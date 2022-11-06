Модный эксперт раскрыл секреты дорогого образа

"Ухоженные волосы и хороший макияж также являются неотъемлемой частью дорогого образа. Чтобы выглядеть дорого, необходимо регулярно подкрашивать корни, подстригать кончики и проводить уход. Цвет волос должен выглядеть естественно, а блики и отсветы должны быть натуральными. Что касается макияжа, то в интернете есть множество бесплатных уроков. Все, что вам нужно, — это недорогой набор косметики и желание учиться", - отметил он.