Россиянкам раскрыли самое модное сочетание в одежде

Журналистка и блогер Надежда Стрелец в своем telegram-канале "Стрелец-молодец" рассказала о самом модном сочетании.

Фото: Monika Kamińska Monika Kamińska

По словам звезды, в нынешнем сезоне крайне актуально сочетать свитшот и рубашку с воротником, выправленным наружу. Стрелец отметила, что данный тренд берет свое начало от стиля преппи. Но в классическом варианте место свитшота занимает жилет или кардиган в ромбик, а рубашка при этом аккуратно заправлена.

Сейчас же в моде преобладает небрежность, отметила эксперт. Выбирая рубашку, Надежда посоветовала обратить внимание на белые, клетчатые и из денима. Свитшот стоит выбирать однотонный, неоновый или с надписями.

В заключение блогер рекомендовала не носить данное сочетание с плиссированной юбкой и лоферами, чтобы не вызывать ассоциаций со студенткой.

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