Журналисты Vogue раскрыли детали будущего бала Met Gala

В мае 2023 год состоится очередной бал Института костюма Met Gala. Редакция журнала Vogue опубликовала на сайте издания все, что известно о будущем громком мероприятии на сегодняшний день.
Светское мероприятие будет посвящено известному дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года. Предполагается, что гости бала придут как в нарядах авторства самого модельера, так и в костюмах, вдохновленных жизнью Лагерфельда. Не исключено, что на красной ковровой дорожке появятся знаменитости в образах от Chanel – эти модным домом Карл руководил на протяжении десятилетий. Однако кто из звезд точно получил приглашение, не разглашается.
Известно, что соведущими главного редактора американского Vogue Анны Винтур на мероприятии будут певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Крус, теннисист Роджер Федерер и сценаристка Михаэла Коэл.
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