Рецепты чебуреков, которые не навредят фигуре

Чебуреки традиционно считаются калорийным блюдом. Их жарят в масле, используют жирное мясо и белую муку, поэтому они быстро прибавляют лишние килограммы. Но при желании можно приготовить более легкие варианты, которые подойдут тем, кто следит за питанием. «Рамблер» расскажет, как сделать чебуреки вкусными и при этом не прибавить в весе.

© Olha_Afanasieva/iStock.com

В отличие от классического варианта, где калорийность может достигать 350–400 ккал на 100 г, легкие чебуреки содержат около 180–220 ккал. В них меньше жира, больше клетчатки и белка. Они легче усваиваются, не перегружают желудок и помогают сохранить чувство сытости надолго.

Чтобы чебуреки стали менее калорийными, достаточно изменить три вещи: тесто, начинку и способ приготовления. Вместо пшеничной муки можно взять цельнозерновую или смешать ее с овсяной. Жирное мясо заменить индейкой, куриной грудкой или постной говядиной. А жарку в масле сменить на выпекание в духовке, приготовление на сухой сковороде или на пару.

1. Чебуреки с куриной грудкой и зеленью

Ингредиенты:

мука цельнозерновая — 250 г

вода — 120 мл

масло растительное — 1 ст. л.

куриная грудка — 200 г

лук — 1 шт.

укроп, петрушка — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Замесите тесто из муки, воды и масла, дайте ему постоять 20 минут. Куриное филе измельчите, добавьте мелко нарезанный лук и зелень, приправьте солью и перцем. Раскатайте тесто, вырежьте круги, положите начинку и защипните края. Выпекайте при 200 градусах около 15 минут или обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки.

2. Чебуреки с индейкой и овощами

Ингредиенты:

мука пшеничная и овсяная — по 150 г

яйцо — 1 шт.

вода — 100 мл

филе индейки — 250 г

морковь — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

лук — 1 шт.

соль, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Из муки, яйца и воды замесите тесто, оставьте его на 15 минут. Филе индейки измельчите, добавьте натертую морковь и мелко нарезанный перец с луком. Перемешайте, приправьте специями. Сформируйте чебуреки, смажьте их яйцом и запеките в духовке при 190 градусах около 20 минут.

3. Чебуреки с творогом и зеленью

Ингредиенты:

мука цельнозерновая — 200 г

кефир нежирный — 150 мл

сода — 0,5 ч. л.

творог нежирный — 200 г

зелень — по вкусу

соль — щепотка

Способ приготовления:

Смешайте муку с кефиром и содой, замесите мягкое тесто. Начинку сделайте из творога и зелени. Сформируйте чебуреки, смажьте поверхность водой и выпекайте в духовке при 200 градусах 15–20 минут.

4. Чебуреки на пару

Если хочется совсем диетического варианта, можно приготовить чебуреки на пару. Для теста используйте цельнозерновую муку и воду, а для начинки — курицу или овощи. Готовьте в пароварке 20–25 минут. Такие чебуреки сохранят сочность без лишнего жира.

Таким образом, чебуреки могут быть не только вкусным, но и относительно легким блюдом. Если заменить жирное мясо постным, использовать цельнозерновое тесто и готовить в духовке или на пару, калорийность снижается почти вдвое. Это идеальный вариант для тех, кто хочет побаловать себя любимой выпечкой, но при этом сохранить фигуру.

