Девять рецептов для тех, кто совсем не умеет готовить
Если мысль о готовке вызывает у вас панику, а кухня — поле боевых действий между вами и кипящей кастрюлей, знайте: вы не одиноки. Но и не обречены! Приготовление еды не требует диплома повара — нужно лишь начать с простого. «Рамблер» поделится рецептами, с которыми справится даже тот, кто вчера впервые включил плиту.
1. Гренки с творожным сыром и печеной свеклой
Ингредиенты:
- 2 ломтика багета
- 2 ст. л. творожного сыра (можно с зеленью)
- 1 небольшая вареная или запеченная свекла
- грецкие орехи, бальзамик — по желанию
Способ приготовления:
- Подрумяньте багет на сухой сковороде.
- Намажьте сыр.
- Свеклу нарежьте тонко, выложите сверху.
- Посыпьте орешками, сбрызните бальзамиком — готово!
2. Салат с консервированным тунцом и фасолью
Ингредиенты:
- 1 банка тунца в собственном соку
- 1/2 банки белой фасоли
- 1/4 красной луковицы
- листья салата
- оливковое масло, лимон, соль
Способ приготовления:
- Выложите листья на тарелку.
- Сверху — фасоль, тунец, тонкие кольца лука.
- Сбрызните маслом и лимоном, посолите.
Изысканный ужин за 15 минут: быстрые рецепты
3. Рис с кокосовым молоком и лаймом
Ингредиенты:
- 1 пакетик риса басмати
- 100 мл кокосового молока
- сок и цедра 1/2 лайма
- соль
Способ приготовления:
- Отварите рис как обычно.
- Слейте воду, добавьте кокосовое молоко, сок лайма и немного цедры.
- Перемешайте — получается необычно ароматный гарнир.
4. Теплый банан с медом и корицей
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 ч. л. меда
- щепотка корицы
- горсть орехов
- 1 ст. л. греческиго йогурта
Способ приготовления:
- Разрежьте банан вдоль и выложите на сухую сковороду.
- Готовьте одну–две минуты до легкой карамелизации.
- Полейте медом и посыпьте корицей.
- Подавайте с орешками и ложкой греческого йогурта.
5. Жареные шампиньоны с тимьяном и пармезаном
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- пармезан (или другой твердый сыр)
- свежий тимьян или сухой
- оливковое масло
Способ приготовления:
- Разрежьте грибы пополам, обжарьте до золотистости.
- Добавьте тимьян, щепотку соли.
- В самом конце посыпьте сыром и дайте ему чуть расплавиться.
6. «Пицца» из тортильи с авокадо и яйцом
Ингредиенты:
- 1 лепешка (тортилья)
- 1 авокадо
- 1 яйцо
- немного лимонного сока
- перец, соль
Способ приготовления:
- Обжарьте тортилью на сухой сковороде до хруста.
- Разомните авокадо, добавьте сок лимона и специи.
- Намажьте на тортилью.
- Сверху положите яйцо (можно вареное или пашот).
7. Хумус из огурца с кунжутной пастой
Ингредиенты:
- 1 огурец
- 1 ст. л. тахини (кунжутной пасты)
- 1 ч. л. соевого соуса
- лимонный сок,
- черный перец,
- кунжут
Способ приготовления:
- Нарежьте огурец брусками.
- Смешайте тахини с соевым соусом, лимоном и перцем — получится кремовый дип.
- Мокайте огурцы в хумус и наслаждайтесь.
8. «Ленивые» вафли из лаваша с сыром и зеленью
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр сулугуни или моцарелла
- любая свежая зелень
- сливочное масло
Способ приготовления:
- Заверни сыр и зелень в лаваш (конвертиком).
- Обжарь в вафельнице или на сковороде под прессом до хруста.
- Подавать можно с йогуртом, соусом или так.
9. Томаты, запеченные с фетой и медом
Ингредиенты:
- 200 г черри или сливовидных томатов
- 100 г феты
- 1 ч. л. меда
- оливковое масло
- перец, соль
- веточки базилика
Способ приготовления:
- Выложите томаты в форму, полейте маслом и медом.
- Сверху покрошите фету.
- Запекайте при 180°C 15–20 минут.
- Дайте немного остыть и подавайте на стол.
Готовить просто, если не пытаться стать шефом за один день. Начните с этих базовых, но вкусных рецептов — и поверьте, вы еще удивите себя и других!
Ранее мы делились рецептами утонченных завтраков для тех, кто ценит красоту в тарелке.