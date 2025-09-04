Голубцы: шесть необычных вариантов начинки

Катерина Саломе

В русской кухне голубцы принято готовить с мясом и рисом. Однако это не единственная комбинация начинки, которая будет хорошо сочетаться с капустными листьями. «‎Рамблер» собрал шесть необычных вариантов, которые помогут по-новому взглянуть на привычное блюдо.

1. Голубцы с киноа и шпинатом

Ингредиенты:

  • капустные листья — 8–10 шт.
  • киноа — 150 г
  • шпинат свежий — 150 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Киноа промойте и варите в подсоленной воде (300 мл) около 15 минут до готовности. Остудите.
  2. Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
  3. Добавьте шпинат, перемешайте и готовьте еще пару минут, пока листья не уменьшатся в объеме.
  4. Смешайте овощи с киноа, приправьте солью и перцем.
  5. Капустные листья бланшируйте кипятком две–три минуты, затем обсушите.
  6. На каждый лист положите ложку начинки, сверните конвертом.
  7. Сложите голубцы в кастрюлю, влейте 200 мл воды, добавьте лавровый лист.
  8. Тушите под крышкой на медленном огне 30–35 минут.

2. Голубцы с чечевицей и грибами

Ингредиенты:

  • капустные листья — 8–10 шт.
  • чечевица зеленая или коричневая — 200 г
  • шампиньоны — 250 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • соль, перец, паприка — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чечевицу промойте и отварите в подсоленной воде 20–25 минут.
  2. Шампиньоны нарежьте мелкими кубиками и обжаривайте на сухой сковороде, пока не испарится влага.
  3. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте пять–шесть минут.
  4. Вмешайте томатную пасту и специи, перемешайте.
  5. Смешайте овощи с готовой чечевицей.
  6. Листья капусты бланшируйте три–четыре минуты и обсушите.
  7. На каждый лист выложите начинку, сверните плотным рулетиком.
  8. Переложите голубцы в форму, полейте томатным соусом (разбавьте пасту водой, добавьте соль и специи).
  9. Запекайте при 180 °C 35–40 минут.

3. Голубцы с курицей и гречкой

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г
  • гречка — 150 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • капустные листья — 10 шт.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу измельчите в мясорубке или блендере.
  2. Гречку промойте и сварите до готовности.
  3. Лук и морковь нарежьте и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Смешайте курицу, гречку, овощи, добавьте яйцо, приправьте солью и перцем.
  5. Капустные листья ошпарьте, утолщенные жилки срежьте ножом.
  6. Заверните фарш в листья, свернув края внутрь.
  7. Выложите голубцы в кастрюлю слоями, влейте воду так, чтобы она слегка покрывала верх.
  8. Тушите на медленном огне 40 минут.

4. Голубцы с рыбой и перловкой

Ингредиенты:

  • филе трески или судака — 300 г
  • перловая каша — 120 г
  • укроп — пучок
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • капустные листья — 8–10 шт.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком.
  2. Перловку хорошо промойте и варите до полуготовности.
  3. Смешайте рис с рыбой и измельченным укропом, приправьте.
  4. Листья капусты подготовьте — опустите в кипяток на две минуты.
  5. Выложите начинку, сверните листы рулетиками.
  6. Сложите голубцы в форму, влейте 100 мл воды, немного масла.
  7. Накройте крышкой или фольгой, запекайте при 180 °C около 30 минут.

5. Голубцы с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • капустные листья — 8–10 шт.
  • кабачок — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • сыр твердый — 70 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Овощи нарежьте мелкими кубиками.
  2. На сковороде обжаривайте пять минут лук и морковь, добавьте кабачок и перец.
  3. Потушите семь–восемь минут до мягкости, затем остудите.
  4. Добавьте тертый сыр, перемешайте.
  5. Подготовьте листья капусты — бланшируйте и просушите.
  6. На каждый лист выложите ложкой начинку, заверните рулетиком.
  7. Сложите голубцы в форму, сверху можно посыпать сыром.
  8. Запекайте при 180 °C 25 минут.

6. Голубцы с тыквой и орехами

Ингредиенты:

  • капустные листья — 8–10 шт.
  • тыква — 200 г
  • грецкие орехи — 50 г
  • кус-кус — 100 г
  • лук — 1 шт.
  • корица — щепотка
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите, натрите на крупной терке.
  2. Отварите кус-кус — он готовится в течение нескольких минут.
  3. Лук нарежьте и обжаривайте три–четыре минуты на сковороде.
  4. Добавьте тыкву, тушите до мягкости.
  5. Орехи подсушите и измельчите ножом.
  6. Смешайте тыкву, орехи и готовый кус-кус.
  7. Приправьте солью, перцем и щепоткой корицы.
  8. Капустные листья бланшируйте, снимите лишнюю влагу.
  9. Заверните начинку, сформируйте рулетики.
  10. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте овощным бульоном или водой.
  11. Тушите под крышкой 35 минут.

Такие голубцы можно подавать как горячее основное блюдо или как закуску для гостей — они никого не оставят равнодушными. Не бойтесь экспериментировать и, возможно, вы создадите свои, абсолютно новые, начинки.

