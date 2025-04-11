Девять рецептов для тех, кто совсем не умеет готовить

Катерина Саломе

Если мысль о готовке вызывает у вас панику, а кухня — поле боевых действий между вами и кипящей кастрюлей, знайте: вы не одиноки. Но и не обречены! Приготовление еды не требует диплома повара — нужно лишь начать с простого. «‎Рамблер» поделится рецептами, с которыми справится даже тот, кто вчера впервые включил плиту.

Девять рецептов для тех, кто совсем не умеет готовить
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1. Гренки с творожным сыром и печеной свеклой

Ингредиенты:

  • 2 ломтика багета
  • 2 ст. л. творожного сыра (можно с зеленью)
  • 1 небольшая вареная или запеченная свекла
  • грецкие орехи, бальзамик — по желанию

Способ приготовления:

  1. Подрумяньте багет на сухой сковороде.
  2. Намажьте сыр.
  3. Свеклу нарежьте тонко, выложите сверху.
  4. Посыпьте орешками, сбрызните бальзамиком — готово!

2. Салат с консервированным тунцом и фасолью

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 1/2 банки белой фасоли
  • 1/4 красной луковицы
  • листья салата
  • оливковое масло, лимон, соль

Способ приготовления:

  1. Выложите листья на тарелку.
  2. Сверху — фасоль, тунец, тонкие кольца лука.
  3. Сбрызните маслом и лимоном, посолите.

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3. Рис с кокосовым молоком и лаймом

Ингредиенты:

  • 1 пакетик риса басмати
  • 100 мл кокосового молока
  • сок и цедра 1/2 лайма
  • соль

Способ приготовления:

  1. Отварите рис как обычно.
  2. Слейте воду, добавьте кокосовое молоко, сок лайма и немного цедры.
  3. Перемешайте — получается необычно ароматный гарнир.

4. Теплый банан с медом и корицей

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 ч. л. меда
  • щепотка корицы
  • горсть орехов
  • 1 ст. л. греческиго йогурта

Способ приготовления:

  1. Разрежьте банан вдоль и выложите на сухую сковороду.
  2. Готовьте одну–две минуты до легкой карамелизации.
  3. Полейте медом и посыпьте корицей.
  4. Подавайте с орешками и ложкой греческого йогурта.

5. Жареные шампиньоны с тимьяном и пармезаном

Ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов
  • пармезан (или другой твердый сыр)
  • свежий тимьян или сухой
  • оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Разрежьте грибы пополам, обжарьте до золотистости.
  2. Добавьте тимьян, щепотку соли.
  3. В самом конце посыпьте сыром и дайте ему чуть расплавиться.

6. «Пицца» из тортильи с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

  • 1 лепешка (тортилья)
  • 1 авокадо
  • 1 яйцо
  • немного лимонного сока
  • перец, соль

Способ приготовления:

  1. Обжарьте тортилью на сухой сковороде до хруста.
  2. Разомните авокадо, добавьте сок лимона и специи.
  3. Намажьте на тортилью.
  4. Сверху положите яйцо (можно вареное или пашот).

7. Хумус из огурца с кунжутной пастой

Ингредиенты:

  • 1 огурец
  • 1 ст. л. тахини (кунжутной пасты)
  • 1 ч. л. соевого соуса
  • лимонный сок,
  • черный перец,
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Нарежьте огурец брусками.
  2. Смешайте тахини с соевым соусом, лимоном и перцем — получится кремовый дип.
  3. Мокайте огурцы в хумус и наслаждайтесь.

8. «Ленивые» вафли из лаваша с сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр сулугуни или моцарелла
  • любая свежая зелень
  • сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Заверни сыр и зелень в лаваш (конвертиком).
  2. Обжарь в вафельнице или на сковороде под прессом до хруста.
  3. Подавать можно с йогуртом, соусом или так.

9. Томаты, запеченные с фетой и медом

Ингредиенты:

  • 200 г черри или сливовидных томатов
  • 100 г феты
  • 1 ч. л. меда
  • оливковое масло
  • перец, соль
  • веточки базилика

Способ приготовления:

  1. Выложите томаты в форму, полейте маслом и медом.
  2. Сверху покрошите фету.
  3. Запекайте при 180°C 15–20 минут.
  4. Дайте немного остыть и подавайте на стол.

Готовить просто, если не пытаться стать шефом за один день. Начните с этих базовых, но вкусных рецептов — и поверьте, вы еще удивите себя и других!

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