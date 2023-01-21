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55 минут назад

«Коммерсантъ»: Zara готовится к возвращению в РФ

Катя Кобышева

Испанская компания Inditex, которой принадлежат популярные в мире бренды одежды - Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti - может вернуться на российский рынок. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Коммерсантъ»: Zara готовится к возвращению в РФ
Фото: UnsplashUnsplash

Бизнес испанской компании в России выкупила компания Daher Group, которая может открыть свои магазины под новыми вывесками уже этой весной. Предполагается, что первый магазин под вывеской Maag откроется в торговом центре "Авиапарк" в Москве.

В настоящее время, по информации "Коммерсанта", компания отшивает весеннюю коллекцию, которая была создана с участием дизайнеров из Inditex.

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Мода,Коммерсант,Apple,
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