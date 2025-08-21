Помидоры ведрами и их некуда девать: рецепты, которые выручат

Катерина Саломе

Август — время обильного урожая помидоров. Когда ящики с томатами заполняют веранды и балконы, приходится искать способы, как не дать урожаю пропасть. «‎Рамблер» сделал подборку рецептов для тех, кто уже наелся спелых плодов и накормил всех соседей.

1. Пряные запеченные помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры — 1 кг
  • чеснок — 4 зубчика
  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • розмарин — 1 ч. л.
  • тимьян — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте помидоры пополам, выложите на противень срезом вверх.
  2. Посыпьте измельченным чесноком, добавьте травы и немного соли.
  3. Полейте маслом.
  4. Запекайте при 160 градусах 1,5 часа.
  5. Подавайте к мясу или уберите в банку с маслом как заготовку.

2. Помидорный чатни с яблоками

Ингредиенты:

  • помидоры — 800 г
  • яблоки кислые — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • имбирь — 1 ч. л.
  • сахар — 100 г
  • уксус яблочный — 100 мл
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте все мелкими кубиками.
  2. Сложите в кастрюлю, добавьте уксус, сахар и специи.
  3. Варите 40–50 минут до густоты.
  4. Разложите по стерильным банкам.
  5. Станет отличным дополнением к мясу, сыру, рису.

3. Томатный хлеб на закваске

Ингредиенты:

  • пюре из свежих помидоров — 300 мл
  • пшеничная мука — 500 г
  • закваска — 100 г
  • соль — 10 г
  • сахар — 1 ч. л.
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сделайте пюре из помидоров — снимите кожицу, уберите семена, пробейте мякоть блендером.
  2. Смешайте все ингредиенты.
  3. Замесите тесто и оставьте его на три–четыре часа для брожения.
  4. Переместите в форму и дайте расстояться еще час.
  5. Выпекайте при 200 градусах 40–50 минут.

4. Запеченные помидоры с творожным муссом

Ингредиенты:

  • крупные мясистые помидоры — 4 шт.
  • творог — 200 г
  • йогурт натуральный — 2 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль, перец — по вкусу
  • зелень — по желанию

Способ приготовления:

  1. Срежьте верхушки у помидоров, аккуратно удалите мякоть.
  2. Смешайте творог с йогуртом, измельченным чесноком и солью.
  3. Начините помидоры и поставьте их в духовку на десять минут при 180 градусах.
  4. Подавать можно и теплыми, и охлажденными.

5. Помидоры в карамели с базиликом

Ингредиенты:

  • маленькие помидоры (черри) — 300 г
  • сахар — 100 г
  • вода — 50 мл
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • свежий базилик — несколько листьев

Способ приготовления:

  1. Помидоры наколите вилкой и обдайте кипятком, чтобы снять кожицу.
  2. В кастрюле растопите сахар с водой и лимонным соком до карамельного цвета.
  3. Добавьте помидоры и томите пять–семь минут.
  4. Подавайте как холодный десерт с листьями базилика.

6. Жареные зеленые помидоры

Ингредиенты:

  • зеленые помидоры — 500 г
  • кукурузная мука — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Нарежьте зеленые помидоры кольцами.
  2. Обмакните в яйцо, затем в муку.
  3. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
  4. Подавайте с острым соусом как закуску или как гарнир к мясу.

7. Томатный тарт с сыром

Ингредиенты для теста:

  • мука — 200 г
  • сливочное масло — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — щепотка

Начинка:

  • свежие помидоры — 400 г
  • сыр твердый — 150 г
  • яйца — 2 шт.
  • сметана — 2 ст. л.
  • зелень, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Замесите песочное тесто и охладите его.
  2. Раскатайте в форму, запекайте десять минут при 180 градусах.
  3. Сверху выложите ломтики помидоров, залейте смесью из яиц, сметаны и тертого сыра.
  4. Запекайте еще 20–25 минут.

8. Домашняя томатная аджика без варки

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг
  • чеснок — 2 головки
  • острый перец — 2–3 шт.
  • болгарский перец — 1 кг
  • соль — 2 ст. л.
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Все овощи прокрутите через мясорубку.
  2. Добавьте соль и уксус.
  3. Перемешайте, разлейте по чистым банкам.
  4. Храните в холодильнике.

9. Фриттата с томатами и кабачками

Ингредиенты

  • яйца — 6 шт
  • помидоры — 4 шт
  • кабачок — 1 шт
  • сыр твердый — 100 г
  • масло — для жарки
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте овощи, обжарьте.
  2. Взбейте яйца с солью, добавьте натертый сыр.
  3. Влейте в сковороду, готовьте 10–12 минут под крышкой.
  4. Подавать можно и горячей, и остывшей.

Помидоры — не только основа салатов и заготовок. Не бойтесь использовать томаты в непривычных форматах: сладких, мучных или молочных. Приятного аппетита!

