Семь высокобелковых завтраков для похудения

Правильный завтрак является одним из важнейших ключей к похудению. Важно первый прием пищи делать высокобелковым — белок дольше переваривается и стабилизирует сахар в крови, что препятствует срывам в течение дня. «Рамблер» собрал семь рецептов, которые надолго обеспечат сытость, помогут поддерживать дефицит калорий и при этом будут вкусными.

© from_my_point_of_view/iStock.com

1. Запеканка-кекс с ягодами

КБЖУ (≈ на порцию):

440 ккал, Б 39 г, Ж 16 г, У 34 г

Ингредиенты (одна порция):

овсяные хлопья — 40 г

творог 5% — 150 г

яйцо — 1 шт.

йогурт 2% без сахара — 50 г

замороженные или свежие ягоды — 50 г

разрыхлитель — 1/3 ч. л.

ваниль, подсластитель — по желанию

Способ приготовления:

Овсянку слегка измельчите в блендере или оставьте как есть, если любите текстуру. Смешайте творог, яйцо, йогурт, подсластитель и ваниль до однородности. Добавьте овсянку и разрыхлитель, перемешайте. В самом конце вмешайте ягоды (часть можно оставить для верха). Выложите массу в форму (или в две–три маленькие), смазанную каплей масла или застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — так структура станет плотнее.

2. Соленые творожно-овсяные вафли с лососевым кремом

КБЖУ (≈ на порцию):

470 ккал, Б 36 г, Ж 26 г, У 22 г

Ингредиенты (одна порция):

Для вафель:

творог 5% — 100 г

овсяные хлопья или мука — 30 г

яйцо — 1 шт.

щепотка соли, перец

Для намазки:

крем-сыр легкий — 30 г

слабосоленый лосось — 30 г

лимонный сок — 1 ч. л.

немного укропа

Способ приготовления:

Для вафель смешайте творог, яйцо, измельченную овсянку, соль и перец до густого теста. Выпекайте во вафельнице три–пять минут до золотистого цвета. Если нет вафельницы — делайте небольшие «оладьи» на антипригарной сковороде, смазанной 1 ч. л. масла. Для намазки мелко порубите лосося и укроп, соедините с крем-сыром и лимонным соком. Сверху на вафли выложите лососевый крем, можно посыпать еще зеленью или семенами кунжута.

3. Нутовые панкейки с йогуртово-чесночным соусом

© vaitekune/iStock.com

КБЖУ (≈ на порцию):

300 ккал, Б 21 г, Ж 10 г, У 34 г

Ингредиенты (одна порция):

Панкейки:

нутовая мука — 50 г

яйцо — 1 шт.

вода — 70–80 мл

щепотка соли, паприка по вкусу

Соус:

йогурт 2% — 100 г

чеснок — 1 маленький зубчик

лимонный сок — 1 ч. л.

зелень — по желанию

Способ приготовления:

Смешайте нутовую муку, яйцо, воду, соль и паприку до консистенции густого блинного теста (как сметана). Разогрейте антипригарную сковороду, при необходимости слегка смажьте маслом. Вылейте небольшие порции теста, обжарьте панкейки с двух сторон до румяной корочки. Для соуса смешайте йогурт, измельченный чеснок, лимонный сок и зелень. Подавайте панкейки, поливая соусом сверху или подавая его рядом.

4. Средиземноморский боул с киноа, нутом и творогом

КБЖУ (≈ на порцию):

415 ккал, Б 29 г, Ж 13 г, У 47 г

Ингредиенты (одна порция):

киноа (сухая) — 40 г

нут отварной или консервированный — 60 г

творог 5% — 50 г

йогурт натуральный — 80 г

огурец — 50 г

помидор или черри — 50 г

соль, перец, лимонный сок, зелень

Способ приготовления:

Киноа промойте, отварите в соотношении 1:2 (40 г крупы + 80 мл воды), до готовности и полного впитывания жидкости. Остудите. Нут, если консервированный, промойте от рассола и обсушите. Огурец и помидоры нарежьте кубиком. В миску выложите: киноа, нут, творог, сверху — овощи. Смешайте йогурт с щепоткой соли, перца и лимонным соком — это будет заправка. Полейте боул соусом, посыпьте зеленью. Есть можно, перемешав все уже в тарелке.

5. Теплый гречневый боул с индейкой и грибами

КБЖУ (≈ на порцию):

330 ккал, Б 36 г, Ж 7,5 г, У 30 г

Ингредиенты (одна порция):

гречка (сухая) — 40 г

филе индейки — 100 г

шампиньоны — 50 г

растительное масло — 1 ч. л. (5 г)

лук зеленый или обычный — немного

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

Гречку промойте и отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите до теплого состояния. Индейку нарежьте мелкими кусочками. Грибы — пластинками. На сковороде разогрейте масло, быстро обжарьте индейку до белого цвета, добавьте грибы и доведите все вместе до готовности. Посолите, поперчите, добавьте паприку. В миске соедините гречку и мясо с грибами, посыпьте зеленым луком. При желании можно добавить 1 ст. л. йогурта вместо соуса.

6. Шоколадный протеиновый пудинг

КБЖУ (≈ на порцию, без топпингов):

225 ккал, Б 33 г, Ж 6,5 г, У 8 г

Ингредиенты (одна порция):

греческий йогурт 2% — 150 г

творог 5% — 100 г

какао-порошок — 5 г (1 ч. л. с горкой)

подсластитель или стевия — по вкусу

щепотка ванили или корицы — по желанию

Способ приготовления:

В блендере смешайте йогурт, творог, какао и подсластитель до полностью кремовой текстуры. Попробуйте на сладость и насыщенность, при необходимости добавьте еще какао или подсластителя. Переложите в стакан или пиалу. Можно поставить в холодильник на 20–30 минут — пудинг станет гуще. При желании сверху добавить пару долек банана или немного ягод (но тогда слегка вырастут углеводы и калорийность).

7. Яичные маффины с творогом и шпинатом

© Sedaeva/iStock.com

КБЖУ (≈ на порцию, два маффина):

340 ккал, Б 30 г, Ж 23 г, У 3 г

Ингредиенты (на одну порцию = два маффина):

яйца — 2 шт.

творог 5% — 50 г

твердый сыр (лайт, 20–30% жирности) — 30 г

шпинат свежий или замороженный — 50 г

растительное масло — 1 ч. л. (для формочек, если не силикон)

соль, перец

Способ приготовления:

Если шпинат замороженный — разморозьте и отожмите лишнюю воду. Свежий просто нарежьте. В миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте творог, шпинат и натертый сыр, перемешайте. Формочки для маффинов слегка смажьте маслом (если силикон — можно не смазывать). Разлейте массу по формам, заполняя на 3/4. Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут, пока маффины поднимутся и слегка зарумянятся. Подавать можно горячими или теплыми, хорошо хранятся в холодильнике один–два дня.

Эти семь вариантов можно легко чередовать в течение недели. Включив эти белковые блюда в утреннее меню, вам будет проще контролировать калории и избежать ночных зажоров — одной из главных причин набора веса.

