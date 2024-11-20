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Домашнее печенье родом из СССР: семь любимых рецептов детства

Советская кухня известна своими простыми рецептами. Печенье — это один из тех десертов, которые радовали детей и взрослых, став неотъемлемой частью чаепитий. В этой статье «Рамблер» напомнит о шести любимых рецептах, которые вернут вас в атмосферу той эпохи.

Домашнее печенье родом из СССР: семь любимых рецептов детства
© dreamstime.com

1. Песочное печенье «Юбилейное»

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 500 г
  • Масло сливочное — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с обычным и ванильным сахаром и до получения однородной массы.
  2. Добавьте яйцо и снова хорошенько перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно вводите мучную смесь в масляную, замешивая тесто.
  4. Заверните тесто в пленку и положите в холодильник на 30-60 минут.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто в пласт толщиной около пяти миллиметров и вырезайте печенье с помощью формочек.
  6. Выпекайте печенье на противне, застеленном бумагой для выпекания, в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

2. Печенье «Медовик»

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г
  • Мед — 150 г
  • Сахар — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Щепотка соли

Приготовление:

  • В небольшой кастрюле растопите мед, сахар и сливочное масло на слабом огне. Держите на плите, пока сахар не растворится, после чего снимите и дайте немного остыть.
  • В остывшую смесь добавьте яйцо, соду и ванильный сахар. Постепенно вводите муку и замешивайте тесто.
  • Оставьте тесто настояться на 30 минут.
  • Разогрейте духовку до 180°C. Скатайте небольшие круглые шарики из теста и выложите на противень.
  • Выпекайте 15-20 минут, до золотистого цвета.

3. Песочное печенье «Самовар»

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г
  • Масло сливочное — 200 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Варенье по вкусу (ежевика, абрикос или шиповник) — 150 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте масло с сахаром и ванильным сахаром. Взбивайте до образования пышной массы.
  2. Добавьте яйцо, перемешайте. Постепенно вводите муку и разрыхлитель, замесите тесто.
  3. Заверните тесто в пленку и охладите.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто в пласт, вырезайте круга и в середину каждого кладите немного варенья.
  5. Выпекайте печенье 15-20 минут до легкого золотистого цвета.

4. Овсяное печенье «Заварное»

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 200 г
  • Мука — 150 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло растительное — 100 мл
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Изюм или орехи (по желанию)

Приготовление:

  1. В миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли.
  2. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте растительное масло. Перемешайте и вливайте в мучную смесь.
  3. Добавьте изюм или орехи, если используете, и тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте небольшие круглые лепешки и выложите на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  5. Выпекайте 15 минут при температуре 180°C до золотистой корочки.

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5. Шоколадное печенье «Шоколадница»

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г
  • Какао-порошок — 50 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Шоколад (молочный или черный) для начинки или кусочками по желанию

Приготовление:

  • В миске растопите масло и смешайте его с сахаром, пока не получится однородная масса. Вбейте яйцо.
  • В отдельной чаше смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте мучную смесь в сахарно-масляную.
  • Используйте орехи или изюм, а также добавьте кусочки шоколада. Хорошо перемешайте.
  • Сформируйте печенье и выложите на противень.
  • Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180°C около 15 минут.

6. Песочное печенье «Мясорубка»

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 2 стакана
  • Масло сливочное — 200 г (мягкое)
  • Сахар — 1 стакан
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Орехи (по желанию) — 100 г

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пушистой массы.
  2. Постепенно добавляйте яйцо, продолжая взбивать.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно вводите мучную смесь в масляную массу.
  4. Если используете орехи, измельчите их и добавьте в тесто.
  5. Получившееся тесто пропустите через мясорубку, используя специальную насадку для печенья.
  6. Выпекайте на противне, застеленном бумагой для выпекания, при температуре 180°C в течение 15-20 минут, пока печенье не приобретет золотистый цвет.

7. Печенье «Шоколад с орехами»

Ингредиенты:

  • Мука — 1,5 стакана
  • Какао-порошок — 1/2 стакана
  • Сахар — 1 стакан
  • Масло сливочное — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Орехи грецкие — 100 г (по желанию)
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Взбейте размягенное масло с сахаром до получения однородной массы.
  2. Добавьте яйцо и хорошенько перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, какао и разрыхлитель.
  4. Постепенно вводите мучную смесь в масляную, замешивая тесто. Добавьте измельчённые орехи.
  5. Сформируйте из теста маленькие шарики и разместите их на противне, застеленном бумагой.
  6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 12-15 минут.

Эти рецепты разнообразят меню и порадуют как домашних, так и гостей. Печенье, приготовленное по советским рецептам, всегда создает атмосферу уюта и тепла. Приятного аппетита!

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