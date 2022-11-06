Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Модный эксперт назвал основные правила дорогого образа

Стелла Шмель

Дизайнер Наз Маер раскрыл секреты модного и дорогого образа. Его слова приводит "Мослента".

Модный эксперт раскрыл секреты дорогого образа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь, как отметил модельер, важно, чтобы одежда сидела по фигуре.

"Слишком большие или слишком маленькие предметы гардероба говорят о плохом вкусе или недостатке средств".

Также Маер считает, что лучше предпочесть небольшое количество качественных вещей взамен огромному списку дешевых и низкокачественных. Базовые модели из хорошего материала будет проще комбинировать.

Полиэстер, нейлон и рейон не будут так приятно и хорошо сидеть на теле, как одежда из натуральной ткани.

Почему "турецкие зубы" называют чудовищным трендом

Также, считает дизайнер, смешивание тканей может привести к "стилистической катастрофе".

"Ухоженные волосы и хороший макияж также являются неотъемлемой частью дорогого образа. Чтобы выглядеть дорого, необходимо регулярно подкрашивать корни, подстригать кончики и проводить уход. Цвет волос должен выглядеть естественно, а блики и отсветы должны быть натуральными. Что касается макияжа, то в интернете есть множество бесплатных уроков. Все, что вам нужно, — это недорогой набор косметики и желание учиться", - отметил он.

Ранее мы писали, что стилисты назвали самое трендовое окрашивание осени.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители