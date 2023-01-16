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44 минуты назад

Звезды посетили премию в платьях с эффектом голого тела

Мира Маркина

Актрисы Аня Тейлор-Джой и Лили Джеймс посетили 28-ю церемонию награждения премии The Critics Choice Awards в "голых" платьях. Об этом сообщает Page Six.

Звезды посетили премию в платьях с эффектом голого тела
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Звезда сериала "Ход королевы" Тейлор-Джой выбрала для выхода на ковровую дорожку бежевое платье в сетку. Артистка дополнила образ босоножками и собрала волосы в пучок.

Лили Джеймс, в свою очередь, предпочла черное бандажное платье с аппликацией в виде крупного банта. Завершением образа стали черные туфли на шпильке с открытым носом.

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Звёзды,Аня Тейлор-джой,
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