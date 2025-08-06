Семь новых блюд, которые взорвали интернет

Еда, которая вызывает эмоции — главный тренд интернета. Каждый сезон интернет предлагает нечто необычное, что мгновенно подхватывают блогеры. Причина популярности проста: визуальный эффект, простота, необычность. «‎Рамблер» сделал подборку главных гастрономических хитов последнего времени.

© Food Photographer/iStock.com

1. Торт «Дождевая капля»

Он же — «призрачный моти». Прозрачный десерт, похожий на каплю воды. Вкус — нейтральный, акцент сделан на текстуру и подачу.

Ингредиенты:

агар-агар — 1 ч.л.

вода — 200 мл

сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Растворите агар-агар в воде с сахаром, доведите до кипения. Остудите и залейте в круглую силиконовую форму. Уберите в холодильник на два часа. Подавайте с соевым сиропом или кокосовой стружкой.

2. Паста из рисовой бумаги

Этот тренд пришел из Азии и стал хитом среди любителей безглютеновой еды. Рисовая бумага жарится и превращается в хрустящие ленточки, напоминающие лапшу.

Ингредиенты:

рисовая бумага — 5–6 листов

соевый соус — 2 ст.л.

кунжутное масло — 1 ч.л.

чили — по вкусу

чеснок — 1 зубчик

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте рисовую бумагу полосками шириной 1 см.

Быстро обжарьте их в масле (буквально по десять секунд) — они сразу станут хрустящими.

Смешайте соевый соус, масло, измельченный чеснок и чили.

Полейте им готовую «пасту» и украсьте зеленью.

Четыре культовых блюда из фильмов про Гарри Поттера

3. Карамельная лапша с бананом

Десертная вариация лапши — неожиданно популярный тренд из корейских соцсетей. Выглядит странно — на вкус как банановый пирог, только в виде пасты.

Ингредиенты:

яичная лапша — 100 г

банан — 1 шт

сахар — 2 ст.л.

сливочное масло — 20 г

корица — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите лапшу. Обжарьте кусочки банана на сливочном масле с сахаром и корицей. Смешайте с лапшой и прогрейте на сковороде.

4. Блинная пицца

Нежная, хрустящая мини-пицца из одного блина — фастфуд нового типа, идеален для перекуса. А еще невероятно фотогеничен.

Ингредиенты:

тонкий блин — 1 шт

томатная паста — 1 ст.л.

моцарелла — 50 г

помидор — 1 шт

орегано — щепотка

Способ приготовления:

На готовый блин намажьте пасту, выложите тонко нарезанный помидор и сыр. Посыпьте орегано, запекайте в духовке пять минут при 200 градусах.

5. Глазированный творог в лаваше

Видеорецепты с этим десертом завирусились на миллионы просмотров. Вкус — как у знакомого творожного сырка, но теплее и насыщеннее.

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист

творог — 150 г

какао — 1 ч.л.

сахар — 1 ст.л.

ванилин — щепотка

масло для обжарки

Способ приготовления:

Смешайте творог, какао, сахар и ванилин. Заверните в лаваш конвертиком. Обжарьте до румяности. Подавайте с вареньем или шоколадным соусом.

6. Сырные чипсы из сулугуни

Без муки, масла — идеальны для тех, кто следит за фигурой. Всего один ингредиент ингредиент и десять минут, и идеальная замена магазинным канцерогенным снекам готова.

Ингредиенты:

сулугуни — 150 г

специи по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте сыр тонкими ломтиками. Выложите на пергамент и запекайте при 180 градусах около семи минут. Дайте остыть, чтобы чипсы стали хрустящими. Можно посыпать паприкой, сухим чесноком или кунжутом.

7. «Болотный картофель»

Густая зеленая заливка делает картофель похожим на острова в болотной воде. При этом вкус — удивительно сливочный и яркий.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт

сливки 20% — 150 мл

шпинат — 1 пучок

чеснок — 2 зубчика

сливочное масло — 30 г

мускатный орех — щепотка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель в мундире, очистите и слегка приплюсните. Обжарьте его на сливочном масле до румяной корочки. Отдельно сделайте заливку: шпинат пробейте с чесноком и сливками, подогрейте до загустения, добавьте мускатный орех. Выложите картофель на тарелку, полейте «болотной» заливкой.

Кулинарные тренды — отражение интереса к простым, эффектным и визуально привлекательным блюдам. Минимум затрат, максимум внимания в соцсетях. Эти рецепты легко готовить, они не требуют сложных ингредиентов и дают возможность для вариаций.

Ранее мы писали, как арбузы жарят в Азии и маринуют в Иране.