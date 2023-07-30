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Как быстро укоротить брюки без ателье: видео

Одежда должна быть не только модной, но и удобной – это залог хорошего настроения и уверенности в себе. Однако, порой новые вещи не сидят идеально. Особенно это касается брюк, которые часто могут быть слишком длинными.

Но не стоит расстраиваться и отказываться от покупки, если она не подходит по длине. Ведь есть простой способ укоротить брюки без швейного набора.

Для начала нужно определиться с длиной, на которую вы хотите укоротить брюки. Затем подогните край брюк так, чтобы получить желаемую длину. После этого возьмите резинки и наденьте их на штанины. Резинки должны быть достаточно тугими, чтобы держать конструкцию на месте. Теперь можно подвернуть штанины до нужной длины, заправив резинки внутрь.

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Об этом рассказала в своем видео блогер @Jull.chen на странице в TikTok.

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