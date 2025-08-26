Лепешки на сковороде с кабачками и белым вином: рецепт

Домашние лепешки всегда выручают, когда хочется приготовить что-то быстрое и простое. В летний сезон особенно интересны варианты с овощами. «‎Рамблер» поделится необычным рецептом.

Почему стоит добавить кабачки?

Кабачки в тесте выполняют сразу несколько функций. Они делают структуру мягкой, при этом тесто остается пышным даже без дрожжей. Этот овощ удерживает влагу, поэтому лепешки не пересыхают и дольше остаются свежими. Кроме того, он отличается приятным вкусом, который хорошо сочетается со специями и зеленью.

Роль белого вина

Белое вино в кулинарии используется не только для соусов и маринадов — в тесте оно работает как мягкий разрыхлитель, облегчая структуру. Лепешки с вином получаются тонкими, с легкой золотистой корочкой. При нагревании спирт испаряется, остается лишь тонкий аромат.

Десять блюд из кабачков: быстро и дешево

Рецепт лепешек с кабачками и белым вином

Ингредиенты:

кабачок — 1 средний

мука — 300 г

белое сухое вино — 100 мл

вода — 50 мл

масло оливковое — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

зелень укропа или петрушки — небольшой пучок

Способ приготовления:

Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. В миске смешайте кабачок, белое вино, воду, масло и соль. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Вмешайте рубленую зелень. Разделите тесто на небольшие куски, раскатайте в тонкие лепешки. Обжаривайте на сухой сковороде по две–три минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Варианты начинки

Хотя лепешки с кабачком и вином вкусны сами по себе, их все же можно по желанию дополнить начинкой:

натертым сыром, который расплавится при жарке,

мелко нарезанным зеленым луком,

мягким творогом с чесноком,

ломтиками свежих помидоров.

Советы по приготовлению

Если хотите более хрустящую текстуру, используйте чуть больше вина и меньше воды. Для того, чтобы сделать их мягче, часть муки замените манкой. Лепешки можно готовить на гриле, чтобы появился копченый аромат. Чтобы заготовить их впрок, тесто храните в холодильнике до суток.

С чем подавать лепешки?

Готовые лепешки можно подавать горячими с соусом на основе сметаны, чеснока и зелени. Они подходят к супам, мясу, овощным рагу. Также они станут отличным перекусом, который можно взять с собой на работу или в поездку.

Лепешки с кабачками и белым вином — простой способ разнообразить летнее меню. Несколько базовых ингредиентов и полчаса времени — и на столе домашние лепешки, которые приятно удивят всю семью.

