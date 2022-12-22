Историк моды Васильев рассказал о неуместных новогодних нарядах

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в беседе с радио "Говорит Москва" рассказал о неуместных нарядах для празднования Нового года.
Прежде всего Васильев призвал россиян не отмечать праздник в домашней одежде:
"В Новый год не надо надевать спортивный костюм, не надо воображать, что вы лыжники, не надо оставаться в трениках или в халате. Не встречайте Новый год в старых домашних тапочках, не встречайте в шлепках, не встречайте в шортах, не встречайте в футболке. Это будет абсолютно неверным решением".
Историк посоветовал сделать усилие над собой и нарядиться к празднику. Причем этот совет актуален как для тех, кто встречает Новый год в компании, так и для тех, кто празднует один или с питомцем.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Васильев назвал предмет одежды, который моментально омолаживает.