Семь дешевых завтраков для большой семьи
Завтрак для большой семьи не обязательно должен быть дорогим и сложным. Важно, чтобы он был сытным, вкусным и доступным по цене. «Рамблер» поделится рецептами, которые можно сделать с минимумом затрат. Каждый рассчитан на несколько человек.
1. Яичница с овощами в духовке
Ингредиенты
- яйца 6–8 штук
- картофель 3–4 штуки
- морковь 1 штука
- лук 1–2 штуки
- немного масла
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления
- Картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками, лук мелко покрошите.
- На смазанном противне распределите овощи равномерным слоем.
- Вбейте сверху яйца, стараясь оставить их целыми.
- Посолите, добавьте специи и немного масла.
- Выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до готовности овощей и яиц.
- Подайте в форме, разрезав на порции.
2. Творожные лепешки на сковороде
Ингредиенты
- творог — 300 г
- яйцо — 1 штука
- мука — 3–4 столовые ложки
- щепотка соли
- немного масла для жарки
Способ приготовления
- Творог размягчите вилкой.
- Добавьте яйцо, муку и соль, замесите тесто.
- Сформируйте лепешки, слегка приплюснув руками.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обжарьте лепешки с обеих сторон до румяной корочки.
- Подавайте со сметаной, вареньем или медом.
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3. Запеченные овсяные маффины
Ингредиенты
- овсяные хлопья — 2 стакана
- яйца — 2 штуки
- молоко — 300 мл
- сахар — 2–3 столовые ложки
- любые ягоды или яблоки по вкусу
Способ приготовления
- В миске соедините овсяные хлопья, яйца, молоко и сахар.
- Добавьте порезанные фрукты или ягоды.
- Разложите смесь по формочкам.
- Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки.
- Оставьте немного остыть и подавайте к столу.
4. Картофельные оладьи
Ингредиенты
- картофель — 5–6 штук
- лук — 1 штука
- яйцо — 1 штука
- мука — 2–3 столовые ложки
- соль и специи по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления
- Картофель и лук натрите на терке.
- Добавьте яйцо, муку, соль и специи.
- Хорошо перемешайте массу.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Выкладывайте ложкой и слегка прижимайте.
- Жарьте с двух сторон до румяности.
- Подавайте со сметаной или соусом.
5. Манная запеканка
Ингредиенты
- манка — 200 г
- молоко — 500 мл
- яйца — 2 штуки
- сахар — 3–4 столовые ложки
- щепотка соли
- немного сливочного масла
Способ приготовления
- Вскипятите молоко с солью и сахаром.
- Тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая.
- Снимите с огня и дайте слегка остыть.
- Вбейте яйца и хорошо размешайте.
- Перелейте массу в смазанную форму.
- Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки.
- Подайте порционно, можно с вареньем или ягодами.
6. Фруктовые гренки
Ингредиенты:
- батон или хлеб — 8–10 ломтиков
- яйца — 3 штуки
- молоко — 200 мл
- любые фрукты
- соль и специи по вкусу
- немного масла для жарки
- мед
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с молоком, добавьте соль и специи.
- Окуните каждый ломтик хлеба в яичную смесь.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обжарьте гренки с обеих сторон до румяной корочки.
- Подавайте горячими, сверху посыпав нарезанными фруктами и медом.
7. Быстрые сырники
Ингредиенты
- творог — 400 г
- яйцо — 1 штука
- сахар — 2–3 столовые ложки
- мука — 3–4 столовые ложки
- щепотка соли
- масло для жарки
Способ приготовления
- Творог соедините с яйцом, сахаром и солью.
- Добавьте муку и замесите мягкое тесто.
- Сформируйте небольшие круглые лепешки.
- Разогрейте сковороду с маслом.
- Обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подавайте со сметаной или вареньем.
Эти завтраки помогут накормить всю семью без лишних затрат и сложных продуктов. Используйте овощи, крупы, яйца и творог, чтобы создавать разнообразное и питательное меню.
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