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Восемь деликатесных завтраков с хурмой

Хурма популярна не только благодаря своему сладкому вкусу и необычному цвету, но и благодаря множеству полезных свойств. Этот фрукт можно включать в различные блюда, и особенно он хорош в завтраках. "Рамблер" расскажет о пользе хурмы и поделится подборкой деликатесных рецептов.

Восемь деликатесных завтраков с хурмой
© unsplash.com

Полезные свойства хурмы

Хурма содержит множество важных витаминов и минералов, включая витамины A, C и E, калий, фосфор и магний. Витамин A способствует здоровью зрения и кожи, а витамин C поддерживает иммунную систему — для этого важно употреблять ее регулярно. Калий в составе хурмы способствует нормализации артериального давления и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Крое того, фрукт богат флавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами, помогая бороться со свободными радикалами и замедляя процесс старения. А высокое содержание клетчатки в хурме помогает наладить работу кишечника и предотвратить запоры.

Ниже будут представлены рецепты завтраков, главным ингредиентом которых является хурма. Каждый из них достаточно изысканный и легко переплюнет ресторанные предложения, при этом приготовить их можно при использовании доступных продуктов, которыми пестрят полки магазинов.

1. Овсянка с хурмой и карамелизированными орехами

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 2 стакана молока (или растительного аналога)
  • 1 спелая хурма
  • 1/2 стакана орехов (грецкие или миндаль)
  • 2 ст. ложки сахара (по желанию)
  • 1 ч. ложка корицы
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите молоко до кипения. Добавьте овсяные хлопья и щепотку соли, варите на медленном огне, помешивая, около пяти-семи минут, пока овсянка не станет мягкой.
  2. В отдельной сковороде на среднем огне разогрейте орехи с сахаром и корицей, помешивая, пока сахар не начнет карамелизоваться и орехи не покроются карамелью.
  3. Хурму нарежьте кубиками.
  4. Подавайте овсянку, посыпанную карамелизированными орехами и свежими кусочками хурмы сверху.

2. Тосты с хурмой, козьим сыром и медом

Ингредиенты:

  • 4 ломтика хлеба (лучше цельнозернового)
  • 1 спелая хурма
  • 100 г козьего сыра
  • 2 ст. ложки меда
  • Орехи или семена для украшения (по желанию)
  • Базилик или мята для свежести

Приготовление:

  1. Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде до золотистой корочки.
  2. Хурму нарежьте тонкими ломтиками.
  3. На готовые тосты положите козий сыр, сверху — ломтики хурмы.
  4. Полейте медом и украсьте орехами или семенами, а также свежими травами.

3. Легкий йогуртовый завтрак с хурмой

Ингредиенты:

  • 1 спелая хурма
  • 200 г натурального йогурта
  • 1/2 стакана гранолы
  • 1 ст. ложка семян чиа
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • Корица по вкусу

Приготовление:

  1. Хурму нарежьте или разомните в пюре.
  2. В глубокой миске смешайте йогурт, хурму, лимонный сок и корицу.
  3. Выложите смесь в чашки, сверху посыпьте гранолой и семенами чиа.
  4. Подавайте холодным.

4. Блины с хурмой и кокосовой стружкой

Ингредиенты:

  1. 1 стакан муки
  2. 1 стакан молока
  3. 2 яйца
  4. 1 спелая хурма
  5. 1/2 стакана кокосовой стружки
  6. 2 ст. ложки сахара
  7. Масло для жарки

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, молоко, яйца и сахар до однородной массы.
  2. На разогретой сковороде жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  3. Хурму нарежьте дольками.
  4. На каждый блин выложите кусочки хурмы и посыпьте кокосовой стружкой. Сверните блины и подайте с медом или кленовым сиропом.

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5. Запеченные яйца с хурмой и шпинатом

Ингредиенты:

  1. 3-4 яйца
  2. 1 спелая хурма
  3. 200 г свежего шпината
  4. 1/4 стакана сливок
  5. Соль и перец по вкусу
  6. Оливковое масло

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • На сковороде с оливковым маслом обжарьте шпинат до появления яркого цвета. Добавьте проверенное нарезанное кубиками хурму.
  • В небольшой форме для запекания выложите шпинат с хурмой, затем вбейте яйца сверху.
  • Полейте сливками, приправьте солью и перцем. Запекайте 15-20 минут до готовности яиц.

6. Пудинг с семенами чиа и хурмой

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана семян чиа
  • 2 стакана растительного молока (миндального или кокосового)
  • 1 спелая хурма
  • 1 ст. ложка меда или кленового сиропа
  • Ваниль (по желанию)

Приготовление:

  1. В миске смешайте семена чиа, растительное молоко, мед и ваниль. Дайте настояться в холодильнике четыре-пять часов (или поставьте на ночь).
  2. Хурму нарежьте и добавьте в пудинг перед подачей.
  3. Подавайте в стаканах, украсив ломтиками хурмы и, при желании, кусочками орехов.

7. Смузи с хурмой и имбирем

Ингредиенты:

  • 1 спелая хурма
  • 1 банан
  • 1 ч. ложка тертого имбиря
  • 1 стакан миндального молока (или другого)
  • Лед (по желанию)

Приготовление:

  1. В блендер поместите хурму, банан, тертый имбирь и миндальное молоко. Добавьте лёд, если хотите напиток более охлажденным.
  2. Измельчите до получения однородной массы.
  3. Подавайте в высоких стаканах, украсив соломкой из хурмы или листиками мяты.

8. Печеная хурма с творогом и орехами

Ингредиенты:

  • 2 спелые хурмы
  • 200 г зернового творога
  • 50 г грецких или фундука
  • Мед для подачи

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Разрежьте хурму пополам и выложите на противень.
  2. Запекайте около 10-15 минут.
  3. Подавайте запеченную хурму с зерновым творого, посыпанным орехами и медом.

Хурма — не только вкусный, но и крайне полезный фрукт, который можно легко интегрировать в свой рацион. Ее употребление на завтрак не только насытит энергией, но и обеспечит организм множеством витаминов и минералов. Попробуйте один из предложенных рецептов и откройте для себя яркие вкусовые сочетания. Приятного аппетита!

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