смесь до кипения на среднем огне, помешивая, до растворения сахара.
  4. Уменьшите огонь и варите джем, помешивая, около 30-40 минут, пока он не загустеет.
  5. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам и закройте крышками.

2. Джем из яблок с корицей и орехами

Ингредиенты:

  • 1,5 кг яблок (очищенных и нарезанных)
  • 500 г сахара
  • 1 ч. ложка корицы
  • 100 г грецких орехов (измельченных)

Приготовление:

  1. В большой кастрюле смешайте яблоки, сахар и корицу. Оставьте на 30 минут, чтобы яблоки пустили сок.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите около 20 минут.
  3. Добавьте орехи и продолжайте варить еще 10-15 минут до загустения.
  4. Перелейте джем в стерилизованные банки и закройте.

Домашний сидр из осенних яблок

3. Джем из слив с красным вином и розмарином

Ингредиенты:

  • 1 кг слив (очищенных и нарезанных)
  • 300 мл красного вина
  • 500 г сахара
  • 2 веточки свежего розмарина

Приготовление:

  1. В кастрюлю поместите сливы, сахар, красное вино и розмарин.
  2. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы сахар растворился.
  3. Уменьшите огонь и варите 30-40 минут, пока смесь не загустеет.
  4. Уберите розмарин, разлейте джем по банкам и закройте.

4. Джем из хурмы с мандаринами и медом

Ингредиенты:

  • 1 кг хурмы (очищенной и нарезанной)
  • 500 г мандаринов (очищенных и нарезанных)
  • 300 г меда
  • сок 1 лимона

Приготовление:

  1. В большой кастрюле смешайте хурму, мандарины, мед и лимонный сок.
  2. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая, до растворения меда.
  3. Уменьшите огонь и варите около 30 минут, пока джем не загустеет.
  4. Разлейте по стерилизованным банкам и плотно закрутите крышку.

5. Джем из тыквы с ананасом и кокосом

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы (очищенной и нарезанной)
  • 500 г консервированного ананаса (в собственном соку)
  • 400 г сахара
  • 100 г кокосовой стружки

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте тыкву, ананас вместе с соком и сахар.
  2. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.
  3. Уменьшите огонь и варите около 30 минут.
  4. Добавьте кокосовую стружку и варите еще 10-15 минут.
  5. После приготовления поместите джем в стерилизованную банку и закройте.

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