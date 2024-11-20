Домашнее печенье родом из СССР: семь любимых рецептов детства
Советская кухня известна своими простыми рецептами. Печенье — это один из тех десертов, которые радовали детей и взрослых, став неотъемлемой частью чаепитий. В этой статье «Рамблер» напомнит о шести любимых рецептах, которые вернут вас в атмосферу той эпохи.
1. Песочное печенье «Юбилейное»
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 500 г
- Масло сливочное — 200 г
- Сахар — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Щепотка соли
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с обычным и ванильным сахаром и до получения однородной массы.
- Добавьте яйцо и снова хорошенько перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно вводите мучную смесь в масляную, замешивая тесто.
- Заверните тесто в пленку и положите в холодильник на 30-60 минут.
- Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто в пласт толщиной около пяти миллиметров и вырезайте печенье с помощью формочек.
- Выпекайте печенье на противне, застеленном бумагой для выпекания, в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
2. Печенье «Медовик»
Ингредиенты:
- Мука — 500 г
- Мед — 150 г
- Сахар — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Щепотка соли
Приготовление:
- В небольшой кастрюле растопите мед, сахар и сливочное масло на слабом огне. Держите на плите, пока сахар не растворится, после чего снимите и дайте немного остыть.
- В остывшую смесь добавьте яйцо, соду и ванильный сахар. Постепенно вводите муку и замешивайте тесто.
- Оставьте тесто настояться на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 180°C. Скатайте небольшие круглые шарики из теста и выложите на противень.
- Выпекайте 15-20 минут, до золотистого цвета.
3. Песочное печенье «Самовар»
Ингредиенты:
- Мука — 400 г
- Масло сливочное — 200 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Варенье по вкусу (ежевика, абрикос или шиповник) — 150 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте масло с сахаром и ванильным сахаром. Взбивайте до образования пышной массы.
- Добавьте яйцо, перемешайте. Постепенно вводите муку и разрыхлитель, замесите тесто.
- Заверните тесто в пленку и охладите.
- Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто в пласт, вырезайте круга и в середину каждого кладите немного варенья.
- Выпекайте печенье 15-20 минут до легкого золотистого цвета.
4. Овсяное печенье «Заварное»
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 200 г
- Мука — 150 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло растительное — 100 мл
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Изюм или орехи (по желанию)
Приготовление:
- В миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли.
- В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте растительное масло. Перемешайте и вливайте в мучную смесь.
- Добавьте изюм или орехи, если используете, и тщательно перемешайте.
- Сформируйте небольшие круглые лепешки и выложите на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Выпекайте 15 минут при температуре 180°C до золотистой корочки.
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5. Шоколадное печенье «Шоколадница»
Ингредиенты:
- Мука — 200 г
- Какао-порошок — 50 г
- Сахар — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Шоколад (молочный или черный) для начинки или кусочками по желанию
Приготовление:
- В миске растопите масло и смешайте его с сахаром, пока не получится однородная масса. Вбейте яйцо.
- В отдельной чаше смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте мучную смесь в сахарно-масляную.
- Используйте орехи или изюм, а также добавьте кусочки шоколада. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте печенье и выложите на противень.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180°C около 15 минут.
6. Песочное печенье «Мясорубка»
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 2 стакана
- Масло сливочное — 200 г (мягкое)
- Сахар — 1 стакан
- Яйцо — 1 шт.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Орехи (по желанию) — 100 г
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пушистой массы.
- Постепенно добавляйте яйцо, продолжая взбивать.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно вводите мучную смесь в масляную массу.
- Если используете орехи, измельчите их и добавьте в тесто.
- Получившееся тесто пропустите через мясорубку, используя специальную насадку для печенья.
- Выпекайте на противне, застеленном бумагой для выпекания, при температуре 180°C в течение 15-20 минут, пока печенье не приобретет золотистый цвет.
7. Печенье «Шоколад с орехами»
Ингредиенты:
- Мука — 1,5 стакана
- Какао-порошок — 1/2 стакана
- Сахар — 1 стакан
- Масло сливочное — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Орехи грецкие — 100 г (по желанию)
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Приготовление:
- Взбейте размягенное масло с сахаром до получения однородной массы.
- Добавьте яйцо и хорошенько перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку, какао и разрыхлитель.
- Постепенно вводите мучную смесь в масляную, замешивая тесто. Добавьте измельчённые орехи.
- Сформируйте из теста маленькие шарики и разместите их на противне, застеленном бумагой.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 12-15 минут.
Эти рецепты разнообразят меню и порадуют как домашних, так и гостей. Печенье, приготовленное по советским рецептам, всегда создает атмосферу уюта и тепла. Приятного аппетита!
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