Овощи без крахмала: почему они полезнее остальных

Овощи без крахмала — это продукты с низким содержанием углеводов, особенно крахмалистых полисахаридов. На фоне ограничений при заболеваниях почек, отечности или похудении — это главные союзники. Какие именно овощи относятся к этому списку, чем они полезны и как помогают при отеках, читайте в материале «‎Рамблера».

© unsplash

К некрахмалистым овощам относятся:

капуста белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская,

кабачки и цукини,

огурцы,

томаты,

болгарский перец,

баклажаны,

листья салата, руккола, шпинат,

редис и редька,

лук (в ограниченном количестве),

зелень — петрушка, укроп, базилик.

В отличие от картофеля, кукурузы, батата или гороха, они почти не повышают уровень сахара в крови и обладают минимальной калорийностью. Их основное преимущество — высокая доля воды, клетчатки, антиоксидантов.

Польза:

способствуют мочевыделению; не задерживают натрий и жидкость в тканях; не провоцируют скачков инсулина; облегчают работу почек и лимфосистемы; способствуют мягкой детоксикации;

При этом эти овощи содержат микроэлементы (калий, магний, марганец), необходимые для восстановления водно-солевого баланса. Это особенно актуально в жаркое время или при приеме мочегонных препаратов.

Как они помогают при отеках?

Отеки возникают по разным причинам: сердечные, почечные, гормональные, лимфатические или метаболические. Но в любом случае избыток соли, сахара и быстроусвояемых углеводов усиливает задержку жидкости. Крахмалистые овощи, попадая в организм, быстро превращаются в глюкозу, увеличивают уровень инсулина — а тот, в свою очередь, способствует накоплению натрия и воды.

Некрахмалистые овощи — антипод этой реакции. Они не нагружают пищеварение, не дают гликемической нагрузки, действуют как легкое мочегонное и восполняют потребности в витаминах группы В, С и К, а также в фолиевой кислоте.

Важно: Не все овощи одинаково полезны при отечности. Например, свекла, морковь и тыква хоть и полезны, но содержат больше сахара и крахмала, особенно в термообработанном виде. Их стоит употреблять реже и в первой половине дня.

Некрахмалистые овощи можно есть в виде салатов без масла и соли, готовить на пару, тушить без добавления сахара и густых соусов, есть сырыми с лимонным соком. Хорошее правило — половина тарелки в каждом приеме пищи должна быть заполнена именно такими овощами.

Таким образом, некрахмалистые овощи являются мощным средством для поддержания тела в состоянии легкости и баланса, особенно в условиях жары, стресса или хронической усталости. Они помогают не только справляться с отеками, но и снизить вес, нормализовать аппетит, улучшить пищеварение и уровень энергии.

