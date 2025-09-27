Кабачковое варенье с лимоном и апельсином: рецепт
Кабачки обычно используют для приготовления рагу и овощных запеканок. Но из них также получается и удивительное варенье — янтарное, ароматное и с легкой кислинкой.
Рецепт кабачкового варенья с лимоном и апельсином
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг (очищенные от кожицы и семян)
- сахар — 800 г
- апельсин — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
- ванильный сахар — по вкусу (по желанию)
Способ приготовления:
- Подготовка кабачков. Кабачки очистите от кожицы и семян. Мякоть нарежьте небольшими кубиками. Чем мельче кусочки, тем быстрее они станут мягкими и впитают вкус цитрусовых.
- Подготовка цитрусовых. Апельсин и лимон тщательно вымойте, лучше обдать кипятком. Нарежьте их вместе с кожурой маленькими кусочками или измельчите в блендере. Именно кожура даст тонкий аромат и легкую горчинку, которая уравновешивает сладость.
- Соединение. В большой кастрюле или тазу для варенья смешайте кабачки, цитрусовые и сахар. Оставьте на три–четыре часа, чтобы овощи пустили сок. Масса должна стать влажной, с сиропом.
- Первое кипячение. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Варите десять минут, постоянно снимая пенку. Снимите с огня и дайте остыть.
- Повторные варки. Еще два–три раза доведите варенье до кипения и снова остудите. Такая технология позволяет кабачкам полностью пропитаться сиропом и сохранить форму.
- Готовность. Варенье готово, когда кусочки кабачка стали прозрачными, а сироп — густым и янтарным. При желании можно добавить немного ванильного сахара за пять минут до конца варки.
- Консервация. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками и переверните вверх дном. Укутайте одеялом до полного остывания.
Советы
- Для яркого вкуса можно добавить цедру еще одного апельсина.
- Если хочется более нежной текстуры, часть массы можно измельчить блендером и снова проварить.
- Хранить банки лучше в прохладном темном месте — тогда варенье не потеряет вкус и аромат.
Кабачковое варенье с цитрусами идеально подходит к чаю. Его можно намазывать на тосты, добавлять в каши или использовать как начинку для пирогов. Благодаря густому сиропу оно хорошо смотрится и в десертах — например, с мороженым или блинчиками.
Это варенье — лучший способ по-новому взглянуть на привычный овощ. Оно нравится даже тем, кто кабачки в обычном виде не ест. А еще это отличная заготовка на зиму: вкус получается солнечным, свежим и необычным.
