Журналисты Vogue раскрыли детали будущего бала Met Gala

В мае 2023 год состоится очередной бал Института костюма Met Gala. Редакция журнала Vogue опубликовала на сайте издания все, что известно о будущем громком мероприятии на сегодняшний день.

Светское мероприятие будет посвящено известному дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года. Предполагается, что гости бала придут как в нарядах авторства самого модельера, так и в костюмах, вдохновленных жизнью Лагерфельда. Не исключено, что на красной ковровой дорожке появятся знаменитости в образах от Chanel – эти модным домом Карл руководил на протяжении десятилетий. Однако кто из звезд точно получил приглашение, не разглашается.