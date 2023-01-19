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3 часа назад

Журналисты Vogue раскрыли детали будущего бала Met Gala

Мира Маркина

В мае 2023 год состоится очередной бал Института костюма Met Gala. Редакция журнала Vogue опубликовала на сайте издания все, что известно о будущем громком мероприятии на сегодняшний день.

Журналисты Vogue раскрыли детали будущего бала Met Gala
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Светское мероприятие будет посвящено известному дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года. Предполагается, что гости бала придут как в нарядах авторства самого модельера, так и в костюмах, вдохновленных жизнью Лагерфельда. Не исключено, что на красной ковровой дорожке появятся знаменитости в образах от Chanel – эти модным домом Карл руководил на протяжении десятилетий. Однако кто из звезд точно получил приглашение, не разглашается.

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Известно, что соведущими главного редактора американского Vogue Анны Винтур на мероприятии будут певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Крус, теннисист Роджер Федерер и сценаристка Михаэла Коэл.

Ранее мы рассказывали о моде на платья с эффектом голого тела.

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