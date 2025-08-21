Помидоры ведрами и их некуда девать: рецепты, которые выручат
Август — время обильного урожая помидоров. Когда ящики с томатами заполняют веранды и балконы, приходится искать способы, как не дать урожаю пропасть. «Рамблер» сделал подборку рецептов для тех, кто уже наелся спелых плодов и накормил всех соседей.
1. Пряные запеченные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры — 1 кг
- чеснок — 4 зубчика
- оливковое масло — 3 ст. л.
- розмарин — 1 ч. л.
- тимьян — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте помидоры пополам, выложите на противень срезом вверх.
- Посыпьте измельченным чесноком, добавьте травы и немного соли.
- Полейте маслом.
- Запекайте при 160 градусах 1,5 часа.
- Подавайте к мясу или уберите в банку с маслом как заготовку.
2. Помидорный чатни с яблоками
Ингредиенты:
- помидоры — 800 г
- яблоки кислые — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- имбирь — 1 ч. л.
- сахар — 100 г
- уксус яблочный — 100 мл
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте все мелкими кубиками.
- Сложите в кастрюлю, добавьте уксус, сахар и специи.
- Варите 40–50 минут до густоты.
- Разложите по стерильным банкам.
- Станет отличным дополнением к мясу, сыру, рису.
3. Томатный хлеб на закваске
Ингредиенты:
- пюре из свежих помидоров — 300 мл
- пшеничная мука — 500 г
- закваска — 100 г
- соль — 10 г
- сахар — 1 ч. л.
- оливковое масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Сделайте пюре из помидоров — снимите кожицу, уберите семена, пробейте мякоть блендером.
- Смешайте все ингредиенты.
- Замесите тесто и оставьте его на три–четыре часа для брожения.
- Переместите в форму и дайте расстояться еще час.
- Выпекайте при 200 градусах 40–50 минут.
4. Запеченные помидоры с творожным муссом
Ингредиенты:
- крупные мясистые помидоры — 4 шт.
- творог — 200 г
- йогурт натуральный — 2 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- соль, перец — по вкусу
- зелень — по желанию
Способ приготовления:
- Срежьте верхушки у помидоров, аккуратно удалите мякоть.
- Смешайте творог с йогуртом, измельченным чесноком и солью.
- Начините помидоры и поставьте их в духовку на десять минут при 180 градусах.
- Подавать можно и теплыми, и охлажденными.
5. Помидоры в карамели с базиликом
Ингредиенты:
- маленькие помидоры (черри) — 300 г
- сахар — 100 г
- вода — 50 мл
- лимонный сок — 1 ч. л.
- свежий базилик — несколько листьев
Способ приготовления:
- Помидоры наколите вилкой и обдайте кипятком, чтобы снять кожицу.
- В кастрюле растопите сахар с водой и лимонным соком до карамельного цвета.
- Добавьте помидоры и томите пять–семь минут.
- Подавайте как холодный десерт с листьями базилика.
6. Жареные зеленые помидоры
Ингредиенты:
- зеленые помидоры — 500 г
- кукурузная мука — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- соль — по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Нарежьте зеленые помидоры кольцами.
- Обмакните в яйцо, затем в муку.
- Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
- Подавайте с острым соусом как закуску или как гарнир к мясу.
7. Томатный тарт с сыром
Ингредиенты для теста:
- мука — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- соль — щепотка
Начинка:
- свежие помидоры — 400 г
- сыр твердый — 150 г
- яйца — 2 шт.
- сметана — 2 ст. л.
- зелень, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Замесите песочное тесто и охладите его.
- Раскатайте в форму, запекайте десять минут при 180 градусах.
- Сверху выложите ломтики помидоров, залейте смесью из яиц, сметаны и тертого сыра.
- Запекайте еще 20–25 минут.
8. Домашняя томатная аджика без варки
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг
- чеснок — 2 головки
- острый перец — 2–3 шт.
- болгарский перец — 1 кг
- соль — 2 ст. л.
- уксус 9% — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Все овощи прокрутите через мясорубку.
- Добавьте соль и уксус.
- Перемешайте, разлейте по чистым банкам.
- Храните в холодильнике.
9. Фриттата с томатами и кабачками
Ингредиенты
- яйца — 6 шт
- помидоры — 4 шт
- кабачок — 1 шт
- сыр твердый — 100 г
- масло — для жарки
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте овощи, обжарьте.
- Взбейте яйца с солью, добавьте натертый сыр.
- Влейте в сковороду, готовьте 10–12 минут под крышкой.
- Подавать можно и горячей, и остывшей.
Помидоры — не только основа салатов и заготовок. Не бойтесь использовать томаты в непривычных форматах: сладких, мучных или молочных. Приятного аппетита!
