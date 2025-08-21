Помидоры ведрами и их некуда девать: рецепты, которые выручат

Август — время обильного урожая помидоров. Когда ящики с томатами заполняют веранды и балконы, приходится искать способы, как не дать урожаю пропасть. «‎Рамблер» сделал подборку рецептов для тех, кто уже наелся спелых плодов и накормил всех соседей.

1. Пряные запеченные помидоры

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг

чеснок — 4 зубчика

оливковое масло — 3 ст. л.

розмарин — 1 ч. л.

тимьян — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте помидоры пополам, выложите на противень срезом вверх. Посыпьте измельченным чесноком, добавьте травы и немного соли. Полейте маслом. Запекайте при 160 градусах 1,5 часа. Подавайте к мясу или уберите в банку с маслом как заготовку.

2. Помидорный чатни с яблоками

Ингредиенты:

помидоры — 800 г

яблоки кислые — 2 шт.

лук — 1 шт.

имбирь — 1 ч. л.

сахар — 100 г

уксус яблочный — 100 мл

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте все мелкими кубиками. Сложите в кастрюлю, добавьте уксус, сахар и специи. Варите 40–50 минут до густоты. Разложите по стерильным банкам. Станет отличным дополнением к мясу, сыру, рису.

3. Томатный хлеб на закваске

Ингредиенты:

пюре из свежих помидоров — 300 мл

пшеничная мука — 500 г

закваска — 100 г

соль — 10 г

сахар — 1 ч. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Сделайте пюре из помидоров — снимите кожицу, уберите семена, пробейте мякоть блендером. Смешайте все ингредиенты. Замесите тесто и оставьте его на три–четыре часа для брожения. Переместите в форму и дайте расстояться еще час. Выпекайте при 200 градусах 40–50 минут.

4. Запеченные помидоры с творожным муссом

Ингредиенты:

крупные мясистые помидоры — 4 шт.

творог — 200 г

йогурт натуральный — 2 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

соль, перец — по вкусу

зелень — по желанию

Способ приготовления:

Срежьте верхушки у помидоров, аккуратно удалите мякоть. Смешайте творог с йогуртом, измельченным чесноком и солью. Начините помидоры и поставьте их в духовку на десять минут при 180 градусах. Подавать можно и теплыми, и охлажденными.

5. Помидоры в карамели с базиликом

Ингредиенты:

маленькие помидоры (черри) — 300 г

сахар — 100 г

вода — 50 мл

лимонный сок — 1 ч. л.

свежий базилик — несколько листьев

Способ приготовления:

Помидоры наколите вилкой и обдайте кипятком, чтобы снять кожицу. В кастрюле растопите сахар с водой и лимонным соком до карамельного цвета. Добавьте помидоры и томите пять–семь минут. Подавайте как холодный десерт с листьями базилика.

6. Жареные зеленые помидоры

Ингредиенты:

зеленые помидоры — 500 г

кукурузная мука — 100 г

яйцо — 1 шт.

соль — по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

Нарежьте зеленые помидоры кольцами. Обмакните в яйцо, затем в муку. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки. Подавайте с острым соусом как закуску или как гарнир к мясу.

7. Томатный тарт с сыром

Ингредиенты для теста:

мука — 200 г

сливочное масло — 100 г

яйцо — 1 шт.

соль — щепотка

Начинка:

свежие помидоры — 400 г

сыр твердый — 150 г

яйца — 2 шт.

сметана — 2 ст. л.

зелень, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Замесите песочное тесто и охладите его. Раскатайте в форму, запекайте десять минут при 180 градусах. Сверху выложите ломтики помидоров, залейте смесью из яиц, сметаны и тертого сыра. Запекайте еще 20–25 минут.

8. Домашняя томатная аджика без варки

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг

чеснок — 2 головки

острый перец — 2–3 шт.

болгарский перец — 1 кг

соль — 2 ст. л.

уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Все овощи прокрутите через мясорубку. Добавьте соль и уксус. Перемешайте, разлейте по чистым банкам. Храните в холодильнике.

9. Фриттата с томатами и кабачками

Ингредиенты

яйца — 6 шт

помидоры — 4 шт

кабачок — 1 шт

сыр твердый — 100 г

масло — для жарки

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте овощи, обжарьте. Взбейте яйца с солью, добавьте натертый сыр. Влейте в сковороду, готовьте 10–12 минут под крышкой. Подавать можно и горячей, и остывшей.

Помидоры — не только основа салатов и заготовок. Не бойтесь использовать томаты в непривычных форматах: сладких, мучных или молочных. Приятного аппетита!

