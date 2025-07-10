Семь летних рецептов со смородиной
Смородина — одна из самых долгожданных летних ягод. Она отлично подходит не только для варенья, но и для десертов, напитков и соусов. «Рамблер» поделится рецептами, где она в главной роли.
1.Смородиновый чатни
Ингредиенты
- смородина — 250 г
- лук — 1 шт.
- яблоко — 1 шт.
- имбирь — 1 ч. л.
- уксус — 50 мл
- сахар — 50 г
- соль — 0.5 ч. л.
- корица — по вкусу
Способ приготовления
- Нарежьте лук и яблоко мелко, смешайте со смородиной и остальными ингредиентами.
- Варите на медленном огне 30–40 минут, пока масса не загустеет.
- Переложите в банки.
2. Маринованная смородина для мяса
Ингредиенты
- смородина — 200 г
- уксус — 100 мл
- вода — 100 мл
- сахар — 50 г
- соль — 0.5 ч. л.
- гвоздика — 2–3 шт.
- черный перец горошком — 5–6 шт.
Способ приготовления
- Сварите маринад из воды, уксуса, сахара, соли и специй.
- Залейте промытую смородину горячим маринадом.
- Закатайте в банки.
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3. Смородиновый песто
Ингредиенты
- смородина — 100 г
- грецкие орехи — 50 г
- чеснок — 1 зубчик
- оливковое масло — 3 ст. л.
- твердый сыр — 30 г
- соль — по вкусу
Способ приготовления
- Все ингредиенты измельчите в блендере до пастообразного состояния.
- Подавайте к пасте, мясу, рыбе или просто мажьте на хлеб.
4. Смородиновый штрейзельный пирог
Ингредиенты
- мука — 250 г
- масло сливочное — 150 г
- сахар — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- смородина — 250 г
- крахмал — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо и муку — получится крошка.
- Половину выложите в форму.
- Смородину перемешайте с крахмалом, выложите сверху.
- Посыпьте оставшейся крошкой.
- Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки.
5. Смородиновое масло для тостов
Ингредиенты
- сливочное масло — 100 г
- смородина — 50 г
- мед — 1–2 ч. л.
Способ приготовления
- Разомните смородину с медом, добавьте размягченное масло.
- Взбейте до однородности.
- Переложите в баночку и охладите.
5. Смородиновый соус к мясу
Ингредиенты
- смородина 200 г
- сахар 2 ст. л.
- уксус 1 ст. л.
- вода 50 мл
- специи по вкусу (гвоздика, перец)
Способ приготовления
- Ягоды промойте и удалите хвостики.
- В кастрюле смешайте все ингредиенты.
- Варите 10–15 минут до густоты.
- Протрите через сито.
- Охладите и подавайте к мясным блюдам.
7. Смородиновый мусс
Ингредиенты
- смородина 300 г
- сахар 150 г
- манная крупа 3 ст. л.
- вода 500 мл
Способ приготовления
- Ягоды варите с водой и сахаром пять–семь минут.
- Процедите отвар, добавьте манку.
- Варите на медленном огне, помешивая.
- Остудите и взбейте до пышности.
- Разлейте по формам и охладите.
6. Тарталетки со смородиновым курдом
Ингредиенты для курда
- смородина — 200 г
- сахар — 100 г
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 50 г
Ингредиенты для теста
- мука — 200 г
- масло сливочное — 100 г
- сахар — 50 г
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Для теста перетрите масло с сахаром, добавьте яйцо и муку, вымешайте.
- Охладите.
- Раскатайте и выложите в формочки, выпекайте до золотистого цвета.
- Для курда измельчите смородину, проварите с сахаром и протрите через сито.
- Остудите, вмешайте яйца и масло, прогрейте до загустения.
- Наполните остывшие тарталетки.
7. Мороженое со смородиной
Ингредиенты
- сливки 200 мл
- сахар 100 г
- смородина 200 г
- йогурт 100 г
Способ приготовления
- Ягоды промойте и обсушите.
- Сливки взбейте с сахаром.
- Добавьте йогурт и ягоды.
- Выложите массу в форму.
- Заморозьте на три–четыре часа.
Смородина отлично подходит для самых разных блюд — от простого морса до соуса к мясу. Используя эти рецепты, можно разнообразить летнее меню и порадовать себя и близких свежими вкусами сезона.
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