Шесть рецептов для любителей малины

Катерина Саломе

Эта ароматная ягода прекрасно вписывается во многие блюда. «‎Рамблер» поделится рецептами с понятным способом приготовления.

Шесть рецептов для любителей малины
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1. Малиновое желе с мятой

Ингредиенты

  • малина 300 г
  • сахар 150 г
  • желатин 10 г
  • вода 100 мл
  • мята для украшения

Способ приготовления

  1. Залейте желатин холодной водой и дайте набухнуть.
  2. Пюрируйте малину с сахаром.
  3. Нагрейте пюре на слабом огне, добавьте желатин и размешайте до растворения.
  4. Разлейте по формочкам и остудите.
  5. Украсьте свежей мятой перед подачей.

2. Острый соус с малиной и перцем

Ингредиенты

  1. малина 150 г
  2. перец чили 1 шт.
  3. сахар 2 ст. л.
  4. яблочный уксус 2 ст. л.
  5. щепотка соли

Способ приготовления

  1. Мелко порежьте перец.
  2. Соедините все ингредиенты в сотейнике.
  3. Варите на медленном огне десять минут, помешивая.
  4. Остудите и перелейте в банку.
  5. Подавайте к мясным блюдам или сырам.

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3. Малиновый крамбл с орехами

Ингредиенты

  • малина 300 г
  • сахар 3 ст. л.
  • мука 100 г
  • масло сливочное 70 г
  • грецкие орехи 50 г

Способ приготовления

  1. Выложите малину в форму и посыпьте сахаром.
  2. Смешайте муку, масло и рубленые орехи до крошки.
  3. Равномерно распределите смесь поверх ягод.
  4. Выпекайте при 180 градусах около 25 минут.
  5. Подавайте теплым со сливками или мороженым.

4. Малиновый смузи с овсянкой

Ингредиенты

  • малина 150 г
  • банан 1 шт.
  • овсяные хлопья 2 ст. л.
  • кефир или йогурт 200 мл
  • мед по вкусу

Способ приготовления

  1. Соедините все ингредиенты в блендере.
  2. Взбейте до однородной массы.
  3. Разлейте по стаканам и подавайте охлажденным.

5. Салат с малиной и козьим сыром

Ингредиенты

  • листья салата 100 г
  • малина 100 г
  • козий сыр 50 г
  • грецкие орехи 30 г
  • оливковое масло 2 ст. л.
  • бальзамический уксус 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Выложите листья салата на тарелку.
  2. Добавьте малину, кусочки козьего сыра и орехи.
  3. Сбрызните маслом и уксусом.
  4. Аккуратно перемешайте и подавайте сразу.

6. Малиновый соус

Ингредиенты

  • малина 200 г
  • сахар 2 ст. л.
  • вода 50 мл
  • крахмал 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Соедините малину, сахар и воду в сотейнике.
  2. Доведите до кипения и варите пять минут.
  3. Добавьте разведенный в воде крахмал.
  4. Варите еще пару минут до загустения.
  5. Подавайте к горячим сырникам или оладьям.

Малина — универсальная ягода, с которой можно экспериментировать в десертах, в соусах и салатах. Попробуйте новые сочетания и найдите свои любимые рецепты.

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