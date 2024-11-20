Домашнее печенье родом из СССР: семь любимых рецептов детства

Советская кухня известна своими простыми рецептами. Печенье — это один из тех десертов, которые радовали детей и взрослых, став неотъемлемой частью чаепитий. В этой статье «Рамблер» напомнит о шести любимых рецептах, которые вернут вас в атмосферу той эпохи.

© dreamstime.com

1. Песочное печенье «Юбилейное»

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 500 г

Масло сливочное — 200 г

Сахар — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Щепотка соли

Приготовление:

В глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с обычным и ванильным сахаром и до получения однородной массы. Добавьте яйцо и снова хорошенько перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно вводите мучную смесь в масляную, замешивая тесто. Заверните тесто в пленку и положите в холодильник на 30-60 минут. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто в пласт толщиной около пяти миллиметров и вырезайте печенье с помощью формочек. Выпекайте печенье на противне, застеленном бумагой для выпекания, в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

2. Печенье «Медовик»

Ингредиенты:

Мука — 500 г

Мед — 150 г

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Щепотка соли

Приготовление:

В небольшой кастрюле растопите мед, сахар и сливочное масло на слабом огне. Держите на плите, пока сахар не растворится, после чего снимите и дайте немного остыть.

В остывшую смесь добавьте яйцо, соду и ванильный сахар. Постепенно вводите муку и замешивайте тесто.

Оставьте тесто настояться на 30 минут.

Разогрейте духовку до 180°C. Скатайте небольшие круглые шарики из теста и выложите на противень.

Выпекайте 15-20 минут, до золотистого цвета.

3. Песочное печенье «Самовар»

Ингредиенты:

Мука — 400 г

Масло сливочное — 200 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Варенье по вкусу (ежевика, абрикос или шиповник) — 150 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте масло с сахаром и ванильным сахаром. Взбивайте до образования пышной массы. Добавьте яйцо, перемешайте. Постепенно вводите муку и разрыхлитель, замесите тесто. Заверните тесто в пленку и охладите. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто в пласт, вырезайте круга и в середину каждого кладите немного варенья. Выпекайте печенье 15-20 минут до легкого золотистого цвета.

4. Овсяное печенье «Заварное»

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 200 г

Мука — 150 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 100 мл

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Щепотка соли

Изюм или орехи (по желанию)

Приготовление:

В миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте растительное масло. Перемешайте и вливайте в мучную смесь. Добавьте изюм или орехи, если используете, и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие круглые лепешки и выложите на противень, застеленный бумагой для выпекания. Выпекайте 15 минут при температуре 180°C до золотистой корочки.

Готовим в мультиварке: семь особенных блюд

5. Шоколадное печенье «Шоколадница»

Ингредиенты:

Мука — 200 г

Какао-порошок — 50 г

Сахар — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 100 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Щепотка соли

Шоколад (молочный или черный) для начинки или кусочками по желанию

Приготовление:

В миске растопите масло и смешайте его с сахаром, пока не получится однородная масса. Вбейте яйцо.

В отдельной чаше смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте мучную смесь в сахарно-масляную.

Используйте орехи или изюм, а также добавьте кусочки шоколада. Хорошо перемешайте.

Сформируйте печенье и выложите на противень.

Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180°C около 15 минут.

6. Песочное печенье «Мясорубка»

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 2 стакана

Масло сливочное — 200 г (мягкое)

Сахар — 1 стакан

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Щепотка соли

Орехи (по желанию) — 100 г

Приготовление:

В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пушистой массы. Постепенно добавляйте яйцо, продолжая взбивать. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно вводите мучную смесь в масляную массу. Если используете орехи, измельчите их и добавьте в тесто. Получившееся тесто пропустите через мясорубку, используя специальную насадку для печенья. Выпекайте на противне, застеленном бумагой для выпекания, при температуре 180°C в течение 15-20 минут, пока печенье не приобретет золотистый цвет.

7. Печенье «Шоколад с орехами»

Ингредиенты:

Мука — 1,5 стакана

Какао-порошок — 1/2 стакана

Сахар — 1 стакан

Масло сливочное — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Орехи грецкие — 100 г (по желанию)

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Приготовление:

Взбейте размягенное масло с сахаром до получения однородной массы. Добавьте яйцо и хорошенько перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, какао и разрыхлитель. Постепенно вводите мучную смесь в масляную, замешивая тесто. Добавьте измельчённые орехи. Сформируйте из теста маленькие шарики и разместите их на противне, застеленном бумагой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 12-15 минут.

Эти рецепты разнообразят меню и порадуют как домашних, так и гостей. Печенье, приготовленное по советским рецептам, всегда создает атмосферу уюта и тепла. Приятного аппетита!

Ранее мы делились деликатесными завтраками с хурмой.