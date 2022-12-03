Стилист назвал роковые ошибки при выборе наряда на корпоратив

В декабре компании радуют своих сотрудников вечеринками в честь окончания года. Как не выглядеть белой вороной на таком мероприятии, рассказал российский стилист Владислав Лисовец. Совет эксперт опубликовал на своем сайте.

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Фэшн-эксперт призвал женщин выбирать наряды менее эротичные, чем для новогодней ночи, но при этом нарядные и сдержанные. Также Лисовец рекомендовал обратить внимание на непривычные материалы, например, костюмы и платья из бархата.

Стилист напомнил, что образ будет завершенным только в том случае, если в нем присутствуют интересные аксессуары, макияж, нарядная обувь.

“Будьте элегантными в этот вечер, выпустить когти и надеть мини успеете в конце декабря”, — резюмировал Владислав.