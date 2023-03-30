Голливудская актриса Анджелина Джоли подала заявку на регистрацию собственной торговой марки. Соответствующую новость сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.
Кинозвезда под брендом Atelier Jolie запустит линейку одежды, а также аксессуаров из драгоценных металлов под заказ.
«Анджелина работает над этим проектом уже больше года и надеется, что торговая марка будет одобрена, чтобы она могла двигаться вперед в своем новом предприятии», — цитирует издание свой источник.
Также сообщается, что Джоли при создании бренда руководствовалась принципами философии устойчивой моды. Она подразумевает бережное отношение к затраченным на производство и реализацию продукции ресурсам.
Ценовой диапазон вещей «от Джоли» не раскрывается.
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