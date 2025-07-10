Семь летних рецептов со смородиной

Катерина Саломе

Смородина — одна из самых долгожданных летних ягод. Она отлично подходит не только для варенья, но и для десертов, напитков и соусов. «‎Рамблер» поделится рецептами, где она в главной роли.

Семь летних рецептов со смородиной
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1.Смородиновый чатни

Ингредиенты

  • смородина — 250 г
  • лук — 1 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • имбирь — 1 ч. л.
  • уксус — 50 мл
  • сахар — 50 г
  • соль — 0.5 ч. л.
  • корица — по вкусу

Способ приготовления

  • Нарежьте лук и яблоко мелко, смешайте со смородиной и остальными ингредиентами.
  • Варите на медленном огне 30–40 минут, пока масса не загустеет.
  • Переложите в банки.

2. Маринованная смородина для мяса

Ингредиенты

  • смородина — 200 г
  • уксус — 100 мл
  • вода — 100 мл
  • сахар — 50 г
  • соль — 0.5 ч. л.
  • гвоздика — 2–3 шт.
  • черный перец горошком — 5–6 шт.

Способ приготовления

  1. Сварите маринад из воды, уксуса, сахара, соли и специй.
  2. Залейте промытую смородину горячим маринадом.
  3. Закатайте в банки.

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3. Смородиновый песто

Ингредиенты

  • смородина — 100 г
  • грецкие орехи — 50 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • твердый сыр — 30 г
  • соль — по вкусу

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты измельчите в блендере до пастообразного состояния.
  2. Подавайте к пасте, мясу, рыбе или просто мажьте на хлеб.

4. Смородиновый штрейзельный пирог

Ингредиенты

  • мука — 250 г
  • масло сливочное — 150 г
  • сахар — 150 г
  • яйцо — 1 шт.
  • смородина — 250 г
  • крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо и муку — получится крошка.
  2. Половину выложите в форму.
  3. Смородину перемешайте с крахмалом, выложите сверху.
  4. Посыпьте оставшейся крошкой.
  5. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки.

5. Смородиновое масло для тостов

Ингредиенты

  • сливочное масло — 100 г
  • смородина — 50 г
  • мед — 1–2 ч. л.

Способ приготовления

  • Разомните смородину с медом, добавьте размягченное масло.
  • Взбейте до однородности.
  • Переложите в баночку и охладите.

5. Смородиновый соус к мясу

Ингредиенты

  • смородина 200 г
  • сахар 2 ст. л.
  • уксус 1 ст. л.
  • вода 50 мл
  • специи по вкусу (гвоздика, перец)

Способ приготовления

  1. Ягоды промойте и удалите хвостики.
  2. В кастрюле смешайте все ингредиенты.
  3. Варите 10–15 минут до густоты.
  4. Протрите через сито.
  5. Охладите и подавайте к мясным блюдам.

7. Смородиновый мусс

Ингредиенты

  • смородина 300 г
  • сахар 150 г
  • манная крупа 3 ст. л.
  • вода 500 мл

Способ приготовления

  1. Ягоды варите с водой и сахаром пять–семь минут.
  2. Процедите отвар, добавьте манку.
  3. Варите на медленном огне, помешивая.
  4. Остудите и взбейте до пышности.
  5. Разлейте по формам и охладите.

6. Тарталетки со смородиновым курдом

Ингредиенты для курда

  • смородина — 200 г
  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • сливочное масло — 50 г

Ингредиенты для теста

  • мука — 200 г
  • масло сливочное — 100 г
  • сахар — 50 г
  • яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

  1. Для теста перетрите масло с сахаром, добавьте яйцо и муку, вымешайте.
  2. Охладите.
  3. Раскатайте и выложите в формочки, выпекайте до золотистого цвета.
  4. Для курда измельчите смородину, проварите с сахаром и протрите через сито.
  5. Остудите, вмешайте яйца и масло, прогрейте до загустения.
  6. Наполните остывшие тарталетки.

7. Мороженое со смородиной

Ингредиенты

  • сливки 200 мл
  • сахар 100 г
  • смородина 200 г
  • йогурт 100 г

Способ приготовления

  1. Ягоды промойте и обсушите.
  2. Сливки взбейте с сахаром.
  3. Добавьте йогурт и ягоды.
  4. Выложите массу в форму.
  5. Заморозьте на три–четыре часа.

Смородина отлично подходит для самых разных блюд — от простого морса до соуса к мясу. Используя эти рецепты, можно разнообразить летнее меню и порадовать себя и близких свежими вкусами сезона.

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