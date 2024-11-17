Восемь деликатесных завтраков с хурмой
Хурма популярна не только благодаря своему сладкому вкусу и необычному цвету, но и благодаря множеству полезных свойств. Этот фрукт можно включать в различные блюда, и особенно он хорош в завтраках. "Рамблер" расскажет о пользе хурмы и поделится подборкой деликатесных рецептов.
Полезные свойства хурмы
Хурма содержит множество важных витаминов и минералов, включая витамины A, C и E, калий, фосфор и магний. Витамин A способствует здоровью зрения и кожи, а витамин C поддерживает иммунную систему — для этого важно употреблять ее регулярно. Калий в составе хурмы способствует нормализации артериального давления и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Крое того, фрукт богат флавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами, помогая бороться со свободными радикалами и замедляя процесс старения. А высокое содержание клетчатки в хурме помогает наладить работу кишечника и предотвратить запоры.
Ниже будут представлены рецепты завтраков, главным ингредиентом которых является хурма. Каждый из них достаточно изысканный и легко переплюнет ресторанные предложения, при этом приготовить их можно при использовании доступных продуктов, которыми пестрят полки магазинов.
1. Овсянка с хурмой и карамелизированными орехами
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 2 стакана молока (или растительного аналога)
- 1 спелая хурма
- 1/2 стакана орехов (грецкие или миндаль)
- 2 ст. ложки сахара (по желанию)
- 1 ч. ложка корицы
- Щепотка соли
Приготовление:
- В кастрюле доведите молоко до кипения. Добавьте овсяные хлопья и щепотку соли, варите на медленном огне, помешивая, около пяти-семи минут, пока овсянка не станет мягкой.
- В отдельной сковороде на среднем огне разогрейте орехи с сахаром и корицей, помешивая, пока сахар не начнет карамелизоваться и орехи не покроются карамелью.
- Хурму нарежьте кубиками.
- Подавайте овсянку, посыпанную карамелизированными орехами и свежими кусочками хурмы сверху.
2. Тосты с хурмой, козьим сыром и медом
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба (лучше цельнозернового)
- 1 спелая хурма
- 100 г козьего сыра
- 2 ст. ложки меда
- Орехи или семена для украшения (по желанию)
- Базилик или мята для свежести
Приготовление:
- Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде до золотистой корочки.
- Хурму нарежьте тонкими ломтиками.
- На готовые тосты положите козий сыр, сверху — ломтики хурмы.
- Полейте медом и украсьте орехами или семенами, а также свежими травами.
3. Легкий йогуртовый завтрак с хурмой
Ингредиенты:
- 1 спелая хурма
- 200 г натурального йогурта
- 1/2 стакана гранолы
- 1 ст. ложка семян чиа
- 1 ч. ложка лимонного сока
- Корица по вкусу
Приготовление:
- Хурму нарежьте или разомните в пюре.
- В глубокой миске смешайте йогурт, хурму, лимонный сок и корицу.
- Выложите смесь в чашки, сверху посыпьте гранолой и семенами чиа.
- Подавайте холодным.
4. Блины с хурмой и кокосовой стружкой
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан молока
- 2 яйца
- 1 спелая хурма
- 1/2 стакана кокосовой стружки
- 2 ст. ложки сахара
- Масло для жарки
Приготовление:
- В миске смешайте муку, молоко, яйца и сахар до однородной массы.
- На разогретой сковороде жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Хурму нарежьте дольками.
- На каждый блин выложите кусочки хурмы и посыпьте кокосовой стружкой. Сверните блины и подайте с медом или кленовым сиропом.
Желейные торты: идеальное решение для тех, кто устал от бисквитов
5. Запеченные яйца с хурмой и шпинатом
Ингредиенты:
- 3-4 яйца
- 1 спелая хурма
- 200 г свежего шпината
- 1/4 стакана сливок
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте шпинат до появления яркого цвета. Добавьте проверенное нарезанное кубиками хурму.
- В небольшой форме для запекания выложите шпинат с хурмой, затем вбейте яйца сверху.
- Полейте сливками, приправьте солью и перцем. Запекайте 15-20 минут до готовности яиц.
6. Пудинг с семенами чиа и хурмой
Ингредиенты:
- 1/2 стакана семян чиа
- 2 стакана растительного молока (миндального или кокосового)
- 1 спелая хурма
- 1 ст. ложка меда или кленового сиропа
- Ваниль (по желанию)
Приготовление:
- В миске смешайте семена чиа, растительное молоко, мед и ваниль. Дайте настояться в холодильнике четыре-пять часов (или поставьте на ночь).
- Хурму нарежьте и добавьте в пудинг перед подачей.
- Подавайте в стаканах, украсив ломтиками хурмы и, при желании, кусочками орехов.
7. Смузи с хурмой и имбирем
Ингредиенты:
- 1 спелая хурма
- 1 банан
- 1 ч. ложка тертого имбиря
- 1 стакан миндального молока (или другого)
- Лед (по желанию)
Приготовление:
- В блендер поместите хурму, банан, тертый имбирь и миндальное молоко. Добавьте лёд, если хотите напиток более охлажденным.
- Измельчите до получения однородной массы.
- Подавайте в высоких стаканах, украсив соломкой из хурмы или листиками мяты.
8. Печеная хурма с творогом и орехами
Ингредиенты:
- 2 спелые хурмы
- 200 г зернового творога
- 50 г грецких или фундука
- Мед для подачи
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 °C. Разрежьте хурму пополам и выложите на противень.
- Запекайте около 10-15 минут.
- Подавайте запеченную хурму с зерновым творого, посыпанным орехами и медом.
Хурма — не только вкусный, но и крайне полезный фрукт, который можно легко интегрировать в свой рацион. Ее употребление на завтрак не только насытит энергией, но и обеспечит организм множеством витаминов и минералов. Попробуйте один из предложенных рецептов и откройте для себя яркие вкусовые сочетания. Приятного аппетита!
Ранее мы публиковали рецепт любимой каши царских особ.