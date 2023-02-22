Перечислены предметы гардероба, которые всех раздражают

Стилист TikTok-блогер Кристин Николсон рассказала в одном из своих видеороликов рассказала о вещах в гардеробе, которые превращают любой образ в отвратительный.

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Эксперт моды рекомендовала выбросить как можно скорее потертые облегающие джинсы-скинни, балетки и прозрачные туфли. Не менее нелепыми Кристин назвала топы с рукавами-колокольчиками, открытыми плечами и принтованные футболки. По ее мнению эти вещи непрактичные, а также неудобные.

Также стилист предложила подумать о замене платьям с ассиметричным подолом, бриджам и обуви на подошве-танкетке.

«К любой обуви на танкетке, которые вы носили 2016 году, лучше не возвращаться. Сандалии на плоской подошве — отличная им замена», — подытожила блогер.