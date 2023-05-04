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Актриса Приянка Чопра раскрыла правду о неудачной пластической операции

Индийская актриса и обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра раскрыла правду о неудачной пластике лица, из-за которой ее называли "Пластическая Чопра". Об этом сообщает Daily Mail.

Приянка Чопра раскрыла правду о неудачной пластической операции
© globallookpress.com

Звезда поделилась откровениями в шоу Говарда Стерна. В эфире передачи актриса рассказала о неудачной ринопластике, которую сделала в начале 2000-х. Операция сильно изменила ее лицо, из-за чего у артистки началась депрессия.

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Чопра призналась, что после операции ее уволили из трех фильмов. Она была уверена, что "новое лицо" разрушит ее карьеру. Долгое время Приянка не решалась на корректирующую операцию, но в конце концов ее убедил отец.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что у Наталии Власовой появились осложнения после операции на сердце.

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