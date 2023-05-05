44-летняя Летиция Каста опубликовала фото в купальнике

Популярность 44-летней супермодели Летиции Каста не уменьшается. Недавно на своей странице в популярной социальной сети участница показов Victoria’s Secret поделилась кадрами новой фотосессии для бренда масс-маркета Calzedonia.

Манекенщица стала лицом новой линии пляжной одежды итальянского бренда нижнего белья Calzedonia.

Соцсети

Летицию в слитном черном купальнике с вырезами в районе талии сфотографировали на фоне моря. Для этой съемки звезде подиумов сделали макияж, близкий к естественному. Расслабленный образ дополнили распущенные волосы и крупные серьги-кольца.

Фолловеры Летиции отметились в комментариях. Многим из них понравилась новая съемка, в которой участвовала Каста. Некоторые подписчики подчеркнули, что «время не властно» над моделью.