Салаты для «генеральной уборки» кишечника

От работы пищеварительной системы зависит общее здоровье организма. Клетчатка, которой богаты салаты, помогает вывести токсины, улучшает обмен веществ и насыщает полезными веществами. В этой статье «Рамблер» поделится рецептами салатов для «генеральной уборки» кишечника, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

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1. Салат из капусты и моркови

Ингредиенты:

200 г свежей белокочанной капусты

1 средняя морковь

1 яблоко (желательно кисло-сладкое)

1 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

сок половины лимона

Приготовление:

Нашинкуйте капусту. Натрите морковь на крупной терке. Яблоко нарежьте кубиками. Смешайте все компоненты в миске, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте и дайте настояться 10-15 минут перед подачей.

2. Салат из свёклы и чеснока

Ингредиенты:

2 средних свёклы

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. растительного масла

укроп или петрушка для украшения

соль по вкусу

Приготовление:

Отварите свёклу до готовности, затем остудите, очистите и нарежьте кубиками или натрите на терке. Чеснок измельчите. В глубокой миске смешайте свёклу, чеснок, растительное масло и соль. Украсьте зеленью и подавайте.

3. Салат из огурцов и брокколи

Ингредиенты:

200 г свежих огурцов

200 г брокколи (можно использовать замороженные)

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Брокколи отварите в подсоленной воде до мягкости и остудите. Огурцы нарежьте ломтиками. В большой миске соедините брокколи и огурцы, заправьте уксусом, оливковым маслом, солью и перцем. Перемешайте и подавайте к столу.

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4. Салат с киноа и шпинатом

Ингредиенты:

100 г киноа

150 г свежего шпината

1/2 авокадо

1/2 лимона (для сока)

1 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Приготовьте киноа в соответствии с инструкцией на упаковке и остудите. Шпинат промойте и обсушите. Авокадо нарежьте кубиками. В миске смешайте киноа, шпинат и авокадо, заправьте оливковым маслом, соком лимона, солью и перцем. Перемешайте и наслаждайтесь.

5. Салат из морской капусты с овощами

Ингредиенты:

200 г морской капусты (консервированной или замороженной)

1 морковь

1 сладкий перец

1 ст. л. кунжутного масла

соль по вкусу

Приготовление:

Если морская капуста замороженная, разморозьте ее.

Натрите морковь на крупной терке, нарежьте сладкий перец.

В миске соедините все ингредиенты, добавьте кунжутное масло и соль.

Перемешайте и подавайте как легкий гарнир.

Эти салаты не только помогут очистить кишечник, но и подарят вам массу витаминов и полезных веществ, способствуя улучшению общего состояния здоровья. Употребляйте их регулярно, чтобы стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта.

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