Картошка и лук: можно ли хранить их вместе

Эти овощи часто покупают впрок и отправляют на хранение туда, где есть свободное место. Однако не все знают, что такое соседство лука и картофеля имеет свои особенности. «Рамблер» расскажет, что нужно учитывать при хранении популярных овощей.

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Почему картофель и лук — плохие соседи?

Оба овоща нуждаются в похожих условиях хранения. Они предпочитают прохладу, отсутствие прямого света и хорошую вентиляцию. Однако проблема заключается в процессах, которые происходят внутри самих овощей.

Во время хранения лук выделяет влагу и газообразный этилен. Эти вещества способны влиять на соседние продукты, ускоряя некоторые процессы созревания и старения. Картофель особенно чувствителен к таким изменениям.

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Клубни хорошо хранятся в темном, сухом и прохладном месте при температуре около четырех–десяти градусов. Если рядом оказывается источник дополнительной влаги, срок хранения картофеля заметно сокращается. Поэтому при длительном соседстве с луком клубни могут быстрее прорастать, становятся мягкими, гниют и плесневеют.

Дополнительную проблему создает плохая вентиляция. Если картофель и лук хранятся в закрытом контейнере, пластиковом ящике без отверстий или полиэтиленовом пакете, вокруг овощей постепенно повышается влажность. Такой микроклимат значительно ускоряет процессы порчи.

Как хранить овощи?

Если речь идет о нескольких днях или неделях после покупки, серьезных проблем обычно не возникает. Именно поэтому в магазинах и на кухнях картофель и лук нередко лежат рядом. Однако для длительного хранения, особенно если овощи заготавливаются на месяцы вперед, такое соседство считается нежелательным.

Лучший вариант — держать картофель и лук отдельно друг от друга. Картофель можно хранить в деревянных ящиках, плетеных корзинах или тканевых мешках, которые обеспечивают доступ воздуха. Лук также любит хорошую вентиляцию, поэтому его часто хранят в сетках и корзинах.

При этом овощи необязательно размещать в разных помещениях. Достаточно, чтобы между ними оставалось некоторое расстояние и они не соприкасались постоянно.

Также не менее важно регулярно перебирать запасы. Один подгнивший клубень или луковица способны ускорить порчу всего урожая.

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