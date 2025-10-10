Шесть рецептов заливных пирогов

Катерина Саломе

Заливные пироги — спасение для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Все, что нужно — смешать ингредиенты для основы, вылить тесто на начинку и поставить в духовку. Такие пироги получаются нежными и воздушными. «‎Рамблер» поделится проверенными рецептами заливных пирогов.

1. Классический заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл
  • мука — 180 г
  • яйца — 3 шт.
  • растительное масло — 3 ст. ложки
  • сода — ½ ч. ложки
  • соль — ½ ч. ложки
  • капуста белокочанная — 400 г
  • лук — 1 шт.
  • сливочное масло — 20 г
  • чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нашинкуйте капусту и обжарьте с луком на сливочном масле до мягкости. Добавьте соль и перец.
  2. Для теста смешайте кефир, яйца, масло, соль и соду, постепенно всыпая муку — масса должна быть как густая сметана.
  3. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, затем выложите капусту и залейте оставшимся тестом.
  4. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки.
  5. Пирог хорош и горячим, и холодным — особенно с ряженкой или сметаной.

2. Рыбный заливной пирог с консервами

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.
  • сметана — 200 г
  • майонез — 100 г
  • мука — 200 г
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • соль — ½ ч. ложки
  • консервы сайры или горбуши — 1 банка
  • лук — 1 шт.
  • рис вареный — ½ стакана

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйца, сметану, майонез, соль и муку с разрыхлителем до однородного теста.
  2. Рыбу разомните вилкой, добавьте мелко нарезанный лук и рис.
  3. Форму смажьте маслом, влейте половину теста, распределите начинку и накройте второй половиной теста.
  4. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут.
  5. Готовый пирог можно подать теплым с лимонным соком — кислинка отлично подчеркивает вкус рыбы.

3. Картофельный заливной пирог с фаршем

Ингредиенты:

  • картофель — 3–4 шт.
  • фарш (говядина или курица) — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • яйца — 3 шт.
  • кефир — 250 мл
  • мука — 200 г
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • соль, перец — по вкусу
  • масло растительное — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите сок.
  2. Обжарьте лук и фарш до полуготовности, посолите и поперчите.
  3. Смешайте яйца, кефир, масло, муку и разрыхлитель — получится густое тесто.
  4. Смешайте картофель с фаршем, выложите начинку в форму, залейте тестом.
  5. Выпекайте при 190 °C около 45 минут до золотистой корки.

4. Заливной пирог с зеленью и яйцом

Ингредиенты:

  • кефир — 200 мл
  • мука — 150 г
  • яйца — 2 шт. для теста + 3 вареных для начинки
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • сливочное масло — 50 г
  • лук зеленый — 1 пучок
  • укроп — ½ пучка
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вареные яйца нарежьте, смешайте с зеленью и небольшим количеством масла.
  2. Для теста взбейте яйца, добавьте кефир, растопленное масло, соль, муку и разрыхлитель.
  3. Вылейте половину теста в форму, затем начинку, затем оставшееся тесто.
  4. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут.

5. Заливной пирог с курицей и сыром

Ингредиенты:

  • вареная курица (грудка или бедро) — 300 г
  • сыр твердый — 100 г
  • яйца — 3 шт.
  • сметана — 200 г
  • майонез — 100 г
  • мука — 200 г
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу нарежьте мелкими кусочками, сыр натрите на терке.
  2. Смешайте яйца, сметану, майонез, муку, соль и разрыхлитель до состояния густой сметаны.
  3. На дно формы вылейте половину теста, выложите курицу и сыр, залейте оставшимся тестом.
  4. Выпекайте при 180 °C около 40 минут.

6. Сладкий заливной пирог с ягодами

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл
  • сахар — 120 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 220 г
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • любые ягоды (вишня, черника, смородина) — 200–250 г
  • сливочное масло — 50 г

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром и ванилью, добавьте кефир, растопленное масло, затем муку и разрыхлитель.
  2. Ягоды обваляйте в крахмале, чтобы не осели.
  3. Половину теста вылейте в форму, добавьте ягоды и залейте оставшимся тестом.
  4. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корки.
  5. Когда пирог остынет, посыпьте сахарной пудрой — получится нежный, ароматный и очень домашний десерт.

Советы, чтобы заливные пироги всегда удавались

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры — так тесто будет пышнее.
  • Если начинка сочная (ягоды, капуста, фарш), лучше добавить ложку манки — она впитает лишнюю влагу.
  • Не открывайте духовку первые 20 минут — пирог может осесть.
  • Заливные пироги хранятся один–два дня, их можно разогревать на сковороде или в микроволновке.

Заливной пирог — это кулинарный компромисс между блином и пирогом. Он всегда получается, не требует сложных ингредиентов и легко адаптируется под любые вкусы — от сладких до мясных.

