Можно ли на самом деле есть ножку брокколи

Многие используют только зеленые соцветия, а толстый стебель отправляют в мусорное ведро. «Рамблер» расскажет, можно ли есть ножку брокколи, чем она полезна и как ее приготовить.

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Брокколи представляет собой единое растение, поэтому стебель содержит те же основные питательные вещества, что и соцветия. Ножка богата клетчаткой, витамином С и К, калием, фолиевой кислотой и различными антиоксидантами. Более того, некоторые исследования, в том числе опубликованное в MDPI, показывают, что стебли крестоцветных овощей содержат глюкозинолаты — соединения, из которых образуются биологически активные вещества, в том числе сульфорафан. Поэтому с точки зрения пользы выбрасывать ножку брокколи не стоит.

Почему стебель кажется жестким?

Это связано с внешним слоем. Снаружи ножка покрыта плотной волокнистой кожицей, которая может оставаться жесткой даже после приготовления. Именно из-за нее многие люди считают весь стебель несъедобным.

На самом деле достаточно снять тонкий внешний слой овощечисткой или ножом. Под ним находится более светлая и сочная мякоть, которая по текстуре напоминает молодую кочерыжку белокочанной капусты или стебель кольраби. После очистки ножка становится значительно мягче и приятнее на вкус. По вкусу очищенный стебель слегка сладковатый, свежий и менее выраженный, чем сами соцветия.

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Можно ли есть ножку сырой?

Да. После очистки стебель нарезают тонкими кружочками, соломкой или натирают на крупной терке. В таком виде он хорошо подходит для салатов и овощных закусок. Особенно хорошо стебель сочетается с яблоками, морковью, лимонным соком, йогуртовыми заправками и орехами.

Сырая ножка получается хрустящей и сочной. При этом она не имеет той резкой капустной горечи, которая иногда ощущается в соцветиях.

Как приготовить ножку брокколи?

Если вкус сырого овоща не нравится, очищенный стебель можно добавлять в овощные супы вместе с соцветиями. Хорошо подходит она и для крем-супов. В измельченном виде разницу между соцветиями и стеблем практически невозможно заметить.

Еще один вариант — запекание. Нарезанную ножку смешивают с оливковым маслом, солью и специями, после чего отправляют в духовку вместе с остальными овощами. Кроме того, ножку можно использовать в овощных рагу, азиатской лапше, жареном рисе и даже овощных котлетах.

Когда ножку лучше не есть?

Иногда стебель действительно может оказаться слишком грубым. Это касается старой брокколи, которая долго хранилась и начала подсыхать. Если сердцевина стала волокнистой, а мякоть потеряла сочность, вкус ножки будет заметно хуже.

Также стоит отказаться от использования частей с признаками гнили, плесени или сильного пожелтения. Во всех остальных случаях ножка остается полностью съедобной.

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