Голубцы: шесть необычных вариантов начинки
В русской кухне голубцы принято готовить с мясом и рисом. Однако это не единственная комбинация начинки, которая будет хорошо сочетаться с капустными листьями. «Рамблер» собрал шесть необычных вариантов, которые помогут по-новому взглянуть на привычное блюдо.
1. Голубцы с киноа и шпинатом
Ингредиенты:
- капустные листья — 8–10 шт.
- киноа — 150 г
- шпинат свежий — 150 г
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Киноа промойте и варите в подсоленной воде (300 мл) около 15 минут до готовности. Остудите.
- Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
- Добавьте шпинат, перемешайте и готовьте еще пару минут, пока листья не уменьшатся в объеме.
- Смешайте овощи с киноа, приправьте солью и перцем.
- Капустные листья бланшируйте кипятком две–три минуты, затем обсушите.
- На каждый лист положите ложку начинки, сверните конвертом.
- Сложите голубцы в кастрюлю, влейте 200 мл воды, добавьте лавровый лист.
- Тушите под крышкой на медленном огне 30–35 минут.
2. Голубцы с чечевицей и грибами
Ингредиенты:
- капустные листья — 8–10 шт.
- чечевица зеленая или коричневая — 200 г
- шампиньоны — 250 г
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- томатная паста — 1 ст. л.
- соль, перец, паприка — по вкусу
Способ приготовления:
- Чечевицу промойте и отварите в подсоленной воде 20–25 минут.
- Шампиньоны нарежьте мелкими кубиками и обжаривайте на сухой сковороде, пока не испарится влага.
- Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте пять–шесть минут.
- Вмешайте томатную пасту и специи, перемешайте.
- Смешайте овощи с готовой чечевицей.
- Листья капусты бланшируйте три–четыре минуты и обсушите.
- На каждый лист выложите начинку, сверните плотным рулетиком.
- Переложите голубцы в форму, полейте томатным соусом (разбавьте пасту водой, добавьте соль и специи).
- Запекайте при 180 °C 35–40 минут.
3. Голубцы с курицей и гречкой
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г
- гречка — 150 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- капустные листья — 10 шт.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу измельчите в мясорубке или блендере.
- Гречку промойте и сварите до готовности.
- Лук и морковь нарежьте и обжарьте до золотистого цвета.
- Смешайте курицу, гречку, овощи, добавьте яйцо, приправьте солью и перцем.
- Капустные листья ошпарьте, утолщенные жилки срежьте ножом.
- Заверните фарш в листья, свернув края внутрь.
- Выложите голубцы в кастрюлю слоями, влейте воду так, чтобы она слегка покрывала верх.
- Тушите на медленном огне 40 минут.
4. Голубцы с рыбой и перловкой
Ингредиенты:
- филе трески или судака — 300 г
- перловая каша — 120 г
- укроп — пучок
- лимонный сок — 1 ст. л.
- капустные листья — 8–10 шт.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком.
- Перловку хорошо промойте и варите до полуготовности.
- Смешайте рис с рыбой и измельченным укропом, приправьте.
- Листья капусты подготовьте — опустите в кипяток на две минуты.
- Выложите начинку, сверните листы рулетиками.
- Сложите голубцы в форму, влейте 100 мл воды, немного масла.
- Накройте крышкой или фольгой, запекайте при 180 °C около 30 минут.
5. Голубцы с овощами и сыром
Ингредиенты:
- капустные листья — 8–10 шт.
- кабачок — 1 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- сыр твердый — 70 г
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Овощи нарежьте мелкими кубиками.
- На сковороде обжаривайте пять минут лук и морковь, добавьте кабачок и перец.
- Потушите семь–восемь минут до мягкости, затем остудите.
- Добавьте тертый сыр, перемешайте.
- Подготовьте листья капусты — бланшируйте и просушите.
- На каждый лист выложите ложкой начинку, заверните рулетиком.
- Сложите голубцы в форму, сверху можно посыпать сыром.
- Запекайте при 180 °C 25 минут.
6. Голубцы с тыквой и орехами
Ингредиенты:
- капустные листья — 8–10 шт.
- тыква — 200 г
- грецкие орехи — 50 г
- кус-кус — 100 г
- лук — 1 шт.
- корица — щепотка
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву очистите, натрите на крупной терке.
- Отварите кус-кус — он готовится в течение нескольких минут.
- Лук нарежьте и обжаривайте три–четыре минуты на сковороде.
- Добавьте тыкву, тушите до мягкости.
- Орехи подсушите и измельчите ножом.
- Смешайте тыкву, орехи и готовый кус-кус.
- Приправьте солью, перцем и щепоткой корицы.
- Капустные листья бланшируйте, снимите лишнюю влагу.
- Заверните начинку, сформируйте рулетики.
- Выложите голубцы в кастрюлю, залейте овощным бульоном или водой.
- Тушите под крышкой 35 минут.
Такие голубцы можно подавать как горячее основное блюдо или как закуску для гостей — они никого не оставят равнодушными. Не бойтесь экспериментировать и, возможно, вы создадите свои, абсолютно новые, начинки.
