Почему магазинный хлеб не плесневеет

Хлеб, купленный в супермаркете, может неделями лежать в пакете — мягкий, без запаха, без признаков плесени. Словно он консервируется сам в себе. А тем временем домашний или купленный в пекарне батон портится уже через несколько дней. Причина в составе, технологии и упаковке. Подробнее читайте в материале «‎Рамблера».

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Причины «‎бессмертия» магазинного хлеба

1. Пищевые добавки

Плесень — это живой грибок. Для роста ему нужна влага, тепло и питательная среда. Поэтому хлеб для него — как раз идеальная почва. Но только если он не прошел через антисептический ад, как это бывает в промышленном производстве.

В составе массового хлеба чаще всего есть:

регуляторы кислотности,

консерванты (как правило, пропионаты — например, кальция пропионат E282),

стабилизаторы и антиокислители.

Такие добавки снижают кислотность теста и делают его непригодным для развития микрофлоры. Пропионат, например, останавливает рост плесени, замедляет процессы брожения. Это, конечно, не яд, но при регулярном употреблении таких добавок кишечной микрофлоре радости мало.

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2. Упаковка

Магазинный хлеб, особенно нарезной, упаковывается сразу после выпечки в герметичный пакет. Он не пропускает воздух, сохраняет влагу, но не дает плесени возможности развиваться.

Часто такой хлеб дополнительно обрабатывается этанолом или его парами — это еще один способ обеззаразить продукт без изменения вкуса. Иногда внутрь упаковки вкладывают мини-пакеты с сорбентами, как в коробках с обувью. Только здесь они впитывают не влагу, а микроорганизмы.

3. Технология ускоренного теста

Еще одна причина «долгоиграющего» хлеба — ускоренная технология выпечки. Опара не бродит по 12 часов, как в пекарне, а поднимается за счет добавок, ускоряющих расстойку и рост клейковины. Это снижает кислотность теста, из-за чего плесень чувствует себя неуютно. А заодно ухудшает пищевую ценность продукта.

Почему плесень все-таки иногда появляется?

Если упаковка повреждена, хлеб отсырел в дороге или попал под прямые солнечные лучи — микрофлора просыпается. Особенно летом. Тогда даже консервантов не хватает. Плесень появляется через неделю, реже — через десять дней. Она может быть белой, серой, зеленой или черной. В любом случае, любой цвет — повод выбросить батон сразу.

Можно ли есть хлеб с плесенью?

Нет, даже если срезать край. Плесень пускает невидимые нити мицелия вглубь мякиша. Эти нити и есть источник микотоксинов — веществ, вызывающих аллергии, поражение печени и, при регулярном поступлении, канцерогенные изменения.

Так, настоящий хлеб без добавок живет максимум три дня. Дольше — если держать в полотенце или бумажном пакете, в хлебнице, где нет влаги. Можно замораживать, можно сушить и делать гренки. Но отсутствие плесени в течение недели — уже тревожный звоночек. Это не хлеб «суперкачества». Это — хлеб с консервантами.

Вывод: магазинный хлеб не плесневеет потому, что сделан так, чтобы не плесневеть. Это продуманная система защиты от микрофлоры. Только защищает она не только от грибка, но и от естественных процессов ферментации, ради которых хлеб вообще-то и был изобретен.

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