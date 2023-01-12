Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

Россиянкам раскрыли самое модное сочетание в одежде

Мира Маркина

Журналистка и блогер Надежда Стрелец в своем telegram-канале "Стрелец-молодец" рассказала о самом модном сочетании.

Россиянкам раскрыли самое модное сочетание в одежде
Фото: Monika KamińskaMonika Kamińska

По словам звезды, в нынешнем сезоне крайне актуально сочетать свитшот и рубашку с воротником, выправленным наружу. Стрелец отметила, что данный тренд берет свое начало от стиля преппи. Но в классическом варианте место свитшота занимает жилет или кардиган в ромбик, а рубашка при этом аккуратно заправлена.

Сейчас же в моде преобладает небрежность, отметила эксперт. Выбирая рубашку, Надежда посоветовала обратить внимание на белые, клетчатые и из денима. Свитшот стоит выбирать однотонный, неоновый или с надписями.

Стиль бохо в одежде: тренды и концепция, советы по созданию образа с фото

В заключение блогер рекомендовала не носить данное сочетание с плиссированной юбкой и лоферами, чтобы не вызывать ассоциаций со студенткой.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самой модной вещи для новогоднего корпоратива.

Катя Сурина, [9 янв. 2023 г., 15:19:16]: ...
Катя Сурина, [9 янв. 2023 г., 18:53:58]: https://horoscopes.rambler.ru/fortune-articles/44505954-3-komnatnyh-tsvetka-kotorye-prinosyat-neschastya-v-dom/
Мода,Надежда Стрелец,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители