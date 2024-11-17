Восемь деликатесных завтраков с хурмой

Хурма популярна не только благодаря своему сладкому вкусу и необычному цвету, но и благодаря множеству полезных свойств. Этот фрукт можно включать в различные блюда, и особенно он хорош в завтраках. "Рамблер" расскажет о пользе хурмы и поделится подборкой деликатесных рецептов.

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Полезные свойства хурмы

Хурма содержит множество важных витаминов и минералов, включая витамины A, C и E, калий, фосфор и магний. Витамин A способствует здоровью зрения и кожи, а витамин C поддерживает иммунную систему — для этого важно употреблять ее регулярно. Калий в составе хурмы способствует нормализации артериального давления и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Крое того, фрукт богат флавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами, помогая бороться со свободными радикалами и замедляя процесс старения. А высокое содержание клетчатки в хурме помогает наладить работу кишечника и предотвратить запоры.

Ниже будут представлены рецепты завтраков, главным ингредиентом которых является хурма. Каждый из них достаточно изысканный и легко переплюнет ресторанные предложения, при этом приготовить их можно при использовании доступных продуктов, которыми пестрят полки магазинов.

1. Овсянка с хурмой и карамелизированными орехами

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

2 стакана молока (или растительного аналога)

1 спелая хурма

1/2 стакана орехов (грецкие или миндаль)

2 ст. ложки сахара (по желанию)

1 ч. ложка корицы

Щепотка соли

Приготовление:

В кастрюле доведите молоко до кипения. Добавьте овсяные хлопья и щепотку соли, варите на медленном огне, помешивая, около пяти-семи минут, пока овсянка не станет мягкой. В отдельной сковороде на среднем огне разогрейте орехи с сахаром и корицей, помешивая, пока сахар не начнет карамелизоваться и орехи не покроются карамелью. Хурму нарежьте кубиками. Подавайте овсянку, посыпанную карамелизированными орехами и свежими кусочками хурмы сверху.

2. Тосты с хурмой, козьим сыром и медом

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба (лучше цельнозернового)

1 спелая хурма

100 г козьего сыра

2 ст. ложки меда

Орехи или семена для украшения (по желанию)

Базилик или мята для свежести

Приготовление:

Поджарьте хлеб в тостере или на сковороде до золотистой корочки. Хурму нарежьте тонкими ломтиками. На готовые тосты положите козий сыр, сверху — ломтики хурмы. Полейте медом и украсьте орехами или семенами, а также свежими травами.

3. Легкий йогуртовый завтрак с хурмой

Ингредиенты:

1 спелая хурма

200 г натурального йогурта

1/2 стакана гранолы

1 ст. ложка семян чиа

1 ч. ложка лимонного сока

Корица по вкусу

Приготовление:

Хурму нарежьте или разомните в пюре. В глубокой миске смешайте йогурт, хурму, лимонный сок и корицу. Выложите смесь в чашки, сверху посыпьте гранолой и семенами чиа. Подавайте холодным.

4. Блины с хурмой и кокосовой стружкой

Ингредиенты:

1 стакан муки 1 стакан молока 2 яйца 1 спелая хурма 1/2 стакана кокосовой стружки 2 ст. ложки сахара Масло для жарки

Приготовление:

В миске смешайте муку, молоко, яйца и сахар до однородной массы. На разогретой сковороде жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки. Хурму нарежьте дольками. На каждый блин выложите кусочки хурмы и посыпьте кокосовой стружкой. Сверните блины и подайте с медом или кленовым сиропом.

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5. Запеченные яйца с хурмой и шпинатом

Ингредиенты:

3-4 яйца 1 спелая хурма 200 г свежего шпината 1/4 стакана сливок Соль и перец по вкусу Оливковое масло

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C.

На сковороде с оливковым маслом обжарьте шпинат до появления яркого цвета. Добавьте проверенное нарезанное кубиками хурму.

В небольшой форме для запекания выложите шпинат с хурмой, затем вбейте яйца сверху.

Полейте сливками, приправьте солью и перцем. Запекайте 15-20 минут до готовности яиц.

6. Пудинг с семенами чиа и хурмой

Ингредиенты:

1/2 стакана семян чиа

2 стакана растительного молока (миндального или кокосового)

1 спелая хурма

1 ст. ложка меда или кленового сиропа

Ваниль (по желанию)

Приготовление:

В миске смешайте семена чиа, растительное молоко, мед и ваниль. Дайте настояться в холодильнике четыре-пять часов (или поставьте на ночь). Хурму нарежьте и добавьте в пудинг перед подачей. Подавайте в стаканах, украсив ломтиками хурмы и, при желании, кусочками орехов.

7. Смузи с хурмой и имбирем

Ингредиенты:

1 спелая хурма

1 банан

1 ч. ложка тертого имбиря

1 стакан миндального молока (или другого)

Лед (по желанию)

Приготовление:

В блендер поместите хурму, банан, тертый имбирь и миндальное молоко. Добавьте лёд, если хотите напиток более охлажденным. Измельчите до получения однородной массы. Подавайте в высоких стаканах, украсив соломкой из хурмы или листиками мяты.

8. Печеная хурма с творогом и орехами

Ингредиенты:

2 спелые хурмы

200 г зернового творога

50 г грецких или фундука

Мед для подачи

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. Разрежьте хурму пополам и выложите на противень. Запекайте около 10-15 минут. Подавайте запеченную хурму с зерновым творого, посыпанным орехами и медом.

Хурма — не только вкусный, но и крайне полезный фрукт, который можно легко интегрировать в свой рацион. Ее употребление на завтрак не только насытит энергией, но и обеспечит организм множеством витаминов и минералов. Попробуйте один из предложенных рецептов и откройте для себя яркие вкусовые сочетания. Приятного аппетита!

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