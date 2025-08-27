Диетический и быстрый «Наполеон» из лаваша: рецепт

Классический торт «Наполеон» делается из слоеного теста и на его приготовления уходит несколько часов. Но есть упрощенный вариант, который не требует долгого раскатывания и выпечки. «‎Рамблер» расскажет, как приготовить такой торт дома.

© AegeanBlue/iStock.com

В чем особенность рецепта?

Главная секрет кроется в замене слоеного теста армянским лавашем. Листы лаваша легко подсушить в духовке или на сковороде до хрустящей корочки, а затем промазать их кремом. В результате получается десерт, который внешне и по вкусу напоминает «Наполеон», но готовится значительно быстрее.

Кроме того, «Наполеон» из лаваша получается менее калорийным, чем классический торт. В нем нет жирного слоеного теста, которое готовят с большим количеством масла, а тонкие листы лаваша сами по себе легче и содержат меньше жиров. В среднем разница составляет примерно 100–150 ккал на 100 г в пользу варианта с лавашом.

Рецепт диетического «Наполеона» из лаваша

Ингредиенты:

лаваш — 4–5 листов

молоко — 500 мл

сахар — 150 г

яйцо — 2 шт.

мука — 2 ст. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

масло сливочное — 50 г

Торт-мороженое: лучшие домашние рецепты

Приготовление крема:

В миске взбейте яйца с сахаром и мукой. Постепенно влейте молоко, хорошо размешивая. Поставьте смесь на медленный огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Когда крем станет густым, снимите с плиты и добавьте ванильный сахар. В конце положите сливочное масло и перемешайте до однородности. Крем должен получиться нежным и плотным.

Подготовка лаваша:

Каждый лист лаваша разрежьте на круглые заготовки по размеру будущего торта. Удобно использовать крышку от кастрюли или большую тарелку как шаблон. Заготовки подсушите: можно быстро обжарить на сухой сковороде или подсушить в духовке при 180 градусах до золотистого цвета. Один лист оставьте для крошки.

Сборка торта:

На плоское блюдо положите первый корж из лаваша, смажьте теплым кремом. Сверху накройте следующим коржом и снова промажьте кремом. Таким образом соберите весь торт. Последний слой должен быть кремовым. Лаваш, который оставили, измельчите в крошку и обсыпьте верх и бока торта.

Как подавать?

Собранный торт уберите в холодильник минимум на шесть–восемь часов. За это время лаваш пропитается кремом и станет мягким, но сохранит легкую слоистость. Перед подачей торт можно украсить орехами, шоколадной стружкой или ягодами.

Дополнительные опции

Для более насыщенного вкуса в крем можно добавить сгущенное молоко или немного сливок. Часто используют сметанный крем: сметана взбивается с сахаром и быстро пропитывает коржи. Лаваш можно подсушить сильнее, тогда торт будет более хрустящим. В качестве прослойки иногда добавляют бананы, клубнику или орехи.

«Наполеон» из лаваша — это быстрый способ приготовить любимый десерт с меньшей калорийностью. Он не требует долгой работы с тестом, а вкус получается очень похожим на классический вариант. Такой торт отлично впишется и в повседневный рацион, и на праздничный стол.

Ранее мы делились рецептами желейные тортов, которые станут идеальным решением для тех, кто устал от бисквитов.