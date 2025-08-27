Пять высокобелковых салатов для похудения
Белковые салаты помогают снизить вес, надолго сохраняя чувство сытости. В их состав обычно входят отварное мясо, рыба, бобовые, творог, яйца. Такие блюда просты в приготовлении и подходят для ежедневного рациона. «Рамблер» собрал рецепты белковых салатов, которые поддержат фигуру и разнообразят питание.
1. Салат с куриной грудкой и огурцом
Ингредиенты:
- куриная грудка — 200 г
- яйцо — 2 шт.
- огурец свежий — 1 шт.
- йогурт без добавок — 3 ст. л.
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите куриную грудку и яйца.
- Остудите и нарежьте кубиками.
- Огурец нарежьте мелкими кусочками, зелень измельчите.
- Смешайте все продукты, заправьте йогуртом.
- Посолите по вкусу и подавайте охлажденным.
2. Салат с тунцом и фасолью
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку — 1 банка
- фасоль красная отварная — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- лук красный — 0,5 шт.
- зелень — по вкусу
- масло оливковое — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Тунец разомните вилкой, фасоль промойте и обсушите.
- Яйцо отварите и нарежьте кубиками.
- Лук порежьте тонкими полукольцами.
- Смешайте все продукты в салатнице, добавьте зелень и заправьте оливковым маслом.
3. Салат с индейкой и шпинатом
Ингредиенты:
- филе индейки — 200 г
- шпинат свежий — 100 г
- помидоры черри — 6 шт.
- яйцо перепелиное — 4 шт.
- масло оливковое — 2 ст. л.
- сок лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Филе индейки отварите или запеките без кожи.
- Нарежьте кусочками.
- Яйца сварите вкрутую и разрежьте пополам.
- Выложите на тарелку шпинат, сверху — индейку, черри и яйца.
- Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.
4. Салат с креветками и авокадо
© tasha_lyubina/iStock.com
Ингредиенты:
- креветки очищенные — 200 г
- авокадо — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- огурец свежий — 1 шт.
- йогурт натуральный — 2 ст. л.
- укроп — по вкусу
Способ приготовления:
- Креветки отварите три–четыре минуты и остудите.
- Авокадо и огурец нарежьте кубиками.
- Яйцо сварите, очистите и нарежьте дольками.
- Смешайте ингредиенты, добавьте йогурт и посыпьте укропом.
5. Салат с творогом и зеленью
© DronG/iStock.com
Ингредиенты:
- творог нежирный — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- укроп и петрушка — по вкусу
- огурец свежий — 1 шт.
- масло оливковое — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Творог разомните вилкой.
- Добавьте нарезанный огурец и зелень.
- Яйцо сварите и натрите на терке.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте оливковым маслом.
Белковые салаты обеспечивают организм нужным количеством белка и витаминов и при этом остаются легкими. Рецепты можно менять: добавлять разные овощи, зелень и нежирные соусы. Такой подход делает питание разнообразным и помогает держать вес под контролем.
