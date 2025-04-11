Девять рецептов для тех, кто совсем не умеет готовить

Если мысль о готовке вызывает у вас панику, а кухня — поле боевых действий между вами и кипящей кастрюлей, знайте: вы не одиноки. Но и не обречены! Приготовление еды не требует диплома повара — нужно лишь начать с простого. «‎Рамблер» поделится рецептами, с которыми справится даже тот, кто вчера впервые включил плиту.

© uchar/iStock.com

1. Гренки с творожным сыром и печеной свеклой

Ингредиенты:

2 ломтика багета

2 ст. л. творожного сыра (можно с зеленью)

1 небольшая вареная или запеченная свекла

грецкие орехи, бальзамик — по желанию

Способ приготовления:

Подрумяньте багет на сухой сковороде. Намажьте сыр. Свеклу нарежьте тонко, выложите сверху. Посыпьте орешками, сбрызните бальзамиком — готово!

2. Салат с консервированным тунцом и фасолью

Ингредиенты:

1 банка тунца в собственном соку

1/2 банки белой фасоли

1/4 красной луковицы

листья салата

оливковое масло, лимон, соль

Способ приготовления:

Выложите листья на тарелку. Сверху — фасоль, тунец, тонкие кольца лука. Сбрызните маслом и лимоном, посолите.

Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты

3. Рис с кокосовым молоком и лаймом

Ингредиенты:

1 пакетик риса басмати

100 мл кокосового молока

сок и цедра 1/2 лайма

соль

Способ приготовления:

Отварите рис как обычно. Слейте воду, добавьте кокосовое молоко, сок лайма и немного цедры. Перемешайте — получается необычно ароматный гарнир.

4. Теплый банан с медом и корицей

Ингредиенты:

1 банан

1 ч. л. меда

щепотка корицы

горсть орехов

1 ст. л. греческиго йогурта

Способ приготовления:

Разрежьте банан вдоль и выложите на сухую сковороду. Готовьте одну–две минуты до легкой карамелизации. Полейте медом и посыпьте корицей. Подавайте с орешками и ложкой греческого йогурта.

5. Жареные шампиньоны с тимьяном и пармезаном

Ингредиенты:

300 г шампиньонов

пармезан (или другой твердый сыр)

свежий тимьян или сухой

оливковое масло

Способ приготовления:

Разрежьте грибы пополам, обжарьте до золотистости. Добавьте тимьян, щепотку соли. В самом конце посыпьте сыром и дайте ему чуть расплавиться.

6. «Пицца» из тортильи с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

1 лепешка (тортилья)

1 авокадо

1 яйцо

немного лимонного сока

перец, соль

Способ приготовления:

Обжарьте тортилью на сухой сковороде до хруста. Разомните авокадо, добавьте сок лимона и специи. Намажьте на тортилью. Сверху положите яйцо (можно вареное или пашот).

7. Хумус из огурца с кунжутной пастой

Ингредиенты:

1 огурец

1 ст. л. тахини (кунжутной пасты)

1 ч. л. соевого соуса

лимонный сок,

черный перец,

кунжут

Способ приготовления:

Нарежьте огурец брусками. Смешайте тахини с соевым соусом, лимоном и перцем — получится кремовый дип. Мокайте огурцы в хумус и наслаждайтесь.

8. «Ленивые» вафли из лаваша с сыром и зеленью

Ингредиенты:

лаваш

сыр сулугуни или моцарелла

любая свежая зелень

сливочное масло

Способ приготовления:

Заверни сыр и зелень в лаваш (конвертиком). Обжарь в вафельнице или на сковороде под прессом до хруста. Подавать можно с йогуртом, соусом или так.

9. Томаты, запеченные с фетой и медом

Ингредиенты:

200 г черри или сливовидных томатов

100 г феты

1 ч. л. меда

оливковое масло

перец, соль

веточки базилика

Способ приготовления:

Выложите томаты в форму, полейте маслом и медом. Сверху покрошите фету. Запекайте при 180°C 15–20 минут. Дайте немного остыть и подавайте на стол.

Готовить просто, если не пытаться стать шефом за один день. Начните с этих базовых, но вкусных рецептов — и поверьте, вы еще удивите себя и других!

Ранее мы делились рецептами утонченных завтраков для тех, кто ценит красоту в тарелке.