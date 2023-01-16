Звезды посетили премию в платьях с эффектом голого тела

Актрисы Аня Тейлор-Джой и Лили Джеймс посетили 28-ю церемонию награждения премии The Critics Choice Awards в "голых" платьях. Об этом сообщает Page Six.

Звезда сериала "Ход королевы" Тейлор-Джой выбрала для выхода на ковровую дорожку бежевое платье в сетку. Артистка дополнила образ босоножками и собрала волосы в пучок.

Лили Джеймс, в свою очередь, предпочла черное бандажное платье с аппликацией в виде крупного банта. Завершением образа стали черные туфли на шпильке с открытым носом.

Вызывающий тренд также поддержали писатель Квинта Брансон и актриса Жанель Монэ.