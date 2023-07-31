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Как красиво заправить футболку в юбку: видео

Хотите, чтобы ваш образ с юбкой и заправленной футболкой выглядел идеально и без складок?

Для этого понадобятся всего две резинки.

Возьмите две тонкие резинки и завяжите ими края футболки с разных сторон. После этого аккуратно подверните низ футболки, заправляя завязанные концы внутрь. Резинки помогут удержать футболку в нужном положении и не дадут краям вывернуться наружу.

Этот простой секрет позволит вам без проблем укоротить футболку, сохранив аккуратный и подчеркнутый силуэт.

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Об этом в своем видео рассказала блогер @Demy_kova.

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