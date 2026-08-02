Кабачки вместо теста: семь летних рецептов

Этот овощ благодаря своей текстуре может заменять тесто. А это. значит, что любимые блюда можно сделать менее калорийными и более легкими для усвоения. «Рамблер» собрал семь летних рецептов с кабачками вместо теста.

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1. Лазанья из кабачков

Тонко нарезанный кабачок ведет себя ровно как листы пасты: держит слои, впитывает соус и при запекании становится мягким, но не расползается. Важно предварительно подсолить пласты и дать им полежать — вода уйдет сама, и лазанья не потечет.

Ингредиенты:

кабачки крупные — 3 шт.

говяжий фарш — 400 г

помидоры в собственном соку — 400 г

рикотта или жирный творог — 250 г

пармезан тертый — 80 г

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластами, около 3–4 мм. Разложите на полотенце, посолите, оставьте на 20 минут. Промокните насухо. Фарш обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Добавьте помидоры, посолите, тушите десять минут до густоты. Рикотту смешайте с яйцом, посолите. В форму для запекания выложите слои: соус из фарша, пласты кабачка, рикотта, снова соус. Повторяйте до окончания ингредиентов. Верхний слой — соус и пармезан. Запекайте при 190°C 30–35 минут. Дайте постоять десять минут перед подачей. Если кабачки дали много воды даже после просолки, можно дополнительно обжарить пласты по минуте на сухой сковороде перед сборкой.

2. Рулетики из кабачка с рикоттой

Тонкие полоски кабачка, обжаренные на гриле, превращаются в отличную обертку для начинки. Они гнутся, не рвутся и держат форму при запекании. Начинку можно варьировать бесконечно, но рикотта с базиликом — самый простой и беспроигрышный вариант.

Ингредиенты:

кабачки крупные — 2 шт.

рикотта — 200 г

базилик свежий — большой пучок

чеснок — 2 зубчика

пармезан тертый — 50 г

томатный соус — 200 г (для запекания)

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте вдоль тонкими полосками, около 2–3 мм. Обжарьте на гриле или сухой сковороде по минуте с каждой стороны. Полоски должны стать гибкими, но не развалиться. Рикотту смешайте с рубленым чесноком, измельченным базиликом и половиной пармезана. Посолите. На каждую полоску кабачка положите чайную ложку начинки у одного края и сверните рулетик. В форму для запекания налейте томатный соус. Уложите рулетики вертикально, плотно друг к другу, срезом вверх. Посыпьте оставшимся пармезаном. Запекайте при 180°C 20 минут.

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3. Кабачковая «паста» с песто

Зеленые нити из кабачка выглядят как тальятелле и едятся как паста. Горячий вариант сохраняет упругость, холодный хрустит и подходит для салатов.

Ингредиенты:

кабачки — 3 средних

базилик — большой пучок

кедровые или грецкие орехи — 30 г

чеснок — 1 зубчик

пармезан — 40 г

оливковое масло — 5–6 ст.л.

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте длинными тонкими нитями с помощью спирализатора или овощечистки. Если нарезаете ножом, сначала нарежьте вдоль на тонкие пласты, затем каждый пласт на полоски. Для песто пробейте блендером базилик, орехи, чеснок, пармезан и масло до однородности. Посолите. Разогрейте сковороду с каплей масла. Кабачковые нити обжарьте 1–2 минуты на сильном огне, помешивая. Они должны чуть размягчиться, но не превратиться в кашу. Снимите с огня, добавьте песто, перемешайте. Подавайте сразу. Если предпочитаете холодный вариант, кабачок не обжаривайте. Просто посолите нити, подождите пять минут, промокните и заправьте песто.

4. Пицца на кабачковом корже

Корж из кабачка держит начинку не хуже дрожжевого теста и хрустит по краям, если правильно его подсушить. Секрет в двойном отжиме и в том, что корж запекается без начинки первые 15 минут.

Ингредиенты:

кабачки — 2 средних

яйцо — 1 шт.

пармезан тертый — 60 г

мука — 3 ст.л.

