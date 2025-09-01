Маринованные кабачки за два часа: рецепт
Каждый год в конце августа, когда сезон сезон кабачков на исходе, они заполоняют буквально каждый прилавок. Идеальный способ использовать урожай — приготовить острую закуску из тонко нарезанных кабачков, чеснока и зелени. Никаких сложных ингредиентов, минимум времени — и результат уже через пару часов. Рецепт — в материале «Рамблера».
Рецепт маринованных кабачков
Ингредиенты
- кабачки — 2 шт.
- чеснок — 4 зубчика
- укроп — ½ пучка
- петрушка — ½ пучка
- соль — 1 ч.л.
- сахар — 1 ст.л.
- уксус 9% — 2 ст.л.
- масло растительное без запаха — 3 ст.л.
- черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления
Подготовка:
- Вымойте и обсушите кабачки.
- Нарежьте их тонкими кружками.
- Если кабачки молодые, кожуру можно не срезать. Если же она жесткая — обязательно удалите.
- Сложите кабачки в глубокую миску, добавьте соль, перемешайте руками и оставьте на 20 минут. За это время они станут мягче и пустят сок.
Избавление от жидкости:
- Слейте лишнюю влагу.
- Когда кабачки отдали сок, аккуратно слейте его и немного отожмите овощи руками. Делайте это осторожно, чтобы они не превратились в кашу. Задача — убрать лишнюю жидкость, но сохранить текстуру.
Приготовление маринада:
- Мелко нарежьте укроп и петрушку.
- Очистите чеснок и натрите его на мелкой терке или раздавите через пресс.
- В отдельной миске соедините уксус, сахар, масло, зелень, чеснок и молотый перец.
- Хорошо размешайте. Убедитесь, что сахар растворился.
Завершение приготовления:
- Сложите кабачки обратно в чистую сухую миску. Залейте их маринадом. Перемешайте руками или ложкой так, чтобы каждый ломтик был покрыт ароматной заправкой.
- Дайте настояться. Накройте миску крышкой или затяните пищевой пленкой.
- Уберите в холодильник на два часа — этого времени достаточно, чтобы кабачки пропитались и стали хрустящими.
Подача:
- Перед подачей достаньте кабачки из холодильника, снова аккуратно перемешайте. Переложите в глубокую тарелку.
- Посыпьте сверху свежей зеленью.
- Подавайте охлажденными, как самостоятельную закуску или как гарнир к мясу, птице, картошке или просто с хлебом.
Полезные советы
- Кабачки нарезайте одинаково тонко — так они промаринуются равномерно.
- Если хотите более острый вкус — добавьте щепотку красного перца.
- Чтобы вкус был мягче, часть уксуса замените лимонным соком.
- Храните кабачки в холодильнике в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой — они сохранят вкус и текстуру до трех дней.
Маринованные кабачки в ароматной заливке — беспроигрышная идея, когда нет времени возиться с заготовками. Съедаются они куда быстрее, чем готовятся. Так что, если кабачков много — делайте сразу двойную порцию.
