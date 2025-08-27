Пять высокобелковых салатов для похудения

Белковые салаты помогают снизить вес, надолго сохраняя чувство сытости. В их состав обычно входят отварное мясо, рыба, бобовые, творог, яйца. Такие блюда просты в приготовлении и подходят для ежедневного рациона. «Рамблер» собрал рецепты белковых салатов, которые поддержат фигуру и разнообразят питание.

1. Салат с куриной грудкой и огурцом

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 200 г
  • яйцо — 2 шт.
  • огурец свежий — 1 шт.
  • йогурт без добавок — 3 ст. л.
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите куриную грудку и яйца.
  2. Остудите и нарежьте кубиками.
  3. Огурец нарежьте мелкими кусочками, зелень измельчите.
  4. Смешайте все продукты, заправьте йогуртом.
  5. Посолите по вкусу и подавайте охлажденным.

2. Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку — 1 банка
  • фасоль красная отварная — 150 г
  • яйцо — 1 шт.
  • лук красный — 0,5 шт.
  • зелень — по вкусу
  • масло оливковое — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Тунец разомните вилкой, фасоль промойте и обсушите.
  2. Яйцо отварите и нарежьте кубиками.
  3. Лук порежьте тонкими полукольцами.
  4. Смешайте все продукты в салатнице, добавьте зелень и заправьте оливковым маслом.

3. Салат с индейкой и шпинатом

Ингредиенты:

  • филе индейки — 200 г
  • шпинат свежий — 100 г
  • помидоры черри — 6 шт.
  • яйцо перепелиное — 4 шт.
  • масло оливковое — 2 ст. л.
  • сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Филе индейки отварите или запеките без кожи.
  2. Нарежьте кусочками.
  3. Яйца сварите вкрутую и разрежьте пополам.
  4. Выложите на тарелку шпинат, сверху — индейку, черри и яйца.
  5. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.

4. Салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • креветки очищенные — 200 г
  • авокадо — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • огурец свежий — 1 шт.
  • йогурт натуральный — 2 ст. л.
  • укроп — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Креветки отварите три–четыре минуты и остудите.
  2. Авокадо и огурец нарежьте кубиками.
  3. Яйцо сварите, очистите и нарежьте дольками.
  4. Смешайте ингредиенты, добавьте йогурт и посыпьте укропом.

5. Салат с творогом и зеленью

Ингредиенты:

  • творог нежирный — 200 г
  • яйцо — 1 шт.
  • укроп и петрушка — по вкусу
  • огурец свежий — 1 шт.
  • масло оливковое — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Творог разомните вилкой.
  2. Добавьте нарезанный огурец и зелень.
  3. Яйцо сварите и натрите на терке.
  4. Смешайте все ингредиенты и заправьте оливковым маслом.

Белковые салаты обеспечивают организм нужным количеством белка и витаминов и при этом остаются легкими. Рецепты можно менять: добавлять разные овощи, зелень и нежирные соусы. Такой подход делает питание разнообразным и помогает держать вес под контролем.

