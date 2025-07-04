Десять блюд из кабачков: быстро и дешево
Кабачки щедро уродились и заняли все полки? «Рамблер» сделал подборку из десяти рецептов для ежедневного меню. Все варианты рассчитаны на две-четыре порции.
1. Оладьи из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 2–3 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3–4 ст. л.
- соль
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на десять минут.
- Хорошо отожмите лишний сок.
- Добавьте яйцо и муку, тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Выкладывайте ложкой массу, формируя оладьи.
- Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
2. Кабачковая икра
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг
- морковь — 2 шт.
- лук — 2 шт.
- томатная паста — 2 ст. л.
- растительное масло — 4 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки кубиками.
- Лук и морковь нарежьте мелко.
- Обжарьте лук и морковь до мягкости.
- Добавьте кабачки и тушите под крышкой 20–30 минут.
- Добавьте томатную пасту, соль и перец.
- Пробейте массу блендером до однородности.
- Потушите еще пять–десять минут.
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3. Запеканка из кабачков с сыром
Ингредиенты:
- кабачки — 2–3 шт.
- яйца — 2 шт.
- сыр — 100 г
- сметана — 3 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте кружками.
- Сыр натрите.
- Взбейте яйца со сметаной, добавьте соль и перец.
- На дно формы выложите слой кабачков.
- Залейте смесью яиц и сметаны.
- Посыпьте тертым сыром.
- Запекайте при 180 градусах 30–40 минут.
4. Кабачковые рулетики с чесноком
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- майонез или сметана — 2 ст. л.
- укроп
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки длинными тонкими пластинами.
- Обжарьте с двух сторон до румяности.
- Для начинки смешайте измельченный чеснок, укроп и майонез.
- Намажьте обжаренные полоски начинкой.
- Аккуратно сверните рулетики.
5. Рагу с кабачками
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- помидоры — 2 шт.
- масло, соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте все овощи кубиками.
- На масле обжарьте лук и морковь.
- Добавьте перец, помидоры и кабачки.
- Посолите и поперчите.
- Тушите под крышкой 20–30 минут до готовности.
6. Кабачки в кляре
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- яйца — 2 шт.
- мука — 4 ст. л.
- соль
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки кружками.
- Взбейте яйца с солью.
- Обваляйте кружки кабачков в муке.
- Окуните в яичную смесь.
- Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
7. Маринованные кабачки
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг
- уксус — 50 мл
- сахар — 2 ст. л.
- соль — 1 ст. л.
- чеснок — 3 зубчика
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки кружками.
- Сложите в банку вместе с чесноком и зеленью.
- Залейте кипятком на пять минут, слейте воду.
- Приготовьте маринад из уксуса, сахара и соли в 1 л воды.
- Залейте кабачки маринадом и закатайте.
8. Кабачковые котлеты
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3 ст. л.
- зелень, чеснок — по вкусу
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Кабачки натрите и отожмите.
- Добавьте яйцо, муку, измельченный чеснок и зелень.
- Посолите и поперчите.
- Сформируйте котлеты.
- Обжарьте с двух сторон на масле.
9. Лечо с кабачками
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг
- болгарский перец — 500 г
- помидоры — 500 г
- лук — 2 шт.
- масло — 4 ст. л.
- соль, сахар, уксус — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте все овощи.
- Обжарьте лук и перец.
- Добавьте помидоры и кабачки.
- Тушите 30 минут.
- Добавьте соль, сахар, уксус по вкусу.
- Стерилизуйте и закатайте в банки или подавайте сразу.
10. Кабачковый суп-пюре
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- картофель — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- сливки — 100 мл
- масло, соль
Способ приготовления:
- Овощи нарежьте кубиками.
- Обжарьте лук и морковь на масле.
- Добавьте картофель и кабачки.
- Залейте водой и варите 20 минут.
- Пробейте суп блендером до однородности.
- Добавьте сливки и прогрейте.
Богатый урожай кабачков — отличная возможность разнообразить рацион. Эти простые рецепты помогут использовать их с пользой и вкусом без лишних хлопот и затрат.
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