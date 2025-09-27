Кабачковое варенье с лимоном и апельсином

Кабачки обычно используют для приготовления рагу и овощных запеканок. Но из них также получается и удивительное варенье — янтарное, ароматное и с легкой кислинкой.

© Yana Tatevosian/iStock.com

Рецепт кабачкового варенья с лимоном и апельсином

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг (очищенные от кожицы и семян)

сахар — 800 г

апельсин — 1 шт.

лимон — 1 шт.

ванильный сахар — по вкусу (по желанию)

Рецепт нежнейшего шоколадно-орехового кекса с кабачком

Способ приготовления:

Подготовка кабачков. Кабачки очистите от кожицы и семян. Мякоть нарежьте небольшими кубиками. Чем мельче кусочки, тем быстрее они станут мягкими и впитают вкус цитрусовых. Подготовка цитрусовых. Апельсин и лимон тщательно вымойте, лучше обдать кипятком. Нарежьте их вместе с кожурой маленькими кусочками или измельчите в блендере. Именно кожура даст тонкий аромат и легкую горчинку, которая уравновешивает сладость. Соединение. В большой кастрюле или тазу для варенья смешайте кабачки, цитрусовые и сахар. Оставьте на три–четыре часа, чтобы овощи пустили сок. Масса должна стать влажной, с сиропом. Первое кипячение. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Варите десять минут, постоянно снимая пенку. Снимите с огня и дайте остыть. Повторные варки. Еще два–три раза доведите варенье до кипения и снова остудите. Такая технология позволяет кабачкам полностью пропитаться сиропом и сохранить форму. Готовность. Варенье готово, когда кусочки кабачка стали прозрачными, а сироп — густым и янтарным. При желании можно добавить немного ванильного сахара за пять минут до конца варки. Консервация. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками и переверните вверх дном. Укутайте одеялом до полного остывания.

Советы

Для яркого вкуса можно добавить цедру еще одного апельсина.

Если хочется более нежной текстуры, часть массы можно измельчить блендером и снова проварить.

Хранить банки лучше в прохладном темном месте — тогда варенье не потеряет вкус и аромат.

Кабачковое варенье с цитрусами идеально подходит к чаю. Его можно намазывать на тосты, добавлять в каши или использовать как начинку для пирогов. Благодаря густому сиропу оно хорошо смотрится и в десертах — например, с мороженым или блинчиками.

Это варенье — лучший способ по-новому взглянуть на привычный овощ. Оно нравится даже тем, кто кабачки в обычном виде не ест. А еще это отличная заготовка на зиму: вкус получается солнечным, свежим и необычным.

Ранее мы делились другими рецептами простых и дешевых блюд из кабачков.