Овощи без крахмала: почему они полезнее остальных
Овощи без крахмала — это продукты с низким содержанием углеводов, особенно крахмалистых полисахаридов. На фоне ограничений при заболеваниях почек, отечности или похудении — это главные союзники. Какие именно овощи относятся к этому списку, чем они полезны и как помогают при отеках, читайте в материале «Рамблера».
К некрахмалистым овощам относятся:
- капуста белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская,
- кабачки и цукини,
- огурцы,
- томаты,
- болгарский перец,
- баклажаны,
- листья салата, руккола, шпинат,
- редис и редька,
- лук (в ограниченном количестве),
- зелень — петрушка, укроп, базилик.
В отличие от картофеля, кукурузы, батата или гороха, они почти не повышают уровень сахара в крови и обладают минимальной калорийностью. Их основное преимущество — высокая доля воды, клетчатки, антиоксидантов.
Польза:
- способствуют мочевыделению;
- не задерживают натрий и жидкость в тканях;
- не провоцируют скачков инсулина;
- облегчают работу почек и лимфосистемы;
- способствуют мягкой детоксикации;
При этом эти овощи содержат микроэлементы (калий, магний, марганец), необходимые для восстановления водно-солевого баланса. Это особенно актуально в жаркое время или при приеме мочегонных препаратов.
Как они помогают при отеках?
Отеки возникают по разным причинам: сердечные, почечные, гормональные, лимфатические или метаболические. Но в любом случае избыток соли, сахара и быстроусвояемых углеводов усиливает задержку жидкости. Крахмалистые овощи, попадая в организм, быстро превращаются в глюкозу, увеличивают уровень инсулина — а тот, в свою очередь, способствует накоплению натрия и воды.
Некрахмалистые овощи — антипод этой реакции. Они не нагружают пищеварение, не дают гликемической нагрузки, действуют как легкое мочегонное и восполняют потребности в витаминах группы В, С и К, а также в фолиевой кислоте.
Важно: Не все овощи одинаково полезны при отечности. Например, свекла, морковь и тыква хоть и полезны, но содержат больше сахара и крахмала, особенно в термообработанном виде. Их стоит употреблять реже и в первой половине дня.
Некрахмалистые овощи можно есть в виде салатов без масла и соли, готовить на пару, тушить без добавления сахара и густых соусов, есть сырыми с лимонным соком. Хорошее правило — половина тарелки в каждом приеме пищи должна быть заполнена именно такими овощами.
Таким образом, некрахмалистые овощи являются мощным средством для поддержания тела в состоянии легкости и баланса, особенно в условиях жары, стресса или хронической усталости. Они помогают не только справляться с отеками, но и снизить вес, нормализовать аппетит, улучшить пищеварение и уровень энергии.
