Почему нельзя верить срокам годности на упаковке

Большинство доверяют срокам годности безоговорочно. Для потребителей все просто: до указанной даты продукт безопасен, после — потенциально опасен. Однако система маркировки значительно сложнее. И относиться к ней надо как к расчетному ориентиру, а не воспринимать как абсолютную истину.

© fcafotodigital/iStock.com

Современная пищевая промышленность опирается на строгие регламенты и лабораторные исследования, определяя, как долго продукт сохраняет заявленные свойства при соблюдении конкретных условий. Тем не менее восприятие этих дат потребителями часто искажено: часть продуктов выбрасывается преждевременно, тогда как другие могут представлять риск задолго до истечения срока. О том, как правильно считывать сроки годности, читайте в материале «‎Рамблера».

Что производитель указывает на упаковке?

Важно различать несколько типов маркировки, которые в повседневной речи нередко смешиваются.

— формулировка, связанная с безопасностью. После этой даты продукт может представлять микробиологический риск, особенно если речь идет о скоропортящихся товарах: мясных, рыбных, молочных изделиях. «Лучше употребить до» — показатель качества, а не токсичности. Он означает, что после указанной даты продукт может постепенно терять вкус, текстуру, аромат или пищевую ценность, но не обязательно становится опасным.

Эта разница принципиальна. В одном случае дата говорит о возможной угрозе здоровью, в другом — о вероятном ухудшении органолептических характеристик.

Почему срок годности не аксиома?

Сроки хранения определяются на основе испытаний стабильности. Производитель анализирует, как продукт меняется во времени при заданных условиях: температуре, влажности, доступе кислорода, освещенности.

Фактически речь идет о вероятностной модели. Ученые оценивают скорость микробного роста, химические реакции, деградацию жиров, витаминов и белков. Указывается дата, при которой продукт гарантированно сохраняет заявленные свойства при корректном хранении.

Это означает, что срок годности не является точкой мгновенного перехода от «безопасного» к «опасному». Изменения происходят постепенно, а их скорость зависит от множества факторов.

Какой срок годности у круп и можно ли есть «просрочку»

Роль условий хранения

Любой срок годности подразумевает соблюдение определенных параметров. Температура здесь играет ключевую роль.

Даже кратковременное нарушение холодовой цепи способно радикально ускорить микробные процессы. Продукт, который теоретически должен храниться неделю, может стать небезопасным за сутки при неправильной температуре.

И наоборот: стабильное охлаждение может замедлить деградацию, что объясняет ситуации, когда продукт после даты «лучше употребить до» визуально и органолептически остается пригодным.

Почему продукты портятся до истечения срока?

колебания температуры при транспортировке,

нарушение герметичности упаковки,

повторное охлаждение после нагрева,

бытовые условия хранения (частое открытие холодильника, перегруженность полок).

Микроорганизмы реагируют не на календарь, а на среду. Если условия благоприятны, бактериальный рост может происходить значительно быстрее расчетных прогнозов.

Можно ли употреблять продукты после даты?

Ответ, опять же, зависит от типа маркировки. Если на упаковке указано «годен до», производитель фактически предупреждает о риске безопасности. Особенно это касается скоропортящихся продуктов с высокой влажностью и питательной средой для бактерий.

Если речь идет о «лучше употребить до», возможна иная интерпретация. Сухие, низковлажные продукты (крупы, макаронные изделия, печенье) чаще теряют качество, чем становятся опасными. Однако и здесь существуют ограничения: прогоркание жиров, изменение структуры, накопление окислительных продуктов.

Почему сроки годности часто устанавливаются с запасом?

Производители учитывают вариативность условий. Не все потребители хранят продукты идеально, не все магазины обеспечивают стабильный режим.

В результате дата нередко включает технологический запас, обеспечивающий безопасность при типичных, а не лабораторно-идеальных условиях. Это снижает риски для производителя и потребителя, но одновременно формирует ощущение жесткой границы, которая в действительности более гибкая.

Когда дата действительно критична?

Есть категории продуктов, для которых сроки имеют прямое значение для здоровья. У них риск связан прежде всего с патогенными микроорганизмами, которые могут развиваться без заметных внешних признаков:

сырое мясо и рыба,

фарш и рубленые изделия,

охлажденные молочные продукты,

готовая к употреблению еда,

продукты с высокой влажностью.

Таким образом, доверять маркировке необходимо, но интерпретировать ее следует с пониманием контекста. Сроки годности отражают гарантированный период сохранения свойств при соблюдении заданных условий.

