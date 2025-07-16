Шесть рецептов для любителей малины

Эта ароматная ягода прекрасно вписывается во многие блюда. «‎Рамблер» поделится рецептами с понятным способом приготовления.

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1. Малиновое желе с мятой

Ингредиенты

малина 300 г

сахар 150 г

желатин 10 г

вода 100 мл

мята для украшения

Способ приготовления

Залейте желатин холодной водой и дайте набухнуть. Пюрируйте малину с сахаром. Нагрейте пюре на слабом огне, добавьте желатин и размешайте до растворения. Разлейте по формочкам и остудите. Украсьте свежей мятой перед подачей.

2. Острый соус с малиной и перцем

Ингредиенты

малина 150 г перец чили 1 шт. сахар 2 ст. л. яблочный уксус 2 ст. л. щепотка соли

Способ приготовления

Мелко порежьте перец. Соедините все ингредиенты в сотейнике. Варите на медленном огне десять минут, помешивая. Остудите и перелейте в банку. Подавайте к мясным блюдам или сырам.

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3. Малиновый крамбл с орехами

Ингредиенты

малина 300 г

сахар 3 ст. л.

мука 100 г

масло сливочное 70 г

грецкие орехи 50 г

Способ приготовления

Выложите малину в форму и посыпьте сахаром. Смешайте муку, масло и рубленые орехи до крошки. Равномерно распределите смесь поверх ягод. Выпекайте при 180 градусах около 25 минут. Подавайте теплым со сливками или мороженым.

4. Малиновый смузи с овсянкой

Ингредиенты

малина 150 г

банан 1 шт.

овсяные хлопья 2 ст. л.

кефир или йогурт 200 мл

мед по вкусу

Способ приготовления

Соедините все ингредиенты в блендере. Взбейте до однородной массы. Разлейте по стаканам и подавайте охлажденным.

5. Салат с малиной и козьим сыром

Ингредиенты

листья салата 100 г

малина 100 г

козий сыр 50 г

грецкие орехи 30 г

оливковое масло 2 ст. л.

бальзамический уксус 1 ст. л.

Способ приготовления

Выложите листья салата на тарелку. Добавьте малину, кусочки козьего сыра и орехи. Сбрызните маслом и уксусом. Аккуратно перемешайте и подавайте сразу.

6. Малиновый соус

Ингредиенты

малина 200 г

сахар 2 ст. л.

вода 50 мл

крахмал 1 ч. л.

Способ приготовления

Соедините малину, сахар и воду в сотейнике. Доведите до кипения и варите пять минут. Добавьте разведенный в воде крахмал. Варите еще пару минут до загустения. Подавайте к горячим сырникам или оладьям.

Малина — универсальная ягода, с которой можно экспериментировать в десертах, в соусах и салатах. Попробуйте новые сочетания и найдите свои любимые рецепты.

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