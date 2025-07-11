Семь дешевых завтраков для большой семьи

Завтрак для большой семьи не обязательно должен быть дорогим и сложным. Важно, чтобы он был сытным, вкусным и доступным по цене. «‎Рамблер» поделится рецептами, которые можно сделать с минимумом затрат. Каждый рассчитан на несколько человек.

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1. Яичница с овощами в духовке

Ингредиенты

яйца 6–8 штук

картофель 3–4 штуки

морковь 1 штука

лук 1–2 штуки

немного масла

соль и специи по вкусу

Способ приготовления

Картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками, лук мелко покрошите. На смазанном противне распределите овощи равномерным слоем. Вбейте сверху яйца, стараясь оставить их целыми. Посолите, добавьте специи и немного масла. Выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до готовности овощей и яиц. Подайте в форме, разрезав на порции.

2. Творожные лепешки на сковороде

Ингредиенты

творог — 300 г

яйцо — 1 штука

мука — 3–4 столовые ложки

щепотка соли

немного масла для жарки

Способ приготовления

Творог размягчите вилкой. Добавьте яйцо, муку и соль, замесите тесто. Сформируйте лепешки, слегка приплюснув руками. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте лепешки с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте со сметаной, вареньем или медом.

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3. Запеченные овсяные маффины

Ингредиенты

овсяные хлопья — 2 стакана

яйца — 2 штуки

молоко — 300 мл

сахар — 2–3 столовые ложки

любые ягоды или яблоки по вкусу

Способ приготовления

В миске соедините овсяные хлопья, яйца, молоко и сахар. Добавьте порезанные фрукты или ягоды. Разложите смесь по формочкам. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки. Оставьте немного остыть и подавайте к столу.

4. Картофельные оладьи

Ингредиенты

картофель — 5–6 штук

лук — 1 штука

яйцо — 1 штука

мука — 2–3 столовые ложки

соль и специи по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления

Картофель и лук натрите на терке. Добавьте яйцо, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте массу. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте ложкой и слегка прижимайте. Жарьте с двух сторон до румяности. Подавайте со сметаной или соусом.

5. Манная запеканка

Ингредиенты

манка — 200 г

молоко — 500 мл

яйца — 2 штуки

сахар — 3–4 столовые ложки

щепотка соли

немного сливочного масла

Способ приготовления

Вскипятите молоко с солью и сахаром. Тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая. Снимите с огня и дайте слегка остыть. Вбейте яйца и хорошо размешайте. Перелейте массу в смазанную форму. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки. Подайте порционно, можно с вареньем или ягодами.

6. Фруктовые гренки

Ингредиенты:

батон или хлеб — 8–10 ломтиков

яйца — 3 штуки

молоко — 200 мл

любые фрукты

соль и специи по вкусу

немного масла для жарки

мед

Способ приготовления:

Яйца взбейте с молоком, добавьте соль и специи. Окуните каждый ломтик хлеба в яичную смесь. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте гренки с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте горячими, сверху посыпав нарезанными фруктами и медом.

7. Быстрые сырники

Ингредиенты

творог — 400 г

яйцо — 1 штука

сахар — 2–3 столовые ложки

мука — 3–4 столовые ложки

щепотка соли

масло для жарки

Способ приготовления

Творог соедините с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие круглые лепешки. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной или вареньем.

Эти завтраки помогут накормить всю семью без лишних затрат и сложных продуктов. Используйте овощи, крупы, яйца и творог, чтобы создавать разнообразное и питательное меню.

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