Кабачки вместо теста: семь летних рецептов
Этот овощ благодаря своей текстуре может заменять тесто. А это. значит, что любимые блюда можно сделать менее калорийными и более легкими для усвоения. «Рамблер» собрал семь летних рецептов с кабачками вместо теста.
1. Лазанья из кабачков
Тонко нарезанный кабачок ведет себя ровно как листы пасты: держит слои, впитывает соус и при запекании становится мягким, но не расползается. Важно предварительно подсолить пласты и дать им полежать — вода уйдет сама, и лазанья не потечет.
Ингредиенты:
- кабачки крупные — 3 шт.
- говяжий фарш — 400 г
- помидоры в собственном соку — 400 г
- рикотта или жирный творог — 250 г
- пармезан тертый — 80 г
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластами, около 3–4 мм. Разложите на полотенце, посолите, оставьте на 20 минут. Промокните насухо.
- Фарш обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Добавьте помидоры, посолите, тушите десять минут до густоты.
- Рикотту смешайте с яйцом, посолите.
- В форму для запекания выложите слои: соус из фарша, пласты кабачка, рикотта, снова соус. Повторяйте до окончания ингредиентов. Верхний слой — соус и пармезан.
- Запекайте при 190°C 30–35 минут. Дайте постоять десять минут перед подачей.
- Если кабачки дали много воды даже после просолки, можно дополнительно обжарить пласты по минуте на сухой сковороде перед сборкой.
2. Рулетики из кабачка с рикоттой
Тонкие полоски кабачка, обжаренные на гриле, превращаются в отличную обертку для начинки. Они гнутся, не рвутся и держат форму при запекании. Начинку можно варьировать бесконечно, но рикотта с базиликом — самый простой и беспроигрышный вариант.
Ингредиенты:
- кабачки крупные — 2 шт.
- рикотта — 200 г
- базилик свежий — большой пучок
- чеснок — 2 зубчика
- пармезан тертый — 50 г
- томатный соус — 200 г (для запекания)
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте вдоль тонкими полосками, около 2–3 мм. Обжарьте на гриле или сухой сковороде по минуте с каждой стороны. Полоски должны стать гибкими, но не развалиться.
- Рикотту смешайте с рубленым чесноком, измельченным базиликом и половиной пармезана. Посолите.
- На каждую полоску кабачка положите чайную ложку начинки у одного края и сверните рулетик.
- В форму для запекания налейте томатный соус. Уложите рулетики вертикально, плотно друг к другу, срезом вверх.
- Посыпьте оставшимся пармезаном. Запекайте при 180°C 20 минут.
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3. Кабачковая «паста» с песто
Зеленые нити из кабачка выглядят как тальятелле и едятся как паста. Горячий вариант сохраняет упругость, холодный хрустит и подходит для салатов.
Ингредиенты:
- кабачки — 3 средних
- базилик — большой пучок
- кедровые или грецкие орехи — 30 г
- чеснок — 1 зубчик
- пармезан — 40 г
- оливковое масло — 5–6 ст.л.
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте длинными тонкими нитями с помощью спирализатора или овощечистки. Если нарезаете ножом, сначала нарежьте вдоль на тонкие пласты, затем каждый пласт на полоски.
- Для песто пробейте блендером базилик, орехи, чеснок, пармезан и масло до однородности. Посолите.
- Разогрейте сковороду с каплей масла. Кабачковые нити обжарьте 1–2 минуты на сильном огне, помешивая. Они должны чуть размягчиться, но не превратиться в кашу.
- Снимите с огня, добавьте песто, перемешайте. Подавайте сразу.
- Если предпочитаете холодный вариант, кабачок не обжаривайте. Просто посолите нити, подождите пять минут, промокните и заправьте песто.
4. Пицца на кабачковом корже
Корж из кабачка держит начинку не хуже дрожжевого теста и хрустит по краям, если правильно его подсушить. Секрет в двойном отжиме и в том, что корж запекается без начинки первые 15 минут.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 средних
- яйцо — 1 шт.
- пармезан тертый — 60 г
- мука — 3 ст.л.
