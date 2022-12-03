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12 минут назад

Стилист Лисовец рассказал, как выбрать наряд на корпоратив

Мира Маркина

В декабре компании радуют своих сотрудников вечеринками в честь окончания года. Как не выглядеть белой вороной на таком мероприятии, рассказал российский стилист Владислав Лисовец. Совет эксперт опубликовал на своем сайте.

Стилист назвал роковые ошибки при выборе наряда на корпоратив
Фото: UnsplashUnsplash

Фэшн-эксперт призвал женщин выбирать наряды менее эротичные, чем для новогодней ночи, но при этом нарядные и сдержанные. Также Лисовец рекомендовал обратить внимание на непривычные материалы, например, костюмы и платья из бархата.

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Стилист напомнил, что образ будет завершенным только в том случае, если в нем присутствуют интересные аксессуары, макияж, нарядная обувь.

“Будьте элегантными в этот вечер, выпустить когти и надеть мини успеете в конце декабря”, — резюмировал Владислав.

Ранее “Рамблер” писал о главном новогоднем аксессуаре.

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