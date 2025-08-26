Лепешки на сковороде с кабачками и белым вином: рецепт
Домашние лепешки всегда выручают, когда хочется приготовить что-то быстрое и простое. В летний сезон особенно интересны варианты с овощами. «Рамблер» поделится необычным рецептом.
Почему стоит добавить кабачки?
Кабачки в тесте выполняют сразу несколько функций. Они делают структуру мягкой, при этом тесто остается пышным даже без дрожжей. Этот овощ удерживает влагу, поэтому лепешки не пересыхают и дольше остаются свежими. Кроме того, он отличается приятным вкусом, который хорошо сочетается со специями и зеленью.
Роль белого вина
Белое вино в кулинарии используется не только для соусов и маринадов — в тесте оно работает как мягкий разрыхлитель, облегчая структуру. Лепешки с вином получаются тонкими, с легкой золотистой корочкой. При нагревании спирт испаряется, остается лишь тонкий аромат.
Десять блюд из кабачков: быстро и дешево
Рецепт лепешек с кабачками и белым вином
Ингредиенты:
- кабачок — 1 средний
- мука — 300 г
- белое сухое вино — 100 мл
- вода — 50 мл
- масло оливковое — 2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- зелень укропа или петрушки — небольшой пучок
Способ приготовления:
- Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок.
- В миске смешайте кабачок, белое вино, воду, масло и соль.
- Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.
- Вмешайте рубленую зелень.
- Разделите тесто на небольшие куски, раскатайте в тонкие лепешки.
- Обжаривайте на сухой сковороде по две–три минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Варианты начинки
Хотя лепешки с кабачком и вином вкусны сами по себе, их все же можно по желанию дополнить начинкой:
- натертым сыром, который расплавится при жарке,
- мелко нарезанным зеленым луком,
- мягким творогом с чесноком,
- ломтиками свежих помидоров.
Советы по приготовлению
- Если хотите более хрустящую текстуру, используйте чуть больше вина и меньше воды.
- Для того, чтобы сделать их мягче, часть муки замените манкой.
- Лепешки можно готовить на гриле, чтобы появился копченый аромат.
- Чтобы заготовить их впрок, тесто храните в холодильнике до суток.
С чем подавать лепешки?
Готовые лепешки можно подавать горячими с соусом на основе сметаны, чеснока и зелени. Они подходят к супам, мясу, овощным рагу. Также они станут отличным перекусом, который можно взять с собой на работу или в поездку.
Лепешки с кабачками и белым вином — простой способ разнообразить летнее меню. Несколько базовых ингредиентов и полчаса времени — и на столе домашние лепешки, которые приятно удивят всю семью.
Ранее мы писали, как приготовить пасту из кабачков — лучшую замену макаронам.