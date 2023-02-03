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1 час назад

Что делать, если джинсы велики в талии: видео

Мария Каткова

Довольно частая проблема при покупке джинс заключается в том, что в бедрах они сидят нормально, но при этом в талии остаются велики. Поэтому поход по магазинам может занять несколько часов, пока женщина не найдет себе идеальную пару. Если вы так и не подобрали идеальную модель, то можете сделать ее с помощью лайфхака.

Некоторым женщинам и вовсе приходится ушивать джинсы самостоятельно или обращаться в ателье для того, чтобы уменьшить модель в талии. Тогда они приобретут ту самую идеальную посадку. Блогер показала на видео, как быстро сделать так, чтобы джинсы сели идеально.

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Для этого лайфхака вам не понадобятся иголки, нитки и другие принадлежности для шитья. Более того, если вы съедите большую порцию десерта, то сможете вновь увеличить окружность талии джинс. Лайфхак смотрите в видео.

Ранее сообщалось, о легком способе избавиться от желтых пятен на белой одежде.

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