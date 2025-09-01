Маринованные кабачки за два часа: рецепт

Каждый год в конце августа, когда сезон сезон кабачков на исходе, они заполоняют буквально каждый прилавок. Идеальный способ использовать урожай — приготовить острую закуску из тонко нарезанных кабачков, чеснока и зелени. Никаких сложных ингредиентов, минимум времени — и результат уже через пару часов. Рецепт — в материале «‎Рамблера».

Рецепт маринованных кабачков

Ингредиенты

кабачки — 2 шт.

чеснок — 4 зубчика

укроп — ½ пучка

петрушка — ½ пучка

соль — 1 ч.л.

сахар — 1 ст.л.

уксус 9% — 2 ст.л.

масло растительное без запаха — 3 ст.л.

черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления

Подготовка:

Вымойте и обсушите кабачки. Нарежьте их тонкими кружками. Если кабачки молодые, кожуру можно не срезать. Если же она жесткая — обязательно удалите. Сложите кабачки в глубокую миску, добавьте соль, перемешайте руками и оставьте на 20 минут. За это время они станут мягче и пустят сок.

Избавление от жидкости:

Слейте лишнюю влагу. Когда кабачки отдали сок, аккуратно слейте его и немного отожмите овощи руками. Делайте это осторожно, чтобы они не превратились в кашу. Задача — убрать лишнюю жидкость, но сохранить текстуру.

Приготовление маринада:

Мелко нарежьте укроп и петрушку. Очистите чеснок и натрите его на мелкой терке или раздавите через пресс. В отдельной миске соедините уксус, сахар, масло, зелень, чеснок и молотый перец. Хорошо размешайте. Убедитесь, что сахар растворился.

Завершение приготовления:

Сложите кабачки обратно в чистую сухую миску. Залейте их маринадом. Перемешайте руками или ложкой так, чтобы каждый ломтик был покрыт ароматной заправкой. Дайте настояться. Накройте миску крышкой или затяните пищевой пленкой. Уберите в холодильник на два часа — этого времени достаточно, чтобы кабачки пропитались и стали хрустящими.

Подача:

Перед подачей достаньте кабачки из холодильника, снова аккуратно перемешайте. Переложите в глубокую тарелку. Посыпьте сверху свежей зеленью. Подавайте охлажденными, как самостоятельную закуску или как гарнир к мясу, птице, картошке или просто с хлебом.

Полезные советы

Кабачки нарезайте одинаково тонко — так они промаринуются равномерно.

Если хотите более острый вкус — добавьте щепотку красного перца.

Чтобы вкус был мягче, часть уксуса замените лимонным соком.

Храните кабачки в холодильнике в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой — они сохранят вкус и текстуру до трех дней.

Маринованные кабачки в ароматной заливке — беспроигрышная идея, когда нет времени возиться с заготовками. Съедаются они куда быстрее, чем готовятся. Так что, если кабачков много — делайте сразу двойную порцию.