моцарелла, помидоры, базилик — для начинки

Способ приготовления:

Кабачки натрите на крупной терке. Посолите, оставьте на 15 минут, затем отожмите руками как можно сильнее. Отожмите еще раз через марлю или полотенце. Смешайте кабачок с яйцом, пармезаном и мукой. Должна получиться густая однородная масса. Выложите на противень, застеленный смазанным маслом пергаментом. Руками распределите в круг диаметром 25–27 см и толщиной около сантиметра. Запекайте при 200°C 15 минут. Корж должен подрумяниться и стать плотным. Достаньте, выложите начинку: помидоры, моцареллу, базилик. Верните в духовку еще на 10–12 минут.

5. Киш без теста с кабачковой основой

Французский киш требует песочного или слоеного теста. В этом варианте его заменяет кабачок, запеченный прямо в форме. Основа получается тонкой и плотной, заливка остается нежной и сочной.

Ингредиенты:

кабачки — 2 средних (для основы)

яйца — 4 шт.

сливки 20% — 150 мл

твердый сыр — 100 г

начинка на выбор: грибы с луком, шпинат со сливочным сыром, бекон с луком

Способ приготовления:

Кабачки натрите, посолите, хорошо отожмите воду. Добавьте одно яйцо и 2 ст.л. тертого сыра, перемешайте. Выложите кабачковую массу в форму для запекания, равномерно распределите по дну и бокам, формируя бортики. Запекайте при 200°C 15 минут. Пока основа запекается, приготовьте начинку: обжарьте, например, грибы с луком до готовности. Оставшиеся яйца взбейте со сливками, посолите, добавьте большую часть сыра. Выложите начинку на кабачковую основу, залейте яично-сливочной смесью. Посыпьте остатками сыра. Запекайте при 180°C 25–30 минут до золотистой корочки.

6. Кабачковые ньокки

Ньокки из кабачка легче картофельных и готовятся быстрее. Главное не переборщить с мукой, иначе пропадет нежность. Подавать можно с коричневым маслом и шалфеем, с песто или просто с пармезаном.

Ингредиенты:

кабачки — 500 г

мука — 150–180 г

яйцо — 1 шт.

пармезан тертый — 50 г

мускатный орех, соль

Способ приготовления:

Кабачки натрите на крупной терке, посолите. Через десять минут отожмите воду максимально сильно. У вас должно остаться около 250 г сухой массы. Смешайте кабачок с яйцом, пармезаном и щепоткой мускатного ореха. Постепенно добавляйте муку, пока масса не перестанет липнуть к рукам. Начните с 150 г: если тесто еще слишком мягкое, добавьте еще. На присыпанной мукой поверхности раскатайте жгуты диаметром 2 см. Нарежьте на кусочки по 2–3 см. Для узора прокатайте каждый по вилке. Варите в большом количестве подсоленной кипящей воды. Ньокки готовы через одну–две минуты после всплытия. Растопите сливочное масло с несколькими листиками шалфея. Выложите ньокки прямо в масло, обжарьте минуту и подавайте.

7. Кабачковые крекеры с пармезаном

Тонко нарезанные пластины кабачка, высушенные в духовке с маслом и сыром, превращаются в хрустящие крекеры. Идеальная закуска — легкая, летняя.

Ингредиенты:

кабачки — 2 крупных

оливковое масло — 2 ст.л.

пармезан тертый — 40 г

свежий розмарин или тимьян — несколько веточек

крупная соль

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте тончайшими кружками, 1–2 мм. Лучше всего для этого подходит мандолина или овощечистка. Разложите кружки в один слой на противнях с пергаментом. Слои не должны перекрываться. Смажьте каждый кружок кисточкой с маслом. Посыпьте пармезаном, листиками розмарина и щепоткой соли. Сушите в духовке при 120°C 60–80 минут. Каждые 20 минут проверяйте: крекеры должны стать сухими и чуть золотистыми по краям, но не подгореть. Достаньте и дайте полностью остыть прямо на противне — при остывании они дохрустят до нужной текстуры.

Хранить лучше в бумажном пакете или открытой миске. В герметичном контейнере размякнут.

Ранее мы делились рецептом маринованных кабачков за два часа.