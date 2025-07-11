Семь дешевых завтраков для большой семьи

Катерина Саломе

Завтрак для большой семьи не обязательно должен быть дорогим и сложным. Важно, чтобы он был сытным, вкусным и доступным по цене. «‎Рамблер» поделится рецептами, которые можно сделать с минимумом затрат. Каждый рассчитан на несколько человек.

Семь дешевых завтраков для большой семьи
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1. Яичница с овощами в духовке

Ингредиенты

  • яйца 6–8 штук
  • картофель 3–4 штуки
  • морковь 1 штука
  • лук 1–2 штуки
  • немного масла
  • соль и специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками, лук мелко покрошите.
  2. На смазанном противне распределите овощи равномерным слоем.
  3. Вбейте сверху яйца, стараясь оставить их целыми.
  4. Посолите, добавьте специи и немного масла.
  5. Выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до готовности овощей и яиц.
  6. Подайте в форме, разрезав на порции.

2. Творожные лепешки на сковороде

Ингредиенты

  • творог — 300 г
  • яйцо — 1 штука
  • мука — 3–4 столовые ложки
  • щепотка соли
  • немного масла для жарки

Способ приготовления

  1. Творог размягчите вилкой.
  2. Добавьте яйцо, муку и соль, замесите тесто.
  3. Сформируйте лепешки, слегка приплюснув руками.
  4. Разогрейте сковороду с маслом.
  5. Обжарьте лепешки с обеих сторон до румяной корочки.
  6. Подавайте со сметаной, вареньем или медом.

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3. Запеченные овсяные маффины

Ингредиенты

  • овсяные хлопья — 2 стакана
  • яйца — 2 штуки
  • молоко — 300 мл
  • сахар — 2–3 столовые ложки
  • любые ягоды или яблоки по вкусу

Способ приготовления

  1. В миске соедините овсяные хлопья, яйца, молоко и сахар.
  2. Добавьте порезанные фрукты или ягоды.
  3. Разложите смесь по формочкам.
  4. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки.
  5. Оставьте немного остыть и подавайте к столу.

4. Картофельные оладьи

Ингредиенты

  • картофель — 5–6 штук
  • лук — 1 штука
  • яйцо — 1 штука
  • мука — 2–3 столовые ложки
  • соль и специи по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления

  1. Картофель и лук натрите на терке.
  2. Добавьте яйцо, муку, соль и специи.
  3. Хорошо перемешайте массу.
  4. Разогрейте сковороду с маслом.
  5. Выкладывайте ложкой и слегка прижимайте.
  6. Жарьте с двух сторон до румяности.
  7. Подавайте со сметаной или соусом.

5. Манная запеканка

Ингредиенты

  • манка — 200 г
  • молоко — 500 мл
  • яйца — 2 штуки
  • сахар — 3–4 столовые ложки
  • щепотка соли
  • немного сливочного масла

Способ приготовления

  1. Вскипятите молоко с солью и сахаром.
  2. Тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая.
  3. Снимите с огня и дайте слегка остыть.
  4. Вбейте яйца и хорошо размешайте.
  5. Перелейте массу в смазанную форму.
  6. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки.
  7. Подайте порционно, можно с вареньем или ягодами.

6. Фруктовые гренки

Ингредиенты:

  • батон или хлеб — 8–10 ломтиков
  • яйца — 3 штуки
  • молоко — 200 мл
  • любые фрукты
  • соль и специи по вкусу
  • немного масла для жарки
  • мед

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с молоком, добавьте соль и специи.
  2. Окуните каждый ломтик хлеба в яичную смесь.
  3. Разогрейте сковороду с маслом.
  4. Обжарьте гренки с обеих сторон до румяной корочки.
  5. Подавайте горячими, сверху посыпав нарезанными фруктами и медом.

7. Быстрые сырники

Ингредиенты

  • творог — 400 г
  • яйцо — 1 штука
  • сахар — 2–3 столовые ложки
  • мука — 3–4 столовые ложки
  • щепотка соли
  • масло для жарки

Способ приготовления

  1. Творог соедините с яйцом, сахаром и солью.
  2. Добавьте муку и замесите мягкое тесто.
  3. Сформируйте небольшие круглые лепешки.
  4. Разогрейте сковороду с маслом.
  5. Обжарьте сырники до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Подавайте со сметаной или вареньем.

Эти завтраки помогут накормить всю семью без лишних затрат и сложных продуктов. Используйте овощи, крупы, яйца и творог, чтобы создавать разнообразное и питательное меню.

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