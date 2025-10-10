Шесть рецептов заливных пирогов
Заливные пироги — спасение для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Все, что нужно — смешать ингредиенты для основы, вылить тесто на начинку и поставить в духовку. Такие пироги получаются нежными и воздушными. «Рамблер» поделится проверенными рецептами заливных пирогов.
1. Классический заливной пирог с капустой
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл
- мука — 180 г
- яйца — 3 шт.
- растительное масло — 3 ст. ложки
- сода — ½ ч. ложки
- соль — ½ ч. ложки
- капуста белокочанная — 400 г
- лук — 1 шт.
- сливочное масло — 20 г
- чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нашинкуйте капусту и обжарьте с луком на сливочном масле до мягкости. Добавьте соль и перец.
- Для теста смешайте кефир, яйца, масло, соль и соду, постепенно всыпая муку — масса должна быть как густая сметана.
- Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, затем выложите капусту и залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки.
- Пирог хорош и горячим, и холодным — особенно с ряженкой или сметаной.
2. Рыбный заливной пирог с консервами
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- сметана — 200 г
- майонез — 100 г
- мука — 200 г
- разрыхлитель — 1 ч. ложка
- соль — ½ ч. ложки
- консервы сайры или горбуши — 1 банка
- лук — 1 шт.
- рис вареный — ½ стакана
Способ приготовления:
- Смешайте яйца, сметану, майонез, соль и муку с разрыхлителем до однородного теста.
- Рыбу разомните вилкой, добавьте мелко нарезанный лук и рис.
- Форму смажьте маслом, влейте половину теста, распределите начинку и накройте второй половиной теста.
- Выпекайте при 180 °C 40–45 минут.
- Готовый пирог можно подать теплым с лимонным соком — кислинка отлично подчеркивает вкус рыбы.
3. Картофельный заливной пирог с фаршем
Ингредиенты:
- картофель — 3–4 шт.
- фарш (говядина или курица) — 300 г
- лук — 1 шт.
- яйца — 3 шт.
- кефир — 250 мл
- мука — 200 г
- разрыхлитель — 1 ч. ложка
- соль, перец — по вкусу
- масло растительное — 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите сок.
- Обжарьте лук и фарш до полуготовности, посолите и поперчите.
- Смешайте яйца, кефир, масло, муку и разрыхлитель — получится густое тесто.
- Смешайте картофель с фаршем, выложите начинку в форму, залейте тестом.
- Выпекайте при 190 °C около 45 минут до золотистой корки.
4. Заливной пирог с зеленью и яйцом
Ингредиенты:
- кефир — 200 мл
- мука — 150 г
- яйца — 2 шт. для теста + 3 вареных для начинки
- разрыхлитель — 1 ч. ложка
- сливочное масло — 50 г
- лук зеленый — 1 пучок
- укроп — ½ пучка
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Вареные яйца нарежьте, смешайте с зеленью и небольшим количеством масла.
- Для теста взбейте яйца, добавьте кефир, растопленное масло, соль, муку и разрыхлитель.
- Вылейте половину теста в форму, затем начинку, затем оставшееся тесто.
- Выпекайте при 180 °C 30–35 минут.
5. Заливной пирог с курицей и сыром
© Olha_Afanasieva/iStock.com
Ингредиенты:
- вареная курица (грудка или бедро) — 300 г
- сыр твердый — 100 г
- яйца — 3 шт.
- сметана — 200 г
- майонез — 100 г
- мука — 200 г
- разрыхлитель — 1 ч. ложка
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу нарежьте мелкими кусочками, сыр натрите на терке.
- Смешайте яйца, сметану, майонез, муку, соль и разрыхлитель до состояния густой сметаны.
- На дно формы вылейте половину теста, выложите курицу и сыр, залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте при 180 °C около 40 минут.
6. Сладкий заливной пирог с ягодами
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл
- сахар — 120 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 220 г
- разрыхлитель — 1 ч. ложка
- ванильный сахар — 1 ч. ложка
- любые ягоды (вишня, черника, смородина) — 200–250 г
- сливочное масло — 50 г
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром и ванилью, добавьте кефир, растопленное масло, затем муку и разрыхлитель.
- Ягоды обваляйте в крахмале, чтобы не осели.
- Половину теста вылейте в форму, добавьте ягоды и залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корки.
- Когда пирог остынет, посыпьте сахарной пудрой — получится нежный, ароматный и очень домашний десерт.
Советы, чтобы заливные пироги всегда удавались
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры — так тесто будет пышнее.
- Если начинка сочная (ягоды, капуста, фарш), лучше добавить ложку манки — она впитает лишнюю влагу.
- Не открывайте духовку первые 20 минут — пирог может осесть.
- Заливные пироги хранятся один–два дня, их можно разогревать на сковороде или в микроволновке.
Заливной пирог — это кулинарный компромисс между блином и пирогом. Он всегда получается, не требует сложных ингредиентов и легко адаптируется под любые вкусы — от сладких до мясных.