- моцарелла, помидоры, базилик — для начинки
Способ приготовления:
- Кабачки натрите на крупной терке. Посолите, оставьте на 15 минут, затем отожмите руками как можно сильнее. Отожмите еще раз через марлю или полотенце.
- Смешайте кабачок с яйцом, пармезаном и мукой. Должна получиться густая однородная масса.
- Выложите на противень, застеленный смазанным маслом пергаментом. Руками распределите в круг диаметром 25–27 см и толщиной около сантиметра.
- Запекайте при 200°C 15 минут. Корж должен подрумяниться и стать плотным.
- Достаньте, выложите начинку: помидоры, моцареллу, базилик. Верните в духовку еще на 10–12 минут.
5. Киш без теста с кабачковой основой
Французский киш требует песочного или слоеного теста. В этом варианте его заменяет кабачок, запеченный прямо в форме. Основа получается тонкой и плотной, заливка остается нежной и сочной.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 средних (для основы)
- яйца — 4 шт.
- сливки 20% — 150 мл
- твердый сыр — 100 г
- начинка на выбор: грибы с луком, шпинат со сливочным сыром, бекон с луком
Способ приготовления:
- Кабачки натрите, посолите, хорошо отожмите воду. Добавьте одно яйцо и 2 ст.л. тертого сыра, перемешайте.
- Выложите кабачковую массу в форму для запекания, равномерно распределите по дну и бокам, формируя бортики. Запекайте при 200°C 15 минут.
- Пока основа запекается, приготовьте начинку: обжарьте, например, грибы с луком до готовности.
- Оставшиеся яйца взбейте со сливками, посолите, добавьте большую часть сыра.
- Выложите начинку на кабачковую основу, залейте яично-сливочной смесью. Посыпьте остатками сыра.
- Запекайте при 180°C 25–30 минут до золотистой корочки.
6. Кабачковые ньокки
Ньокки из кабачка легче картофельных и готовятся быстрее. Главное не переборщить с мукой, иначе пропадет нежность. Подавать можно с коричневым маслом и шалфеем, с песто или просто с пармезаном.
Ингредиенты:
- кабачки — 500 г
- мука — 150–180 г
- яйцо — 1 шт.
- пармезан тертый — 50 г
- мускатный орех, соль
Способ приготовления:
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите. Через десять минут отожмите воду максимально сильно. У вас должно остаться около 250 г сухой массы.
- Смешайте кабачок с яйцом, пармезаном и щепоткой мускатного ореха. Постепенно добавляйте муку, пока масса не перестанет липнуть к рукам. Начните с 150 г: если тесто еще слишком мягкое, добавьте еще.
- На присыпанной мукой поверхности раскатайте жгуты диаметром 2 см. Нарежьте на кусочки по 2–3 см. Для узора прокатайте каждый по вилке.
- Варите в большом количестве подсоленной кипящей воды. Ньокки готовы через одну–две минуты после всплытия.
- Растопите сливочное масло с несколькими листиками шалфея. Выложите ньокки прямо в масло, обжарьте минуту и подавайте.
7. Кабачковые крекеры с пармезаном
Тонко нарезанные пластины кабачка, высушенные в духовке с маслом и сыром, превращаются в хрустящие крекеры. Идеальная закуска — легкая, летняя.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 крупных
- оливковое масло — 2 ст.л.
- пармезан тертый — 40 г
- свежий розмарин или тимьян — несколько веточек
- крупная соль
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте тончайшими кружками, 1–2 мм. Лучше всего для этого подходит мандолина или овощечистка.
- Разложите кружки в один слой на противнях с пергаментом. Слои не должны перекрываться.
- Смажьте каждый кружок кисточкой с маслом. Посыпьте пармезаном, листиками розмарина и щепоткой соли.
- Сушите в духовке при 120°C 60–80 минут. Каждые 20 минут проверяйте: крекеры должны стать сухими и чуть золотистыми по краям, но не подгореть.
- Достаньте и дайте полностью остыть прямо на противне — при остывании они дохрустят до нужной текстуры.
Хранить лучше в бумажном пакете или открытой миске. В герметичном контейнере размякнут.
Ранее мы делились рецептом маринованных кабачков за два часа.