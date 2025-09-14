Максимальный срок хранения масла

Масло добавляют в каши, используют для жарки, выпечки и приготовления бутербродов. Но мало кто задумывается о том, как долго масло остается свежим и пригодным для употребления. «Рамблер» разобрался, какой срок хранения у разных видов масел и как правильно их хранить, чтобы не навредить здоровью.

© YelenaYemchuk/iStock.com

Масло содержит жиры, которые при неправильном хранении начинают окисляться. В результате продукт становится опасным для организма. Употребление испорченного масла может привести к проблемам с желудком и кишечником. Поэтому важно знать, как долго масло может храниться и какие признаки указывают на его порчу.

1. Сливочное масло

Срок годности сливочного масла напрямую зависит от условий хранения.

В холодильнике: качественное масло в заводской упаковке хранится 30–35 дней при температуре от 0 до +5 °С. Если упаковку вскрыли, лучше использовать продукт в течение 10–15 дней.

качественное масло в заводской упаковке хранится 30–35 дней при температуре от 0 до +5 °С. Если упаковку вскрыли, лучше использовать продукт в течение 10–15 дней. В морозильнике: масло можно замораживать. В таком виде срок увеличивается до шести–восьми месяцев. Перед употреблением достаточно переложить его в холодильник и дать оттаять.

масло можно замораживать. В таком виде срок увеличивается до шести–восьми месяцев. Перед употреблением достаточно переложить его в холодильник и дать оттаять. При комнатной температуре: хранить не рекомендуется. Уже через шесть–восемь часов масло начинает портиться, особенно летом.

2. Растительные масла

Здесь сроки зависят от вида и обработки.

Рафинированное подсолнечное масло хранится дольше всего. В закрытой бутылке при комнатной температуре — до 12 месяцев. После вскрытия желательно использовать в течение трех–четырех месяцев.

Нерафинированное масло имеет меньший срок хранения: обычно шесть–восемь месяцев в закрытой таре и не более трех месяцев после вскрытия.

Оливковое масло в стеклянной бутылке хранится около года. После вскрытия рекомендуется использовать в течение трех–четырех месяцев.

Льняное масло и другие масла холодного отжима быстро портятся: даже в холодильнике срок их хранения не превышает двух–трех месяцев после вскрытия.

Важно: хранить растительные масла лучше в темной стеклянной таре, подальше от солнечных лучей.

Можно ли есть яйца, если срок годности истек

Как понять, что масло испортилось?

Признаки указывают на то, что масло лучше не употреблять:

изменение цвета (сливочное масло желтеет, растительные становятся мутными);

горький или кислый вкус;

неприятный запах прогорклости.

Если появился хоть один из этих признаков — продукт употреблять нельзя.

Чем опасно употребление просроченного масла?

Если съесть испорченное масло, последствия могут быть неприятными и даже опасными для здоровья. Все зависит от съеденного количества и состояния организма, но существует несколько основных рисков:

1. Расстройство желудка и кишечника

Прогорклое масло содержит продукты окисления жиров — они раздражают слизистую желудка. Это может вызвать:

тошноту,

боли в животе,

рвоту,

понос.

2. Интоксикация организма

В результате окисления в масле образуются токсичные соединения. При попадании в организм они могут вызвать легкое пищевое отравление: слабость, головную боль, головокружение, повышение температуры.

3. Повышенная нагрузка на печень

Печень отвечает за обезвреживание токсинов. Если съесть испорченное масло, органу приходится перерабатывать больше вредных веществ, что создает дополнительную нагрузку.

4. Аллергические реакции

У некоторых людей прогорклое масло может спровоцировать кожные реакции — сыпь, зуд, покраснение. Причем на свежий продукт такой реакции не будет.

5. Долгосрочные последствия

Если употреблять испорченное масло регулярно (например, не замечая прогорклости в растительных маслах), это может привести к накоплению токсичных продуктов окисления и повышать риск хронических заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Что делать, если съели прогорклое масло?

Если съедено немного и появились легкие симптомы — пейте больше воды, можно принять сорбент (активированный уголь, энтеросгель). При сильной тошноте, рвоте, диарее или высокой температуре лучше обратитесь к врачу.

Дети и пожилые люди более уязвимы, поэтому при появлении симптомов им особенно важно получить медицинскую помощь. Настолько оперативно, насколько это возможно.

Советы по правильному хранению

Сливочное масло храните в холодильнике в плотно закрытой упаковке, лучше — в пергаменте или фольге, а не в пластике. Для длительного хранения замораживайте продукт небольшими кусками. Растительные масла держите в темных бутылках, избегайте контакта с воздухом и светом. Всегда смотрите на дату производства и срок годности, указанные на упаковке. Не храните масла рядом с продуктами с сильным запахом — они легко его впитывают.

Таким образом, срок хранения масла зависит от его вида и условий. Сливочное масло лучше съесть в течение месяца после покупки, а растительные масла использовать в течение нескольких месяцев после вскрытия. Соблюдение простых правил хранения позволят не только сохранить вкус, но и избежать проблем со здоровьем.

Ранее мы писали, сколько можно хранить мясо, чтобы оно не испортилось.