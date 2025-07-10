Семь летних рецептов со смородиной

Смородина — одна из самых долгожданных летних ягод. Она отлично подходит не только для варенья, но и для десертов, напитков и соусов. «‎Рамблер» поделится рецептами, где она в главной роли.

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1.Смородиновый чатни

Ингредиенты

смородина — 250 г

лук — 1 шт.

яблоко — 1 шт.

имбирь — 1 ч. л.

уксус — 50 мл

сахар — 50 г

соль — 0.5 ч. л.

корица — по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте лук и яблоко мелко, смешайте со смородиной и остальными ингредиентами.

Варите на медленном огне 30–40 минут, пока масса не загустеет.

Переложите в банки.

2. Маринованная смородина для мяса

Ингредиенты

смородина — 200 г

уксус — 100 мл

вода — 100 мл

сахар — 50 г

соль — 0.5 ч. л.

гвоздика — 2–3 шт.

черный перец горошком — 5–6 шт.

Способ приготовления

Сварите маринад из воды, уксуса, сахара, соли и специй. Залейте промытую смородину горячим маринадом. Закатайте в банки.

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3. Смородиновый песто

Ингредиенты

смородина — 100 г

грецкие орехи — 50 г

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 3 ст. л.

твердый сыр — 30 г

соль — по вкусу

Способ приготовления

Все ингредиенты измельчите в блендере до пастообразного состояния. Подавайте к пасте, мясу, рыбе или просто мажьте на хлеб.

4. Смородиновый штрейзельный пирог

Ингредиенты

мука — 250 г

масло сливочное — 150 г

сахар — 150 г

яйцо — 1 шт.

смородина — 250 г

крахмал — 1 ст. л.

Способ приготовления

Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо и муку — получится крошка. Половину выложите в форму. Смородину перемешайте с крахмалом, выложите сверху. Посыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки.

5. Смородиновое масло для тостов

Ингредиенты

сливочное масло — 100 г

смородина — 50 г

мед — 1–2 ч. л.

Способ приготовления

Разомните смородину с медом, добавьте размягченное масло.

Взбейте до однородности.

Переложите в баночку и охладите.

5. Смородиновый соус к мясу

Ингредиенты

смородина 200 г

сахар 2 ст. л.

уксус 1 ст. л.

вода 50 мл

специи по вкусу (гвоздика, перец)

Способ приготовления

Ягоды промойте и удалите хвостики. В кастрюле смешайте все ингредиенты. Варите 10–15 минут до густоты. Протрите через сито. Охладите и подавайте к мясным блюдам.

7. Смородиновый мусс

Ингредиенты

смородина 300 г

сахар 150 г

манная крупа 3 ст. л.

вода 500 мл

Способ приготовления

Ягоды варите с водой и сахаром пять–семь минут. Процедите отвар, добавьте манку. Варите на медленном огне, помешивая. Остудите и взбейте до пышности. Разлейте по формам и охладите.

6. Тарталетки со смородиновым курдом

Ингредиенты для курда

смородина — 200 г

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

сливочное масло — 50 г

Ингредиенты для теста

мука — 200 г

масло сливочное — 100 г

сахар — 50 г

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Для теста перетрите масло с сахаром, добавьте яйцо и муку, вымешайте. Охладите. Раскатайте и выложите в формочки, выпекайте до золотистого цвета. Для курда измельчите смородину, проварите с сахаром и протрите через сито. Остудите, вмешайте яйца и масло, прогрейте до загустения. Наполните остывшие тарталетки.

7. Мороженое со смородиной

Ингредиенты

сливки 200 мл

сахар 100 г

смородина 200 г

йогурт 100 г

Способ приготовления

Ягоды промойте и обсушите. Сливки взбейте с сахаром. Добавьте йогурт и ягоды. Выложите массу в форму. Заморозьте на три–четыре часа.

Смородина отлично подходит для самых разных блюд — от простого морса до соуса к мясу. Используя эти рецепты, можно разнообразить летнее меню и порадовать себя и близких свежими вкусами сезона.

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