Приянка Чопра раскрыла правду о неудачной пластической операции

Индийская актриса и обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра раскрыла правду о неудачной пластике лица, из-за которой ее называли "Пластическая Чопра". Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда поделилась откровениями в шоу Говарда Стерна. В эфире передачи актриса рассказала о неудачной ринопластике, которую сделала в начале 2000-х. Операция сильно изменила ее лицо, из-за чего у артистки началась депрессия.

Чопра призналась, что после операции ее уволили из трех фильмов. Она была уверена, что "новое лицо" разрушит ее карьеру. Долгое время Приянка не решалась на корректирующую операцию, но в конце концов ее убедил отец.