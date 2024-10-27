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Салаты для «генеральной уборки» кишечника

От работы пищеварительной системы зависит общее здоровье организма. Клетчатка, которой богаты салаты, помогает вывести токсины, улучшает обмен веществ и насыщает полезными веществами. В этой статье «Рамблер» поделится рецептами салатов для «генеральной уборки» кишечника, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Салаты для «генеральной уборки» кишечника
© Unsplash

1. Салат из капусты и моркови

Ингредиенты:

  • 200 г свежей белокочанной капусты
  • 1 средняя морковь
  • 1 яблоко (желательно кисло-сладкое)
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу
  • сок половины лимона

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту.
  2. Натрите морковь на крупной терке.
  3. Яблоко нарежьте кубиками.
  4. Смешайте все компоненты в миске, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  5. Хорошо перемешайте и дайте настояться 10-15 минут перед подачей.

2. Салат из свёклы и чеснока

Ингредиенты:

  • 2 средних свёклы
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. растительного масла
  • укроп или петрушка для украшения
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите свёклу до готовности, затем остудите, очистите и нарежьте кубиками или натрите на терке.
  2. Чеснок измельчите.
  3. В глубокой миске смешайте свёклу, чеснок, растительное масло и соль.
  4. Украсьте зеленью и подавайте.

3. Салат из огурцов и брокколи

Ингредиенты:

  • 200 г свежих огурцов
  • 200 г брокколи (можно использовать замороженные)
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Брокколи отварите в подсоленной воде до мягкости и остудите.
  2. Огурцы нарежьте ломтиками.
  3. В большой миске соедините брокколи и огурцы, заправьте уксусом, оливковым маслом, солью и перцем.
  4. Перемешайте и подавайте к столу.

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4. Салат с киноа и шпинатом

Ингредиенты:

  • 100 г киноа
  • 150 г свежего шпината
  • 1/2 авокадо
  • 1/2 лимона (для сока)
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовьте киноа в соответствии с инструкцией на упаковке и остудите.
  2. Шпинат промойте и обсушите.
  3. Авокадо нарежьте кубиками.
  4. В миске смешайте киноа, шпинат и авокадо, заправьте оливковым маслом, соком лимона, солью и перцем.
  5. Перемешайте и наслаждайтесь.

5. Салат из морской капусты с овощами

Ингредиенты:

  • 200 г морской капусты (консервированной или замороженной)
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • соль по вкусу

Приготовление:

  • Если морская капуста замороженная, разморозьте ее.
  • Натрите морковь на крупной терке, нарежьте сладкий перец.
  • В миске соедините все ингредиенты, добавьте кунжутное масло и соль.
  • Перемешайте и подавайте как легкий гарнир.

Эти салаты не только помогут очистить кишечник, но и подарят вам массу витаминов и полезных веществ, способствуя улучшению общего состояния здоровья. Употребляйте их регулярно, чтобы стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта.

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