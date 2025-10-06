Как вкусно и быстро замариновать лук

Маринованный лук может преобразить любое блюдо. Его добавляют к мясу, рыбе, шашлыку, картофелю, салатам и бутербродам. Он снижает жирность блюд, добавляет яркий вкус, а готовится всего за несколько минут. Но чтобы лук получился хрустящим, сочным и не горчил, важно знать, как его правильно готовить. Проверенными способами поделится «‎Рамблер».

© Valentyna Yeltsova/iStock.com

Какой лук подходит для маринования?

Мариновать можно любой лук, но от сорта зависят вкус и текстура:

Для острых блюд лучше использовать репчатый белый или желтый лук — они плотные и насыщенные по вкусу, хорошо держат форму.

Если хочется добавить лук в салат или к мясу, подойдет красный ялтинский или салатный лук — они менее резкие и отлично маринуются даже без кипятка.

Некоторые используют шалот — он чуть сладковатый, идеален для гарниров и холодных закусок.

Главное — лук должен быть свежим, упругим, без проростков и запаха затхлости. Старый лук после маринования становится вялым и теряет вкус.

Подготовка: как нарезать

Способ нарезки влияет не только на внешний вид, но и на то, как быстро лук промаринуется.

Для шашлыков и мяса лучше нарезать толстыми кольцами по три–четыре миллиметра, чтобы они не потеряли хруст.

лучше нарезать толстыми кольцами по три–четыре миллиметра, чтобы они не потеряли хруст. Для салатов подойдут тонкие полукольца — они маринуются быстрее и мягче.

подойдут тонкие полукольца — они маринуются быстрее и мягче. А если лук хочется сделать самостоятельной закуской, его можно нарезать крупными дольками и добавить пряности — получится пикантно и красиво.

После нарезки лук можно обдать кипятком (если сорт очень острый) — это снимет резкость и неприятный запах. Но важно не передержать, чтобы он не стал вареным.

Маринованные кабачки за два часа: рецепт

1. Классический уксусный маринад

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 крупная луковица (150–200 г)

вода горячая — 1 стакан (250 мл)

уксус 9% — 1 ст. ложка

сахар — 1 ч. ложка

соль — ½ ч. ложки

лавровый лист или черный перец горошком — по желанию

Способ приготовления:

Очистите луковицу и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами для быстрого маринования. Растворите в горячей воде (70–80°C) сахар и соль. Добавьте уксус и тщательно перемешайте до однородности. Поместите лук в миску и залейте маринадом, чтобы он полностью покрыл кольца. Оставьте на 15–20 минут при комнатной температуре. Добавьте щепотку черного перца или лавровый лист для аромата. Переложите в чистую банку, залейте маринадом и храните в холодильнике до пяти дней.

2. Быстрый маринад с лимонным соком

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 средняя луковица (100–150 г)

лимонный сок — 2 ст. ложки

сахар — 1 ч. ложка

соль — ½ ч. ложки

кипяток — 2–3 ст. ложки

Способ приготовления:

Очистите луковицу и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Смешайте в миске лимонный сок, сахар и соль. Добавьте кипяток и перемешайте до полного растворения. Залейте лук маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте на три–пять минут при комнатной температуре. Ешьте сразу или храните в холодильнике в закрытой емкости до двух дней.

3. Пряный маринад

Ингредиенты:

лук репчатый — 2 крупные луковицы (300–400 г)

вода — 1 стакан (250 мл)

уксус 6% — 2 ст. ложки

сахар — 1 ч. ложка

соль — ½ ч. ложки

растительное масло — 1 ч. ложка

специи (по вкусу) — черный перец, кориандр, лавровый лист, паприка

Способ приготовления:

Очистите лук и нарежьте крупными кольцами для сохранения текстуры. Подогрейте воду до 60–70°C, растворите в ней соль и сахар. Добавьте уксус и специи, перемешайте до однородности. Залейте лук маринадом, добавьте растительное масло для аромата и блеска. Накройте крышкой и оставьте на 30–40 минут при комнатной температуре. Подавайте к мясу или шашлыку. Храните в холодильнике в закрытой банке до семи дней.

4. Лук в яблочном уксусе с медом

Ингредиенты:

лук репчатый — 2 средние луковицы (200–300 г)

яблочный уксус — 3 ст. ложки

мед — 1 ч. ложка

соль — ½ ч. ложка

вода — 3 ст. ложки

сухой тимьян, розмарин или орегано — щепотка (по желанию)

Способ приготовления:

Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами или кольцами. Смешайте воду, яблочный уксус, мед, соль и специи в миске. Подогрейте смесь до 40–50°C, чтобы мед растворился, не кипятите. Залейте лук маринадом и перемешайте. Оставьте на 40–60 минут при комнатной температуре. Переложите в стерилизованную банку, храните в холодильнике до пяти дней.

Как хранить маринованный лук?

Не используйте алюминиевую или пластиковую посуду, потому что кислота вступает в реакцию с материалом. Лучше всего — обычная стеклянная банка с крышкой или контейнер из нержавейки.

Если вы хотите заготовить лук впрок, можно стерилизовать банку и залить лук горячим маринадом. Тогда он спокойно простоит две–три недели и не потеряет вкус.

Ранее мы писали, что приготовить из огурцов, если закруток уже с лихвой.