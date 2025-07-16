Шесть рецептов для любителей малины
Эта ароматная ягода прекрасно вписывается во многие блюда. «Рамблер» поделится рецептами с понятным способом приготовления.
1. Малиновое желе с мятой
Ингредиенты
- малина 300 г
- сахар 150 г
- желатин 10 г
- вода 100 мл
- мята для украшения
Способ приготовления
- Залейте желатин холодной водой и дайте набухнуть.
- Пюрируйте малину с сахаром.
- Нагрейте пюре на слабом огне, добавьте желатин и размешайте до растворения.
- Разлейте по формочкам и остудите.
- Украсьте свежей мятой перед подачей.
2. Острый соус с малиной и перцем
Ингредиенты
- малина 150 г
- перец чили 1 шт.
- сахар 2 ст. л.
- яблочный уксус 2 ст. л.
- щепотка соли
Способ приготовления
- Мелко порежьте перец.
- Соедините все ингредиенты в сотейнике.
- Варите на медленном огне десять минут, помешивая.
- Остудите и перелейте в банку.
- Подавайте к мясным блюдам или сырам.
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3. Малиновый крамбл с орехами
Ингредиенты
- малина 300 г
- сахар 3 ст. л.
- мука 100 г
- масло сливочное 70 г
- грецкие орехи 50 г
Способ приготовления
- Выложите малину в форму и посыпьте сахаром.
- Смешайте муку, масло и рубленые орехи до крошки.
- Равномерно распределите смесь поверх ягод.
- Выпекайте при 180 градусах около 25 минут.
- Подавайте теплым со сливками или мороженым.
4. Малиновый смузи с овсянкой
Ингредиенты
- малина 150 г
- банан 1 шт.
- овсяные хлопья 2 ст. л.
- кефир или йогурт 200 мл
- мед по вкусу
Способ приготовления
- Соедините все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до однородной массы.
- Разлейте по стаканам и подавайте охлажденным.
5. Салат с малиной и козьим сыром
Ингредиенты
- листья салата 100 г
- малина 100 г
- козий сыр 50 г
- грецкие орехи 30 г
- оливковое масло 2 ст. л.
- бальзамический уксус 1 ст. л.
Способ приготовления
- Выложите листья салата на тарелку.
- Добавьте малину, кусочки козьего сыра и орехи.
- Сбрызните маслом и уксусом.
- Аккуратно перемешайте и подавайте сразу.
6. Малиновый соус
Ингредиенты
- малина 200 г
- сахар 2 ст. л.
- вода 50 мл
- крахмал 1 ч. л.
Способ приготовления
- Соедините малину, сахар и воду в сотейнике.
- Доведите до кипения и варите пять минут.
- Добавьте разведенный в воде крахмал.
- Варите еще пару минут до загустения.
- Подавайте к горячим сырникам или оладьям.
Малина — универсальная ягода, с которой можно экспериментировать в десертах, в соусах и салатах. Попробуйте новые сочетания и найдите свои любимые рецепты.
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