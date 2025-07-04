Десять блюд из кабачков: быстро и дешево

Катерина Саломе

Кабачки щедро уродились и заняли все полки? «‎Рамблер» сделал подборку из десяти рецептов для ежедневного меню. Все варианты рассчитаны на две-четыре порции.

Десять блюд из кабачков: быстро и дешево
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1. Оладьи из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки — 2–3 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3–4 ст. л.
  • соль
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на десять минут.
  2. Хорошо отожмите лишний сок.
  3. Добавьте яйцо и муку, тщательно перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с маслом.
  5. Выкладывайте ложкой массу, формируя оладьи.
  6. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

2. Кабачковая икра

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг
  • морковь — 2 шт.
  • лук — 2 шт.
  • томатная паста — 2 ст. л.
  • растительное масло — 4 ст. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кабачки кубиками.
  2. Лук и морковь нарежьте мелко.
  3. Обжарьте лук и морковь до мягкости.
  4. Добавьте кабачки и тушите под крышкой 20–30 минут.
  5. Добавьте томатную пасту, соль и перец.
  6. Пробейте массу блендером до однородности.
  7. Потушите еще пять–десять минут.

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3. Запеканка из кабачков с сыром

Ингредиенты:

  • кабачки — 2–3 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • сыр — 100 г
  • сметана — 3 ст. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарежьте кружками.
  2. Сыр натрите.
  3. Взбейте яйца со сметаной, добавьте соль и перец.
  4. На дно формы выложите слой кабачков.
  5. Залейте смесью яиц и сметаны.
  6. Посыпьте тертым сыром.
  7. Запекайте при 180 градусах 30–40 минут.

4. Кабачковые рулетики с чесноком

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • майонез или сметана — 2 ст. л.
  • укроп

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кабачки длинными тонкими пластинами.
  2. Обжарьте с двух сторон до румяности.
  3. Для начинки смешайте измельченный чеснок, укроп и майонез.
  4. Намажьте обжаренные полоски начинкой.
  5. Аккуратно сверните рулетики.

5. Рагу с кабачками

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • помидоры — 2 шт.
  • масло, соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте все овощи кубиками.
  2. На масле обжарьте лук и морковь.
  3. Добавьте перец, помидоры и кабачки.
  4. Посолите и поперчите.
  5. Тушите под крышкой 20–30 минут до готовности.

6. Кабачки в кляре

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 4 ст. л.
  • соль
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кабачки кружками.
  2. Взбейте яйца с солью.
  3. Обваляйте кружки кабачков в муке.
  4. Окуните в яичную смесь.
  5. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

7. Маринованные кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг
  • уксус — 50 мл
  • сахар — 2 ст. л.
  • соль — 1 ст. л.
  • чеснок — 3 зубчика
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кабачки кружками.
  2. Сложите в банку вместе с чесноком и зеленью.
  3. Залейте кипятком на пять минут, слейте воду.
  4. Приготовьте маринад из уксуса, сахара и соли в 1 л воды.
  5. Залейте кабачки маринадом и закатайте.

8. Кабачковые котлеты

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3 ст. л.
  • зелень, чеснок — по вкусу
  • соль, перец
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Кабачки натрите и отожмите.
  2. Добавьте яйцо, муку, измельченный чеснок и зелень.
  3. Посолите и поперчите.
  4. Сформируйте котлеты.
  5. Обжарьте с двух сторон на масле.

9. Лечо с кабачками

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг
  • болгарский перец — 500 г
  • помидоры — 500 г
  • лук — 2 шт.
  • масло — 4 ст. л.
  • соль, сахар, уксус — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте все овощи.
  2. Обжарьте лук и перец.
  3. Добавьте помидоры и кабачки.
  4. Тушите 30 минут.
  5. Добавьте соль, сахар, уксус по вкусу.
  6. Стерилизуйте и закатайте в банки или подавайте сразу.

10. Кабачковый суп-пюре

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.
  • картофель — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • сливки — 100 мл
  • масло, соль

Способ приготовления:

  1. Овощи нарежьте кубиками.
  2. Обжарьте лук и морковь на масле.
  3. Добавьте картофель и кабачки.
  4. Залейте водой и варите 20 минут.
  5. Пробейте суп блендером до однородности.
  6. Добавьте сливки и прогрейте.

Богатый урожай кабачков — отличная возможность разнообразить рацион. Эти простые рецепты помогут использовать их с пользой и вкусом без лишних хлопот и затрат.

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