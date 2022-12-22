Историк моды Васильев рассказал о неуместных новогодних нарядах

"В Новый год не надо надевать спортивный костюм, не надо воображать, что вы лыжники, не надо оставаться в трениках или в халате. Не встречайте Новый год в старых домашних тапочках, не встречайте в шлепках, не встречайте в шортах, не встречайте в футболке. Это будет абсолютно неверным решением".