Одежда должна быть не только модной, но и удобной – это залог хорошего настроения и уверенности в себе. Однако, порой новые вещи не сидят идеально. Особенно это касается брюк, которые часто могут быть слишком длинными.

Но не стоит расстраиваться и отказываться от покупки, если она не подходит по длине. Ведь есть простой способ укоротить брюки без швейного набора.

Для начала нужно определиться с длиной, на которую вы хотите укоротить брюки. Затем подогните край брюк так, чтобы получить желаемую длину. После этого возьмите резинки и наденьте их на штанины. Резинки должны быть достаточно тугими, чтобы держать конструкцию на месте. Теперь можно подвернуть штанины до нужной длины, заправив резинки внутрь.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Jull.chen на странице в TikTok.