Пять высокобелковых салатов для похудения

Белковые салаты помогают снизить вес, надолго сохраняя чувство сытости. В их состав обычно входят отварное мясо, рыба, бобовые, творог, яйца. Такие блюда просты в приготовлении и подходят для ежедневного рациона. «Рамблер» собрал рецепты белковых салатов, которые поддержат фигуру и разнообразят питание.

© NelliSyr/iStock.com

1. Салат с куриной грудкой и огурцом

Ингредиенты:

куриная грудка — 200 г

яйцо — 2 шт.

огурец свежий — 1 шт.

йогурт без добавок — 3 ст. л.

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите куриную грудку и яйца. Остудите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте мелкими кусочками, зелень измельчите. Смешайте все продукты, заправьте йогуртом. Посолите по вкусу и подавайте охлажденным.

2. Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты:

тунец в собственном соку — 1 банка

фасоль красная отварная — 150 г

яйцо — 1 шт.

лук красный — 0,5 шт.

зелень — по вкусу

масло оливковое — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Тунец разомните вилкой, фасоль промойте и обсушите. Яйцо отварите и нарежьте кубиками. Лук порежьте тонкими полукольцами. Смешайте все продукты в салатнице, добавьте зелень и заправьте оливковым маслом.

3. Салат с индейкой и шпинатом

Ингредиенты:

филе индейки — 200 г

шпинат свежий — 100 г

помидоры черри — 6 шт.

яйцо перепелиное — 4 шт.

масло оливковое — 2 ст. л.

сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Филе индейки отварите или запеките без кожи. Нарежьте кусочками. Яйца сварите вкрутую и разрежьте пополам. Выложите на тарелку шпинат, сверху — индейку, черри и яйца. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.

4. Салат с креветками и авокадо

© tasha_lyubina/iStock.com

Ингредиенты:

креветки очищенные — 200 г

авокадо — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

огурец свежий — 1 шт.

йогурт натуральный — 2 ст. л.

укроп — по вкусу

Способ приготовления:

Креветки отварите три–четыре минуты и остудите. Авокадо и огурец нарежьте кубиками. Яйцо сварите, очистите и нарежьте дольками. Смешайте ингредиенты, добавьте йогурт и посыпьте укропом.

5. Салат с творогом и зеленью

© DronG/iStock.com

Ингредиенты:

творог нежирный — 200 г

яйцо — 1 шт.

укроп и петрушка — по вкусу

огурец свежий — 1 шт.

масло оливковое — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Творог разомните вилкой. Добавьте нарезанный огурец и зелень. Яйцо сварите и натрите на терке. Смешайте все ингредиенты и заправьте оливковым маслом.

Белковые салаты обеспечивают организм нужным количеством белка и витаминов и при этом остаются легкими. Рецепты можно менять: добавлять разные овощи, зелень и нежирные соусы. Такой подход делает питание разнообразным и помогает держать вес под контролем.

