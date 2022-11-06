Модный эксперт раскрыл секреты дорогого образа

Дизайнер Наз Маер раскрыл секреты модного и дорогого образа. Его слова приводит "Мослента".
В первую очередь, как отметил модельер, важно, чтобы одежда сидела по фигуре.
"Слишком большие или слишком маленькие предметы гардероба говорят о плохом вкусе или недостатке средств".
Также Маер считает, что лучше предпочесть небольшое количество качественных вещей взамен огромному списку дешевых и низкокачественных. Базовые модели из хорошего материала будет проще комбинировать.
Полиэстер, нейлон и рейон не будут так приятно и хорошо сидеть на теле, как одежда из натуральной ткани.
Также, считает дизайнер, смешивание тканей может привести к "стилистической катастрофе".
"Ухоженные волосы и хороший макияж также являются неотъемлемой частью дорогого образа. Чтобы выглядеть дорого, необходимо регулярно подкрашивать корни, подстригать кончики и проводить уход. Цвет волос должен выглядеть естественно, а блики и отсветы должны быть натуральными. Что касается макияжа, то в интернете есть множество бесплатных уроков. Все, что вам нужно, — это недорогой набор косметики и желание учиться", - отметил он.
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