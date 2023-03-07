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1 час назад

Культовые украшения героинь из кино: видео

Стелла Шмель

Подбор реквизита, костюмов и аксессуаров – важная составляющая производства фильма, ведь именно детали помогают создать портрет персонажа.

На канале @Fashionfactoryschool вспомнили самые легендарные украшения героинь из мира кино.

В фильме "Завтрак у Тиффани" сложно не заметить роскошное жемчужное колье, которое носит героиня Одри Хэпберн. Колье из пяти рядов крупного жемчуга с огромной бриллиантовой розой по центру на сегодняшний день оценивается в 3,3 млн долларов.

Специально для фильма "Красотка" ювелирный дом Fred Joaillier изготовил колье с 23 грушевидными рубинами и россыпью бриллиантов стоимостью 1,35 млн долларов. В фильме это баснословно дорогое украшение стало центральным предметом в одной из сцен: герой Ричарда Гира протягивает девушке футляр и внезапно резко захлопывает коробку.

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Подробнее об остальных легендарных украшениях экранных героинь смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, какие предметы гардероба всех раздражают.

Мода,Видео,Одри Хэпберн,
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