Как быстро укоротить брюки без ателье: видео
Одежда должна быть не только модной, но и удобной – это залог хорошего настроения и уверенности в себе. Однако, порой новые вещи не сидят идеально. Особенно это касается брюк, которые часто могут быть слишком длинными.
Но не стоит расстраиваться и отказываться от покупки, если она не подходит по длине. Ведь есть простой способ укоротить брюки без швейного набора.
Для начала нужно определиться с длиной, на которую вы хотите укоротить брюки. Затем подогните край брюк так, чтобы получить желаемую длину. После этого возьмите резинки и наденьте их на штанины. Резинки должны быть достаточно тугими, чтобы держать конструкцию на месте. Теперь можно подвернуть штанины до нужной длины, заправив резинки внутрь.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Jull.chen на странице в TikTok.
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