Десять блюд из кабачков: быстро и дешево

Кабачки щедро уродились и заняли все полки? «‎Рамблер» сделал подборку из десяти рецептов для ежедневного меню. Все варианты рассчитаны на две-четыре порции.

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1. Оладьи из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 2–3 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 3–4 ст. л.

соль

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на десять минут. Хорошо отожмите лишний сок. Добавьте яйцо и муку, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте ложкой массу, формируя оладьи. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

2. Кабачковая икра

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг

морковь — 2 шт.

лук — 2 шт.

томатная паста — 2 ст. л.

растительное масло — 4 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки кубиками. Лук и морковь нарежьте мелко. Обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте кабачки и тушите под крышкой 20–30 минут. Добавьте томатную пасту, соль и перец. Пробейте массу блендером до однородности. Потушите еще пять–десять минут.

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3. Запеканка из кабачков с сыром

Ингредиенты:

кабачки — 2–3 шт.

яйца — 2 шт.

сыр — 100 г

сметана — 3 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте кружками. Сыр натрите. Взбейте яйца со сметаной, добавьте соль и перец. На дно формы выложите слой кабачков. Залейте смесью яиц и сметаны. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 градусах 30–40 минут.

4. Кабачковые рулетики с чесноком

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

чеснок — 2 зубчика

майонез или сметана — 2 ст. л.

укроп

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки длинными тонкими пластинами. Обжарьте с двух сторон до румяности. Для начинки смешайте измельченный чеснок, укроп и майонез. Намажьте обжаренные полоски начинкой. Аккуратно сверните рулетики.

5. Рагу с кабачками

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

помидоры — 2 шт.

масло, соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте все овощи кубиками. На масле обжарьте лук и морковь. Добавьте перец, помидоры и кабачки. Посолите и поперчите. Тушите под крышкой 20–30 минут до готовности.

6. Кабачки в кляре

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

яйца — 2 шт.

мука — 4 ст. л.

соль

масло для жарки

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки кружками. Взбейте яйца с солью. Обваляйте кружки кабачков в муке. Окуните в яичную смесь. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

7. Маринованные кабачки

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг

уксус — 50 мл

сахар — 2 ст. л.

соль — 1 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте кабачки кружками. Сложите в банку вместе с чесноком и зеленью. Залейте кипятком на пять минут, слейте воду. Приготовьте маринад из уксуса, сахара и соли в 1 л воды. Залейте кабачки маринадом и закатайте.

8. Кабачковые котлеты

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 3 ст. л.

зелень, чеснок — по вкусу

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления:

Кабачки натрите и отожмите. Добавьте яйцо, муку, измельченный чеснок и зелень. Посолите и поперчите. Сформируйте котлеты. Обжарьте с двух сторон на масле.

9. Лечо с кабачками

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг

болгарский перец — 500 г

помидоры — 500 г

лук — 2 шт.

масло — 4 ст. л.

соль, сахар, уксус — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте все овощи. Обжарьте лук и перец. Добавьте помидоры и кабачки. Тушите 30 минут. Добавьте соль, сахар, уксус по вкусу. Стерилизуйте и закатайте в банки или подавайте сразу.

10. Кабачковый суп-пюре

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

картофель — 2 шт.

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

сливки — 100 мл

масло, соль

Способ приготовления:

Овощи нарежьте кубиками. Обжарьте лук и морковь на масле. Добавьте картофель и кабачки. Залейте водой и варите 20 минут. Пробейте суп блендером до однородности. Добавьте сливки и прогрейте.

Богатый урожай кабачков — отличная возможность разнообразить рацион. Эти простые рецепты помогут использовать их с пользой и вкусом без лишних хлопот и затрат.

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