Салаты для «генеральной уборки» кишечника
От работы пищеварительной системы зависит общее здоровье организма. Клетчатка, которой богаты салаты, помогает вывести токсины, улучшает обмен веществ и насыщает полезными веществами. В этой статье «Рамблер» поделится рецептами салатов для «генеральной уборки» кишечника, которые можно легко приготовить в домашних условиях.
1. Салат из капусты и моркови
Ингредиенты:
- 200 г свежей белокочанной капусты
- 1 средняя морковь
- 1 яблоко (желательно кисло-сладкое)
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
- сок половины лимона
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту.
- Натрите морковь на крупной терке.
- Яблоко нарежьте кубиками.
- Смешайте все компоненты в миске, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Хорошо перемешайте и дайте настояться 10-15 минут перед подачей.
2. Салат из свёклы и чеснока
Ингредиенты:
- 2 средних свёклы
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. растительного масла
- укроп или петрушка для украшения
- соль по вкусу
Приготовление:
- Отварите свёклу до готовности, затем остудите, очистите и нарежьте кубиками или натрите на терке.
- Чеснок измельчите.
- В глубокой миске смешайте свёклу, чеснок, растительное масло и соль.
- Украсьте зеленью и подавайте.
3. Салат из огурцов и брокколи
Ингредиенты:
- 200 г свежих огурцов
- 200 г брокколи (можно использовать замороженные)
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Брокколи отварите в подсоленной воде до мягкости и остудите.
- Огурцы нарежьте ломтиками.
- В большой миске соедините брокколи и огурцы, заправьте уксусом, оливковым маслом, солью и перцем.
- Перемешайте и подавайте к столу.
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4. Салат с киноа и шпинатом
Ингредиенты:
- 100 г киноа
- 150 г свежего шпината
- 1/2 авокадо
- 1/2 лимона (для сока)
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте киноа в соответствии с инструкцией на упаковке и остудите.
- Шпинат промойте и обсушите.
- Авокадо нарежьте кубиками.
- В миске смешайте киноа, шпинат и авокадо, заправьте оливковым маслом, соком лимона, солью и перцем.
- Перемешайте и наслаждайтесь.
5. Салат из морской капусты с овощами
Ингредиенты:
- 200 г морской капусты (консервированной или замороженной)
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 ст. л. кунжутного масла
- соль по вкусу
Приготовление:
- Если морская капуста замороженная, разморозьте ее.
- Натрите морковь на крупной терке, нарежьте сладкий перец.
- В миске соедините все ингредиенты, добавьте кунжутное масло и соль.
- Перемешайте и подавайте как легкий гарнир.
Эти салаты не только помогут очистить кишечник, но и подарят вам массу витаминов и полезных веществ, способствуя улучшению общего состояния здоровья. Употребляйте их регулярно, чтобы стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта.
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