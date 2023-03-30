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57 минут назад

Актриса Анджелина Джоли запускает собственный бренд ювелирных украшений и одежды

Мира Маркина

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала заявку на регистрацию собственной торговой марки. Соответствующую новость сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Кинозвезда под брендом Atelier Jolie запустит линейку одежды, а также аксессуаров из драгоценных металлов под заказ.

«Анджелина работает над этим проектом уже больше года и надеется, что торговая марка будет одобрена, чтобы она могла двигаться вперед в своем новом предприятии», — цитирует издание свой источник.

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Также сообщается, что Джоли при создании бренда руководствовалась принципами философии устойчивой моды. Она подразумевает бережное отношение к затраченным на производство и реализацию продукции ресурсам.

Ценовой диапазон вещей «от Джоли» не раскрывается.

Ранее мы писали о самой дорогой вещи в гардеробе Ивлеевой.

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