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1 час назад

Историк моды Васильев рассказал, в чем не стоит встречать Новый год

Мира Маркина

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в беседе с радио "Говорит Москва" рассказал о неуместных нарядах для празднования Нового года.

Историк моды Васильев рассказал о неуместных новогодних нарядах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежде всего Васильев призвал россиян не отмечать праздник в домашней одежде:

"В Новый год не надо надевать спортивный костюм, не надо воображать, что вы лыжники, не надо оставаться в трениках или в халате. Не встречайте Новый год в старых домашних тапочках, не встречайте в шлепках, не встречайте в шортах, не встречайте в футболке. Это будет абсолютно неверным решением".

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Историк посоветовал сделать усилие над собой и нарядиться к празднику. Причем этот совет актуален как для тех, кто встречает Новый год в компании, так и для тех, кто празднует один или с питомцем.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Васильев назвал предмет одежды, который моментально омолаживает.

Мода,Александр Васильев,
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