Шесть рецептов заливных пирогов

Заливные пироги — спасение для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Все, что нужно — смешать ингредиенты для основы, вылить тесто на начинку и поставить в духовку. Такие пироги получаются нежными и воздушными. «‎Рамблер» поделится проверенными рецептами заливных пирогов.

1. Классический заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

кефир — 250 мл

мука — 180 г

яйца — 3 шт.

растительное масло — 3 ст. ложки

сода — ½ ч. ложки

соль — ½ ч. ложки

капуста белокочанная — 400 г

лук — 1 шт.

сливочное масло — 20 г

чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нашинкуйте капусту и обжарьте с луком на сливочном масле до мягкости. Добавьте соль и перец. Для теста смешайте кефир, яйца, масло, соль и соду, постепенно всыпая муку — масса должна быть как густая сметана. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, затем выложите капусту и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки. Пирог хорош и горячим, и холодным — особенно с ряженкой или сметаной.

2. Рыбный заливной пирог с консервами

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

сметана — 200 г

майонез — 100 г

мука — 200 г

разрыхлитель — 1 ч. ложка

соль — ½ ч. ложки

консервы сайры или горбуши — 1 банка

лук — 1 шт.

рис вареный — ½ стакана

Способ приготовления:

Смешайте яйца, сметану, майонез, соль и муку с разрыхлителем до однородного теста. Рыбу разомните вилкой, добавьте мелко нарезанный лук и рис. Форму смажьте маслом, влейте половину теста, распределите начинку и накройте второй половиной теста. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут. Готовый пирог можно подать теплым с лимонным соком — кислинка отлично подчеркивает вкус рыбы.

3. Картофельный заливной пирог с фаршем

Ингредиенты:

картофель — 3–4 шт.

фарш (говядина или курица) — 300 г

лук — 1 шт.

яйца — 3 шт.

кефир — 250 мл

мука — 200 г

разрыхлитель — 1 ч. ложка

соль, перец — по вкусу

масло растительное — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Обжарьте лук и фарш до полуготовности, посолите и поперчите. Смешайте яйца, кефир, масло, муку и разрыхлитель — получится густое тесто. Смешайте картофель с фаршем, выложите начинку в форму, залейте тестом. Выпекайте при 190 °C около 45 минут до золотистой корки.

4. Заливной пирог с зеленью и яйцом

Ингредиенты:

кефир — 200 мл

мука — 150 г

яйца — 2 шт. для теста + 3 вареных для начинки

разрыхлитель — 1 ч. ложка

сливочное масло — 50 г

лук зеленый — 1 пучок

укроп — ½ пучка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Вареные яйца нарежьте, смешайте с зеленью и небольшим количеством масла. Для теста взбейте яйца, добавьте кефир, растопленное масло, соль, муку и разрыхлитель. Вылейте половину теста в форму, затем начинку, затем оставшееся тесто. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут.

5. Заливной пирог с курицей и сыром

Ингредиенты:

вареная курица (грудка или бедро) — 300 г

сыр твердый — 100 г

яйца — 3 шт.

сметана — 200 г

майонез — 100 г

мука — 200 г

разрыхлитель — 1 ч. ложка

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Курицу нарежьте мелкими кусочками, сыр натрите на терке. Смешайте яйца, сметану, майонез, муку, соль и разрыхлитель до состояния густой сметаны. На дно формы вылейте половину теста, выложите курицу и сыр, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C около 40 минут.

6. Сладкий заливной пирог с ягодами

Ингредиенты:

кефир — 250 мл

сахар — 120 г

яйца — 2 шт.

мука — 220 г

разрыхлитель — 1 ч. ложка

ванильный сахар — 1 ч. ложка

любые ягоды (вишня, черника, смородина) — 200–250 г

сливочное масло — 50 г

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром и ванилью, добавьте кефир, растопленное масло, затем муку и разрыхлитель. Ягоды обваляйте в крахмале, чтобы не осели. Половину теста вылейте в форму, добавьте ягоды и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корки. Когда пирог остынет, посыпьте сахарной пудрой — получится нежный, ароматный и очень домашний десерт.

Советы, чтобы заливные пироги всегда удавались

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры — так тесто будет пышнее.

Если начинка сочная (ягоды, капуста, фарш), лучше добавить ложку манки — она впитает лишнюю влагу.

Не открывайте духовку первые 20 минут — пирог может осесть.

Заливные пироги хранятся один–два дня, их можно разогревать на сковороде или в микроволновке.

Заливной пирог — это кулинарный компромисс между блином и пирогом. Он всегда получается, не требует сложных ингредиентов и легко адаптируется под любые вкусы — от сладких до мясных.

