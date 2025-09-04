Голубцы: шесть необычных вариантов начинки

В русской кухне голубцы принято готовить с мясом и рисом. Однако это не единственная комбинация начинки, которая будет хорошо сочетаться с капустными листьями. «‎Рамблер» собрал шесть необычных вариантов, которые помогут по-новому взглянуть на привычное блюдо.

1. Голубцы с киноа и шпинатом

Ингредиенты:

капустные листья — 8–10 шт.

киноа — 150 г

шпинат свежий — 150 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Киноа промойте и варите в подсоленной воде (300 мл) около 15 минут до готовности. Остудите. Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте шпинат, перемешайте и готовьте еще пару минут, пока листья не уменьшатся в объеме. Смешайте овощи с киноа, приправьте солью и перцем. Капустные листья бланшируйте кипятком две–три минуты, затем обсушите. На каждый лист положите ложку начинки, сверните конвертом. Сложите голубцы в кастрюлю, влейте 200 мл воды, добавьте лавровый лист. Тушите под крышкой на медленном огне 30–35 минут.

2. Голубцы с чечевицей и грибами

Ингредиенты:

капустные листья — 8–10 шт.

чечевица зеленая или коричневая — 200 г

шампиньоны — 250 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

соль, перец, паприка — по вкусу

Способ приготовления:

Чечевицу промойте и отварите в подсоленной воде 20–25 минут. Шампиньоны нарежьте мелкими кубиками и обжаривайте на сухой сковороде, пока не испарится влага. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте пять–шесть минут. Вмешайте томатную пасту и специи, перемешайте. Смешайте овощи с готовой чечевицей. Листья капусты бланшируйте три–четыре минуты и обсушите. На каждый лист выложите начинку, сверните плотным рулетиком. Переложите голубцы в форму, полейте томатным соусом (разбавьте пасту водой, добавьте соль и специи). Запекайте при 180 °C 35–40 минут.

3. Голубцы с курицей и гречкой

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г

гречка — 150 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

капустные листья — 10 шт.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Курицу измельчите в мясорубке или блендере. Гречку промойте и сварите до готовности. Лук и морковь нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте курицу, гречку, овощи, добавьте яйцо, приправьте солью и перцем. Капустные листья ошпарьте, утолщенные жилки срежьте ножом. Заверните фарш в листья, свернув края внутрь. Выложите голубцы в кастрюлю слоями, влейте воду так, чтобы она слегка покрывала верх. Тушите на медленном огне 40 минут.

4. Голубцы с рыбой и перловкой

Ингредиенты:

филе трески или судака — 300 г

перловая каша — 120 г

укроп — пучок

лимонный сок — 1 ст. л.

капустные листья — 8–10 шт.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком. Перловку хорошо промойте и варите до полуготовности. Смешайте рис с рыбой и измельченным укропом, приправьте. Листья капусты подготовьте — опустите в кипяток на две минуты. Выложите начинку, сверните листы рулетиками. Сложите голубцы в форму, влейте 100 мл воды, немного масла. Накройте крышкой или фольгой, запекайте при 180 °C около 30 минут.

5. Голубцы с овощами и сыром

Ингредиенты:

капустные листья — 8–10 шт.

кабачок — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

сыр твердый — 70 г

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Овощи нарежьте мелкими кубиками. На сковороде обжаривайте пять минут лук и морковь, добавьте кабачок и перец. Потушите семь–восемь минут до мягкости, затем остудите. Добавьте тертый сыр, перемешайте. Подготовьте листья капусты — бланшируйте и просушите. На каждый лист выложите ложкой начинку, заверните рулетиком. Сложите голубцы в форму, сверху можно посыпать сыром. Запекайте при 180 °C 25 минут.

6. Голубцы с тыквой и орехами

Ингредиенты:

капустные листья — 8–10 шт.

тыква — 200 г

грецкие орехи — 50 г

кус-кус — 100 г

лук — 1 шт.

корица — щепотка

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву очистите, натрите на крупной терке. Отварите кус-кус — он готовится в течение нескольких минут. Лук нарежьте и обжаривайте три–четыре минуты на сковороде. Добавьте тыкву, тушите до мягкости. Орехи подсушите и измельчите ножом. Смешайте тыкву, орехи и готовый кус-кус. Приправьте солью, перцем и щепоткой корицы. Капустные листья бланшируйте, снимите лишнюю влагу. Заверните начинку, сформируйте рулетики. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте овощным бульоном или водой. Тушите под крышкой 35 минут.

Такие голубцы можно подавать как горячее основное блюдо или как закуску для гостей — они никого не оставят равнодушными. Не бойтесь экспериментировать и, возможно, вы создадите свои, абсолютно новые, начинки.

