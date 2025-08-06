Семь новых блюд, которые взорвали интернет
Еда, которая вызывает эмоции — главный тренд интернета. Каждый сезон интернет предлагает нечто необычное, что мгновенно подхватывают блогеры. Причина популярности проста: визуальный эффект, простота, необычность. «Рамблер» сделал подборку главных гастрономических хитов последнего времени.
1. Торт «Дождевая капля»
Он же — «призрачный моти». Прозрачный десерт, похожий на каплю воды. Вкус — нейтральный, акцент сделан на текстуру и подачу.
Ингредиенты:
- агар-агар — 1 ч.л.
- вода — 200 мл
- сахар — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Растворите агар-агар в воде с сахаром, доведите до кипения.
- Остудите и залейте в круглую силиконовую форму.
- Уберите в холодильник на два часа.
- Подавайте с соевым сиропом или кокосовой стружкой.
2. Паста из рисовой бумаги
Этот тренд пришел из Азии и стал хитом среди любителей безглютеновой еды. Рисовая бумага жарится и превращается в хрустящие ленточки, напоминающие лапшу.
Ингредиенты:
- рисовая бумага — 5–6 листов
- соевый соус — 2 ст.л.
- кунжутное масло — 1 ч.л.
- чили — по вкусу
- чеснок — 1 зубчик
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте рисовую бумагу полосками шириной 1 см.
- Быстро обжарьте их в масле (буквально по десять секунд) — они сразу станут хрустящими.
- Смешайте соевый соус, масло, измельченный чеснок и чили.
- Полейте им готовую «пасту» и украсьте зеленью.
3. Карамельная лапша с бананом
Десертная вариация лапши — неожиданно популярный тренд из корейских соцсетей. Выглядит странно — на вкус как банановый пирог, только в виде пасты.
Ингредиенты:
- яичная лапша — 100 г
- банан — 1 шт
- сахар — 2 ст.л.
- сливочное масло — 20 г
- корица — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите лапшу.
- Обжарьте кусочки банана на сливочном масле с сахаром и корицей.
- Смешайте с лапшой и прогрейте на сковороде.
4. Блинная пицца
Нежная, хрустящая мини-пицца из одного блина — фастфуд нового типа, идеален для перекуса. А еще невероятно фотогеничен.
Ингредиенты:
- тонкий блин — 1 шт
- томатная паста — 1 ст.л.
- моцарелла — 50 г
- помидор — 1 шт
- орегано — щепотка
Способ приготовления:
- На готовый блин намажьте пасту, выложите тонко нарезанный помидор и сыр.
- Посыпьте орегано, запекайте в духовке пять минут при 200 градусах.
5. Глазированный творог в лаваше
Видеорецепты с этим десертом завирусились на миллионы просмотров. Вкус — как у знакомого творожного сырка, но теплее и насыщеннее.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист
- творог — 150 г
- какао — 1 ч.л.
- сахар — 1 ст.л.
- ванилин — щепотка
- масло для обжарки
Способ приготовления:
- Смешайте творог, какао, сахар и ванилин.
- Заверните в лаваш конвертиком.
- Обжарьте до румяности.
- Подавайте с вареньем или шоколадным соусом.
6. Сырные чипсы из сулугуни
Без муки, масла — идеальны для тех, кто следит за фигурой. Всего один ингредиент ингредиент и десять минут, и идеальная замена магазинным канцерогенным снекам готова.
Ингредиенты:
- сулугуни — 150 г
- специи по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте сыр тонкими ломтиками.
- Выложите на пергамент и запекайте при 180 градусах около семи минут.
- Дайте остыть, чтобы чипсы стали хрустящими.
- Можно посыпать паприкой, сухим чесноком или кунжутом.
7. «Болотный картофель»
Густая зеленая заливка делает картофель похожим на острова в болотной воде. При этом вкус — удивительно сливочный и яркий.
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт
- сливки 20% — 150 мл
- шпинат — 1 пучок
- чеснок — 2 зубчика
- сливочное масло — 30 г
- мускатный орех — щепотка
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундире, очистите и слегка приплюсните.
- Обжарьте его на сливочном масле до румяной корочки.
- Отдельно сделайте заливку: шпинат пробейте с чесноком и сливками, подогрейте до загустения, добавьте мускатный орех.
- Выложите картофель на тарелку, полейте «болотной» заливкой.
Кулинарные тренды — отражение интереса к простым, эффектным и визуально привлекательным блюдам. Минимум затрат, максимум внимания в соцсетях. Эти рецепты легко готовить, они не требуют сложных ингредиентов и дают возможность для вариаций.
