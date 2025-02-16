Правда ли, что сначала кетчуп был рыбным соусом

Кетчуп считается неотъемлемой частью фастфуда, идеальным дополнением к картошке фри и бургерам. Однако его изначальная версия не имела ничего общего с помидорами.

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Более того, кетчуп появился не в Америке и даже не в Европе, а в Азии, и его первоначальный вкус был совсем не таким, каким мы его знаем сегодня. В этой статье «‎Рамблер» раскроет все подробности истории соуса.

1. Азиатские корни кетчупа: соус из рыбы и сои

История кетчупа начинается вовсе не с помидоров, а с азиатских рыбных соусов. В XVII веке китайцы готовили соус под названием "ке-тчуп" (茄汁 или kê-chiap), который представлял собой ферментированный рассол из анчоусов, моллюсков, соевых бобов и специй. Этот соленый и насыщенный вкусом соус был чем-то средним между рыбным соусом Юго-Восточной Азии и современной вустерширской заправкой.

Ближайшим родственником древнего кетчупа можно назвать современный нам-пла в Таиланде или нуок-мам во Вьетнаме — соусы, получаемые путем ферментации рыбы в соленой жидкости. Они придают блюдам глубокий умами-вкус, но ничего общего с помидорами не имеют.

В XVII веке британские мореплаватели, путешествовавшие по Юго-Восточной Азии, попробовали этот экзотический соус и решили привезти рецепт в Европу. Так началось превращение китайского "ке-тчупа" в современный кетчуп.

Четыре простых рецепта с азиатскими нотками

2. Британский кетчуп: грибы, анчоусы и грецкие орехи

Попав в Европу, азиатский рыбный кетчуп начал меняться. Учитывая, что не все могли позволить себе экзотические морепродукты, британцы адаптировали рецепт, заменив рыбу другими ингредиентами. В XVIII веке появились разные версии кетчупа, среди которых были:

грибной – готовился из измельченных грибов, соли, уксуса и специй,

ореховый – на основе грецких орехов, похожий на современные английские соусы,

ягодный – использовали чернику и крыжовник для придания соусу кислинки.

Грибной кетчуп стал особенно популярным в Англии, поэтому в некоторых кулинарных книгах XVIII века слово "кетчуп" означало именно грибной соус. В те времена кетчуп все еще оставался жидким, острым и не содержал ни грамма помидоров.

3. Американская революция: появление томатного кетчупа

Помидоры долгое время считались в Европе ядовитыми и использовались только как декоративные растения. Однако в начале XIX века американцы начали экспериментировать с томатами как с основой для кетчупа.

В 1812 году американский фермер и ученый Джеймс Миз первым записал рецепт кетчупа, приготовленного из помидоров, специй и бренди. Однако массовое распространение томатного кетчупа началось лишь к середине XIX века, когда в рецепте появились уксус и сахар, увеличивающие срок хранения.

Ключевым моментом стало появление кетчупа промышленного производства. В 1876 году компания Heinz начала выпускать томатный кетчуп в бутылках, и именно этот вариант стал тем самым соусом, который мы знаем сегодня.

Почему кетчуп стал таким популярным?

Современный кетчуп — это универсальный соус, который дополняет вкусы множества блюд. Он сочетает в себе сладость, кислоту, соленость и умами, что делает его идеальным дополнением ко многим блюдам. Кроме того, кетчуп долго хранится, легко используется и продается практически в каждом магазине.

С появлением бургеров, картофеля фри и хот-догов в XX веке кетчуп стал ключевым соусом для фастфуда, закрепив свою популярность. Но он так же адаптирован и к другим кухням мира:

в Азии его добавляют в лапшу и жареный рис,

в Мексике его смешивают с чили для соусов,

в Японии на его основе делают кетчуповый омлет «омурайсу».

Современные новшества

Хотя классический кетчуп остается популярным, кулинарные тренды не стоят на месте. Сегодня на рынке появляются новые, необычные версии этого соуса:

органический – без искусственных добавок и консервантов.

острый – с добавлением халапеньо, чипотле или хабанеро,

фруктовый – с манго, яблоком или ананасом для более сложного вкуса,

с пониженным содержанием сахара – отвечает тренду на здоровое питание,

гурманский – с трюфелями, вином или копчеными нотами.

Главный секрет успеха кетчупа – универсальность. Он одинаково хорошо сочетается с мясом, картошкой, яйцами, макаронами и даже морепродуктами.

За свою историю кетчуп трансформировался десятки раз, пока не обрел современный, привычный вид. И, кто знает, какие изменения еще ждут этот соус впереди.

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