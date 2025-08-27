Диетический и быстрый «Наполеон» из лаваша: рецепт
Классический торт «Наполеон» делается из слоеного теста и на его приготовления уходит несколько часов. Но есть упрощенный вариант, который не требует долгого раскатывания и выпечки. «Рамблер» расскажет, как приготовить такой торт дома.
В чем особенность рецепта?
Главная секрет кроется в замене слоеного теста армянским лавашем. Листы лаваша легко подсушить в духовке или на сковороде до хрустящей корочки, а затем промазать их кремом. В результате получается десерт, который внешне и по вкусу напоминает «Наполеон», но готовится значительно быстрее.
Кроме того, «Наполеон» из лаваша получается менее калорийным, чем классический торт. В нем нет жирного слоеного теста, которое готовят с большим количеством масла, а тонкие листы лаваша сами по себе легче и содержат меньше жиров. В среднем разница составляет примерно 100–150 ккал на 100 г в пользу варианта с лавашом.
Рецепт диетического «Наполеона» из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш — 4–5 листов
- молоко — 500 мл
- сахар — 150 г
- яйцо — 2 шт.
- мука — 2 ст. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- масло сливочное — 50 г
Приготовление крема:
- В миске взбейте яйца с сахаром и мукой.
- Постепенно влейте молоко, хорошо размешивая.
- Поставьте смесь на медленный огонь и варите до загустения, постоянно помешивая.
- Когда крем станет густым, снимите с плиты и добавьте ванильный сахар.
- В конце положите сливочное масло и перемешайте до однородности.
- Крем должен получиться нежным и плотным.
Подготовка лаваша:
- Каждый лист лаваша разрежьте на круглые заготовки по размеру будущего торта. Удобно использовать крышку от кастрюли или большую тарелку как шаблон.
- Заготовки подсушите: можно быстро обжарить на сухой сковороде или подсушить в духовке при 180 градусах до золотистого цвета.
- Один лист оставьте для крошки.
Сборка торта:
- На плоское блюдо положите первый корж из лаваша, смажьте теплым кремом.
- Сверху накройте следующим коржом и снова промажьте кремом. Таким образом соберите весь торт.
- Последний слой должен быть кремовым.
- Лаваш, который оставили, измельчите в крошку и обсыпьте верх и бока торта.
Как подавать?
Собранный торт уберите в холодильник минимум на шесть–восемь часов. За это время лаваш пропитается кремом и станет мягким, но сохранит легкую слоистость. Перед подачей торт можно украсить орехами, шоколадной стружкой или ягодами.
Дополнительные опции
- Для более насыщенного вкуса в крем можно добавить сгущенное молоко или немного сливок.
- Часто используют сметанный крем: сметана взбивается с сахаром и быстро пропитывает коржи.
- Лаваш можно подсушить сильнее, тогда торт будет более хрустящим.
- В качестве прослойки иногда добавляют бананы, клубнику или орехи.
«Наполеон» из лаваша — это быстрый способ приготовить любимый десерт с меньшей калорийностью. Он не требует долгой работы с тестом, а вкус получается очень похожим на классический вариант. Такой торт отлично впишется и в повседневный рацион, и на праздничный стол.
